RPP obniżyła stopy procentowe o 75 punktów bazowych, tym samym stopa referencyjna wynosi aktualnie 6 proc. Skala ruchu była dla rynku sporym zaskoczeniem, który spodziewał się cięcia o 25 pb. Co to oznacza dla kredytobiorców?

RPP obniżyła stopy procentowe o 0.75 punktów bazowych.

Opinie odnośnie decyzji RPP są podzielone. Rynek zareagował zaskoczeniem.

Obniżka może przyczynić się do ożywienia gospodarki i poprawy sytuacji kredytobiorców.

Istnieje ryzyko przecenienia złotego i wzrostu inflacji.

Wrześniowa obniżka stóp procentowych przez RPP jest pierwszą tego rodzaju decyzją od 40 miesięcy. Ostatnia zmiana poziomu stóp miała miejsce w maju 2020 r. Od tamtego czasu stopy były utrzymywane na niezmienionym poziomie, który był najwyższy od ponad 20 lat. Rynek spodziewał się cięcia stóp, jednak nie na tak dużą skalę. Obniżka o 75 punktów bazowych jest znacznie większa, niż przewidywano - większość ekonomistów spodziewała się obniżki o 25 punktów bazowych.

Ekonomiści i analitycy spodziewają się, że wczorajsza decyzja to zapowiedz dalszych obniżek. Kolejne cięcia mogą nastąpić już wkrótce, nawet już na kolejnym posiedzeniu w październiku. W dłuższej perspektywie, prognozy zakładają stopniowe dalsze obniżki stóp procentowych, które mogą sięgnąć poziomu około 5 proc. do końca 2024 roku.

Dobra informacja dla kredytobiorców

Decyzja RPP ma szczególne znaczenie dla kredytobiorców. Można oczekiwać, że raty kredytowe, które maleją już od pewnego czasu, spadną jeszcze bardziej. Wzrośnie też zdolność kredytowa Polaków, która dla wielu ma kluczowe znaczenie w procesie podejmowania decyzji odnośnie zakupu mieszkania.

Ocena skutków ostatniej, nieoczekiwanej decyzji RPP z punktu widzenia obecnych kredytobiorców będzie łatwiejsza, jeśli weźmiemy pod uwagę trzy przykładowe kredyty ze zmiennym oprocentowaniem posiadające marżę 1,50 proc. Teraz oprocentowanie wspomnianych „hipotek” wynosi 8,40 proc., ponieważ bank wziął pod uwagę stopę WIBOR 3M z początku bieżącego kwartału (6,90 proc.). Pamiętajmy, że WIBOR 3M spadał już od 10 lipca, gdyż rynki spodziewały się obniżki stóp procentowych NBP przed wyborami (oczywiście, nie tak nagłej).

Na początku października br. bank przy ustalaniu oprocentowania przykładowych kredytów uwzględni nowy poziom WIBOR-u. Załóżmy optymistycznie dla kredytobiorców, że będzie wynosił on 6 proc. W takim przypadku, równe raty przykładowych, zaciągniętych wcześniej kredytów spadną następująco:

kredyt o wartości 350 tys. zł (25 lat) - spadek z 2 795 zł do 2 586 zł

kredyt o wartości 450 tys. zł (30 lat) - spadek z 3 428 zł do 3 146 zł

kredyt o wartości 550 tys. zł (35 lat) - spadek z 4 067 zł do 3 708 zł

Zyskają także przyszli kredytobiorcy

Andrzej Prajsnar, ekspert portalu RynekPierwotny.pl wyjaśnia, że powyższe spadki rat na pewno będą odczuwalne dla budżetu domowego. Pamiętajmy, że skutki śmiałego posunięcia Rady Polityki Pieniężnej odczują także przyszli kredytobiorcy. Mowa o wzroście zdolności kredytowej Polaków.

- W przypadku standardowego kredytu mieszkaniowego na zmienną stopę (poza programem BK 2%), zdolność kredytowa rodziny „2+1” z dochodem netto 8 tys. zł może wzrosnąć z 365 tys. zł do 390 tys. zł Te obliczenia zakładają okres spłaty wynoszący 25 lat, maksymalny stosunek równej raty do dochodu netto na poziomie 47 proc., bufor na wypadek wzrostu stóp procentowych jako 2,50 punktu procentowego i spadek średniego zmiennego oprocentowania nowych kredytów z 9,2 proc. (dane NBP dla lipca br.) do 8,3 proc. - wylicza ekspert.

Wpływ obniżki stóp procentowych na raty kredytów. Źródło: rynekpierwotny.pl

Szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl