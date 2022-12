Robyg zapowiada emisję obligacji serii PE o łącznej maksymalnej wartości nominalnej 110 mln zł z marżą 4,85 proc.

Grupa Robyg zakończyła proces budowy książki popytu na obligacje zł.

Przydzielono 110 tys. obligacji serii PE o łącznej wartości 110 mln zł.

Obligacje będą notowane na ASO GPW, a ich wykup przypada na 9 grudnia 2025 roku.

Spółka oferowała obligacje w ramach programu emisji obligacji na okaziciela do kwoty 500 mln zł.

Jest to już druga seria w ramach programu.

Robyg podał w komunikacie, że w związku z podjęciem decyzji o emisji, zobowiązał się w stosunku do określonych obligatariuszy nabywających obligacje, a jednocześnie posiadających obligacje serii PA wyemitowane 29 marca 2018 r. do odkupu ich całości lub części w łącznej kwocie nominalnej wynoszącej ok. 64,2 mln zł, na zasadach wskazanych w odpowiednich dokumentach book-buildingowych i ofertowych dotyczących emisji.

- Bardzo dziękujemy inwestorom za zaufanie do naszej spółki. Zaproponowana marża jest wyższa niż w poprzednich emisjach. Natomiast biorąc pod uwagę trudne warunki rynkowe, jesteśmy zadowoleni z rezultatów emisji. Rok 2022 był dużym wyzwaniem ze względu na wojnę w Ukrainie, wysoką inflację i szybko rosnące ceny i koszty. Jednak założyliśmy sobie ambitny cel sprzedaży ponad 2 tys. mieszkań w tym roku i jesteśmy optymistycznie nastwieni do jego realizacji. W przyszłym roku sprzedaż powinna ustabilizować się na poziomie notowanym w poprzednich latach – czyli ok. 2,4-2,5 tys. mieszkań. Jesteśmy bardzo aktywni – widząc zainteresowanie klientów, cały czas wprowadzamy do sprzedaży nowe etapy. Wszystkie budowy są realizowane zgodnie z harmonogramami - podkreśla Artur Ceglarz, wiceprezes zarządu Robyg.

Po trzech kwartałach 2022 roku grupa Robyg podpisała 1644 umów deweloperskich i przedwstępnych oraz 1464 umowy rezerwacyjne w Warszawie, Trójmieście, Poznaniu i Wrocławiu. Spółka przekazała klientom, a tym samym uznała w przychodach 1171 lokali. Spółka podtrzymuje cel sprzedażowy na 2022 rok na poziomie ponad 2 tys. mieszkań i prognozuje poziom 2,4-2,5 tys. na przyszły rok. Robyg utrzymuje stabilne marże, dysponuje dużym bankiem ziemi, szuka też gruntów w nowych lokalizacjach i nie wyklucza wejścia do kolejnych miast.

Od 2022 roku działa wspólnie z Vantage Development w ramach Grupy TAG Immobilien.

