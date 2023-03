Rodzinny Zakątek powiększa się o kolejne nieruchomości. Zbliża się koniec realizacji V etapu, a wraz z nim 22 domów w zabudowie szeregowej. W ofercie są również domy gotowe do zamieszkania. KM Building proponuje ich zakup jeszcze w „starych” cenach.

Rodzinny Zakątek to kompleks domów w zabudowie szeregowej.

Jest położony na terenie Błażejewa, 20 minut od Poznania.

Inwestycja składa się z czterech gotowych już i zamieszkałych etapów.

W ramach V etapu, w sprzedaży są aktualnie domy z 2 szeregów. Jeden z nich jest gotowy, pierwsi mieszkańcy są już po odbiorach, a w pozostałych lokalach prowadzone są m.in. prace wykończeniowe związane z uzyskaniem podwyższonego standardu deweloperskiego. Drugi szereg będzie gotowy na przełomie września i października bieżącego roku.

Inwestor, KM Building proponuje domy o powierzchniach 74 i 92 mkw. Cena pierwszego wynosi 465 tys. zł brutto, a drugiego 550 tys. zł brutto.

- W sprzedaży mamy jeszcze kilka gotowych do zamieszkania domów. Dwa z nich proponujemy w starych cenach. Mniejszy to 415 tysięcy, a większy - 480 tysięcy złotych. To idealne rozwiązanie dla osób, które chcą jak najszybciej wprowadzić się do nowego lokum, a przy tym zaoszczędzić środki finansowe np. na wykończenie. Ponadto oferta wszystkich naszych domów, a ściślej mówiąc ich cena, spełnia warunki zapowiadanego rządowego programu Pierwsze Mieszkanie - wskazuje Maciej Bartczak, współwłaściciel KM Building.

Deweloper oferuje domy w podwyższonym standardzie deweloperskim. fot. mat. pras.

Mniejszy metraż proponowanych przez dewelopera domów to salon z aneksem kuchennym i łazienka na parterze, dwie odrębne sypialnie i toaleta na piętrze, a także strych, który można zaadoptować na powierzchnię użytkową. Natomiast większy dom, poza wymienionymi pomieszczeniami, składa się z dodatkowego pokoju z garderobą, jak również pomieszczenia gospodarczego. Ponadto, do użytku mieszkańców jest również balkon, ogródek i darmowe miejsca postojowe.

Deweloper oferuje domy w podwyższonym standardzie deweloperskim, co oznacza, że w cenie nieruchomości dostępne są m.in. trzyszybowe okna, skrzynki i prowadnice rolet zewnętrznych, posadzki izolowane przeciwwilgociowo, okablowanie alarmowe, ogrzewanie podłogowe, taras, wejście i chodniki wykonane z kostki brukowej czy opłotowanie ogrodu.

Lokale są także przygotowane pod instalację systemu fotowoltaicznego czy systemu indywidualnego sterowania ogrzewaniem.

Malowniczy teren inwestycji graniczy z lasem. Liczne trasy rowerowe oraz ścieżki biegowe czy spacerowe z pewnością zadowolą osoby lubiące aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu. Z kolei położony nieopodal Kórnik gwarantuje wszystko co potrzebne do komfortowego mieszkania. Są tu szkoły, przedszkola, apteki, markety, centra usługowe, czy restauracje.

Osiedle położone jest w malowniczej okolicy. fot. mat. pras.

