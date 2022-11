Ronson powiększył bank ziemi o 7 nowych działek w I-III kw. 2022 roku. Bank ziemi dewelopera jest zabezpieczony na 5 475 lokali w Warszawie, Poznaniu i Szczecinie - z czego 578 lokali jest dedykowanych do działalności w ramach PRS.

Bank ziemi Ronson jest zabezpieczony na 5 475 lokali w Warszawie, Poznaniu i Szczecinie.

1 009 lokali w 8 projektach zostało wprowadzonych na rynek w okresie I-III kw. 2022 roku (w tym nowe projekty i nowe etapy realizowanych projektów).

2 037 lokali w budowie o powierzchni 109 827 m2, z czego 1 317 lokali znajduje się w Warszawie; 473 lokale w Poznaniu i Wrocławiu oraz 247 lokali w Szczecinie

Projekty planowane do ukończenia w 2022 r. to Nowe Warzymice III i Viva Jagodno II.

Przychody na poziomie 199,4 mln zł w I-III kw. 2022 – spadek o 150,0 mln zł.

Marża brutto w I-III kw. 2022 roku wyniosła 24,5 proc. (28 proc. za III kw. 2022) i wzrosła w porównaniu do 18 proc. w I-III kw. 2021 roku.

Ronson w 2022 roku powiększył bank ziemi o 7 działek. Grunty zakupiono w Warszawie, Poznaniu i Szczecinie. Andrzej Gutowski, wiceprezes i dyrektor sprzedaży Ronson wyjaśnia, że bardzo duży, niezaspokojony obecnie popyt wróci ze zdwojoną siłą w I półroczu 2024 roku. Firma teraz szykuje się na ten czas, by z pełną mocą ruszyć wtedy z projektami.

- W 2023 roku będziemy się koncentrować na zabezpieczeniu finansowania po uruchomieniu przedsprzedaży nowych etapów oraz nowych projektów, poprawie efektywności kosztów, a także wszelkich działaniach przygotowawczych, typu pozyskiwanie pozwoleń na budowę na wszystkie planowane projekty. 2023 rok będzie więc czasem wytężonej pracy, jednak nie w kierunku ekspansji, a utrzymania pozycji rynkowej - mówi Andrzej Gutowski.

Andrzej Gutowski

Sprzedaż z tendencją spadkową

Ronson opublikował raport finansowy za I-III kwartał 2022 roku. Całkowite przychody spółki w tym czasie wyniosły 199,4 mln zł wobec 349,4 mln zł w I-III kw. 2021 r. Przychody spadły o 150 mln zł, co wynika przede wszystkim z mniejszej liczby przekazanych lokali - 466 mieszkań przekazanych w I-III kw. 2022, względem 625 przekazań w I-III kw. 2021.

Marża w górę

Marża brutto w I-III kw. 2022 roku w Ronson wyniosła 24,5 proc. i wzrosła, w porównaniu do 18 proc. w I-III kw. 2021 roku. Główne projekty wpływające na marżę brutto to Ursus Centralny IIa z marżą 24,2 proc., Ursus Centralny Ib z marżą 27 proc. oraz Nowe Warzymice II z marżą 27,2 proc. W I-III kw. 2021 roku głównymi projektami wpływającymi na marżę brutto były Ursus Ia oraz Vitalia III - oba z marżą 18 proc. oraz Viva Jagodno z marżą 25,1 proc. Zysk operacyjny wyniósł 28,0 mln zł w I-III kw. 2022 r. wobec 41,7 mln zł w I-III kw. 2021 r., zysk netto 12,1 mln zł w I-III kw. 2022 r. wobec 28,8 mln zł w I-III kw. 2021

Większość przychodów spółki w I-III kwartale pochodziła z projektów: Ursus Centralny IIa (38 proc.), Ursus Centralny Ib (22 proc.), Nowe Warzymice II (10 proc.) oraz Miasto Moje IV (9 proc.). Udział w zysku brutto z tych samych projektów: Ursus Centralny IIa (38 proc.), Ursus Centralny Ib (24 proc.), Nowe Warzymice II (11 proc.) oraz Miasto Moje IV (9 proc.).

Ronson sprzedał 298 lokali w okresie I-III kw. 2022. Głównymi motorami sprzedaży były projekty: Miasto Moje (81 lokali), Ursus Centralny (76 lokali), Viva Jagodno (56 lokali) oraz Nowe Warzymice (39 lokali).

- Wyniki finansowe i sprzedażowe Ronson są odzwierciedleniem obecnej sytuacji ekonomicznej. Wysoka inflacja, kolejne podwyżki stóp procentowych, a w efekcie zahamowanie na rynku kredytów hipotecznych sprawiły, że grupa klientów gotówkowych zmniejszyła się o ok. 70 proc. i widać to w naszych statystykach sprzedażowych. Powodem do satysfakcji jest jednak osiągnięty poziom marży, wyższy o 36 proc. względem ubiegłego roku. Naszym celem jest obecnie przygotowanie się na odbicie rynku, dlatego stale poszerzamy nasz bank ziemi - mówi Boaz Haim, prezes Ronson.

Boaz Haim

