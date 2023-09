5 września odbędzie się pierwsze posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Jego wynik poznamy kolejnego dnia czyli 6 września. Zdaniem ekspertów istnieje duże prawdopodobieństwo, że może one zakończyć pierwszą od wielu miesięcy obniżką stóp procentowych.

Na 5 września zaplanowano kolejne posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Budzi ono spore zainteresowanie ponieważ dużo wskazuje na to, że spotkanie może się zakończyć obniżka stóp procentowych - pierwszą od wiosny 2020 roku.

Przypomnijmy, że w lipcu 2023 roku Andrzej Glapiński, przewodniczący RPP poinformował, że RPP formalnie zakończyła cykl podwyżek stóp procentowych, a kolejnymi ruchami, po spełnieniu konkretnych warunków, będą ich obniżki. Wyjaśnił, że obniżka stóp będzie możliwa jeśli inflacja spadnie poniżej 10 proc. i będą widoki na jej dalsze hamowanie.

Co prawda inflacja w sierpniu nie osiągnęła jednocyfrowego poziomu. NBP podał, że wstępny odczyt inflacji CPI za sierpień wyniósł 10,1 proc. Zdaniem ekonomistów nie musi to jednak przeszkodzić RPP w podjęciu decyzji o obniżce na najbliższym posiedzeniu.

Sierpniowemu odczytowi inflacji szczególne znaczenie nadał prezes NBP przedstawiając w lipcu warunki do rozpoczęcia cyklu obniżek stóp proc. - połączenie spadku inflacji do poziomów jednocyfrowych oraz prognozy dalszej dezinflacji. Tak naprawdę to ten drugi warunek jest już spełniony od dawna. Sierpniowy odczyt lekko powyżej 10 proc. rdr nie powinien jednak dużo zmienić dla RPP, szczególnie dla jej gołębiego skrzydła, przy obecnie wyraźnym trendzie dezinflacyjnym. Dlatego podtrzymujemy nasze wcześniejsze założenia, że RPP rozpocznie cykl cięć stóp procentowych już we wrześniu obniżką o 25 pb. - ocenił Kamil Łuczakowski, ekonomista Banku Pekao.

Adam Antoniak, ekonomista ING Banku Śląskiego w rozmowie z PAP Biznes także potwierdził, że to że nie mamy w sierpniu jednocyfrowej inflacji nie musi powstrzymać RPP przed obniżką stóp.

Mieliśmy zdefiniowane dwa warunki - jednocyfrowa inflacja i jej dalszy, wyraźny spadek, ale wydaje się, że nie ma co 'kruszyć kopii' o to, czy jest to 9,9 proc. czy 10,1 proc. Trend jest wyraźny więc myślę, że Rada zdecyduje się na cięcie stóp - podaje ekonomista ING Banku Śląskiego .

Z kolei w ocenie ekonomistów Santander BP, rozpoczęcie łagodzenia polityki pieniężnej byłoby obecnie przedwczesne, biorąc pod uwagę perspektywy gospodarcze, stan rynku pracy, ekspansywną politykę fiskalną oraz wciąż niskie realne stopy procentowe, szczególnie na tle innych krajów.

- Redukcja inflacji w tym roku okazała się faktycznie szybsza niż zakładaliśmy, ale to przede wszystkim efekt mocnego cofnięcia szoku energetyczno-żywnościowego i jest to najłatwiejsza część drogi inflacji ze szczytu w kierunku celu. Tymczasem perspektywa powrotu inflacji do celu 2,5 proc. na razie się nie przybliża. Już w przyszłym roku ten trend spadkowy CPI ma duże szanse się zatrzymać w okolicy 7 proc. rdr - wygasną efekty wysokiej bazy, siła nabywcza dochodów konsumentów będzie znowu rosła, prawdopodobnie cofnięte zostanie zamrożenie cen energii i zerowy VAT na żywność - napisano raporcie banku Santander BP.

Zdaniem analityków Santander BP, stopy procentowe spadną najdalej w październiku.

Oczekiwania obniżki stóp już we wrześniu wzrosły mimo tego, że wstępne dane o sierpniowej inflacji po raz pierwszy od wielu miesięcy zaskoczyły w górę, a nie w dół i nie potwierdziły zejścia CPI do jednocyfrowego poziomu. Jednocyfrowa inflacja była jednym z warunków sformułowanych w lipcu przez prezesa NBP, który miałby umożliwić rozpoczęcie obniżek stóp. Wygląda na to, że wszyscy zdają sobie sprawę, że prezes Glapiński nie słynie ze skrupulatnego trzymania się swoich wcześniejszych słów, a pretekstem do decyzji mogą być słabsze dane o PKB, czy PMI - podaje Santander BP.

