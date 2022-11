Robyg wprowadził do sprzedaży kolejną pulę lokali w inwestycji Modern Space w warszawskich Włochach. Obecnie oferta obejmuje 247 lokali inwestycyjnych o metrażach od 17 do 39 mkw. Firma przygotowała także alternatywę dla osób szukających małych biur.

Inwestycja Modern Space powiększa się o kolejne 247 mieszkań.

Łącznie w ramach projektu powstanie 430 lokali.

Inwestycja jest dedykowana zarówno do klientów indywidualnych, jak też osób zainteresowanych kupnem mieszkania w celach inwestycyjnych.

Inwestycja Modern Space powstaje w sąsiedztwie projektu City Sfera - blisko centrum Warszawy, niedaleko Dworca Zachodniego. Modern Space to pełna własność gruntu, a każdy lokal będzie posiadał odrębną księgę wieczystą. Łącznie w projekcie Modern Space Robyg znajduje się 430 lokali.

Klienci kupujący lokal w Modern Space mają możliwość skorzystania z dodatkowej oferty w zakresie organizacji i zarządzania wynajmem. Wiąże się to z opcją wykończenia pod klucz, optymalizacją doboru najemcy oraz pełną obsługą wynajmu we współpracy z doświadczonym partnerem. Dzięki temu będą w sposób efektywny wynajmować lokal sprawdzonym najemcom w formacie biznesowym, średnio i długoterminowo z gwarancją zabezpieczenia prawnego.

- Notujemy coraz większe zainteresowanie mniejszymi przestrzeniami w atrakcyjnych lokalizacjach - zarówno pod wynajem, jak i jako miejsce do pracy czy nauki dla studentów. Dlatego zdecydowaliśmy się wprowadzić nową pulę tego typu jednostek do sprzedaży i oferujemy także możliwość ich aranżacji w formie małych biur. Poza atrakcyjną ceną i wieloma dodatkowymi udogodnieniami – Modern Space ma doskonałą lokalizację - bardzo blisko centrum i ze świetną komunikacją. W pobliżu jest także rozbudowana infrastruktura handlowa, usługowa i biurowa – co ułatwia wynajem. Lokale w Robyg Modern Space to dobra lokata kapitału – mogą zapewnić atrakcyjną stopę zwrotu, zwłaszcza biorąc pod uwagę niskie oprocentowanie lokat bankowych. Nieduże metraże i atrakcyjne ceny pozwalają na szeroki wybór dla każdego. Dodatkowo zawierając umowę z operatorem zarządzającym lokalem, inwestycja jest całkowicie bezobsługowa. Partner zapewnia wykończenie pod klucz, dba o stan techniczny, czystość i obsługę lokalu. Części wspólne zostały starannie zaaranżowane w najwyższym standardzie. Warto zwrócić uwagę na zaawansowany pakiet usług dodatkowych zagwarantowanych w budynku – recepcja, concierge, ochrona, elektroniczne zamki, strefa biurowa, pralnia, suszarnia, a także fitness dostępny w kompleksie Modern Space - mówi Joanna Chojecka, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu na Warszawę i Wrocław w Grupie Robyg.

Łącznie w Warszawie Robyg ma obecnie w budowie około 3600 mieszkań. Wszystkie budowy Grupy Robyg są realizowane zgodnie z harmonogramami.

