Stawki najmu rosną - we wrześniu przeciętnie o 28 proc. r/r - wynika z raportu Expandera i Rentier.io. Dzięki temu rośnie opłacalność inwestycji w mieszkania na wynajem. Dla małych mieszkań jest to już 5,9 proc. netto.

Od wiosny i wywołanego wojną ogromnego skoku popytu na rynku najmu, liczba dostępnych ofert na rynku najmu wzrosła o 68 proc.

Ogłoszeń nadal jest zdecydowanie mniej niż przed rokiem.

Stawki najmu rosną - we wrześniu za wynajem mieszkania trzeba było zapłacić o 28 proc. więcej niż w analogicznym okresie rok temu.

We wrześniu br., w czasie gdy studenci gorączkowo szukali lokali na kolejny rok akademicki sytuacja na rynku najmu nie była ciekawa. Jak podaje Expander i Rentier.io, mieli oni dużo mniej ofert do wyboru. W analizowanych przez Expander i Rentier.io 16 miastach liczba aktywnych ogłoszeń wyniosła 30,8 tys., podczas gdy przed rokiem było ich 40 tysięcy. Jednak te 30 tysięcy, to i tak sporo. Jeszcze w kwietniu i maju aktywnych ogłoszeń było zaledwie po ok. 18 tysięcy. Od tego czasu dostępnych ofert przybyło więc aż o 68 proc., co jest efektem m. in. powrotu części imigrantów z Ukrainy do swojej ojczyzny.

Za najem płaciliśmy więcej

Jak wynika z danych Expander i Rentier.io ceny najmu zdecydowanie wzrosły. W badanych miastach wrześniowe stawki wzrosły przeciętnie o 28 proc. w porównaniu do poziomu sprzed roku. Zdecydowanie wyróżnia się Kraków, gdzie ceny najmu poszły w górę niemal o połowę (o 46 proc.). Ten ogromny wzrost w Krakowie, to jednak efekt zmian jakie zaszły kilka miesięcy temu. We wrześniu stawki były niemal na takim samym poziomie jak w sierpniu. W pozostałych miastach kolejny miesiąc z rzędu zaobserwowano przewagę wzrostów. Podwyżki są jednak dużo mniejsze niż wiosną. Pojawiało się nawet kilka spadków w porównaniu do sierpnia – w 6 z 16 badanych miast.

Drożeje najem małych mieszkań

Z badań Expander i Rentier.io wynika, że w III kwartale 2022 r. najmocniej rosły stawki najmu dla małych mieszkań (do 35 mkw.). W porównaniu do II kwartału wzrosły aż o 7,4 proc. Dla średniej wielkości mieszkań było to 4,7 proc., a dla dużych 2 proc. Najwyższe stawki dla małych mieszkań obowiązują w Warszawie. Najem lokalu o powierzchni 30 mkw. kosztuje już 2 571 zł. Na kolejnych miejscach są Wrocław (2 471 zł) i Gdańsk (2 400 zł). Są to stawki ofertowe bez opłat licznikowych i administracyjnych.

Rośnie opłacalność inwestycji w mieszkanie na wynajem

Wzrost stawek najmu w połączeniu z lekko spadającymi cenami mieszkań powoduje, że coraz wyższa jest rentowność inwestowania w mieszkania na wynajem. Najbardziej opłacalny jest zakup małego mieszkania (do 35 mkw.). W takim przypadku średnia rentowość wynosi 5,9 proc. netto, co jest odpowiednikiem zyskowności lokaty bankowej z oprocentowaniem 7,29 proc. Wśród analizowanych przez Expandera i Rentier.io miast, najwyższą zyskowność ma inwestycja w małe mieszkanie w Szczecinie - 6,69 proc. netto, co jest odpowiednikiem lokaty na 8,26 proc.

W przypadku średniej wielkości mieszkań przeciętna rentowność netto wynosi 5,42 proc. netto (odpowiednik lokaty na 6,69 proc.). Najniższa jest dla dużych mieszkań – 4,81 proc. netto (odpowiednik 5,94 proc.).

Jak zmienić mieszkanie najmowane na własne

Na koniec informacje dla osób, które chciałyby zamienić mieszkanie najmowane na własne. Taka przeprowadzka obecnie nie jest łatwa ponieważ podwyżki stop procentowych sprawiły, że dostępność kredytów hipotecznych zdecydowanie się pogorszyła.

Zanim zaczniemy szukać kredytu na mieszkanie warto pozbyć się wszystkich posiadanych już debetów, kart kredytowych i pożyczek ratalnych.

Poza tym najlepiej porównać oferty kredytu hipotecznego w wielu bankach. Różnice w dostępnej kwocie kredytu w poszczególnych instytucjach finansowych są bardzo wysokie i czasami przekraczają 100 tys. zł. Może też się zdarzyć, że jeden bank w ogóle odmówi przyznania kredytu, a innych bez problemu go udzieli. Tak będzie np. w przypadku pary posiadającej dziecko, której dochód wynosi 5 tys. zł netto. mBank podaje, że w ogóle nie mają oni zdolności kredytowej, a PKO BP przyzna im 131 tys. zł.

Szukając kredytu dla siebie najlepiej jednak nie kierować się internetowymi rankingami lecz dokładnie sprawdzić zdolność kredytową w wielu bankach. Na wysokość dostępnej kwoty kredytu wpływa bowiem nie tylko poziom dochodu czy liczba dzieci, ale bardzo wiele różnych cech (np. miejsce zamieszkania, historia kredytowa, jakie jest źródło dochodu). Dlatego w praktyce dostępna kwota może być inna niż prezentowana w rankingu.

Szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl