Skanska wkrótce ruszy z kolejnym projektem mieszkaniowym w Warszawie. Inwestycja Stilla będzie położona przy ul. Fajansowej, w cichej części Rakowa w dzielnicy Włochy. Powstanie 179 nowych mieszkań.

Skanska Residential Development Poland staruje z nową inwestycją w Warszawie.

Projekt Stilla będzie położony przy ul. Fajansowej, w dzielnicy Włochy.

Powstanie 17 lokali mieszkalnych.

Za projekt architektoniczny inwestycji odpowiada renomowana warszawska pracownia Studio20.

Stilla składa się z dwóch, przylegających do siebie budynków - cztero- i ośmiokondygnacyjnego. Inwestycja będzie obejmować 179 mieszkań o zróżnicowanych powierzchniach, od 25,83 do 76,34 mkw. - od kawalerek, przez lokale dwu, trzy i czteropokojowe.

- Stilla po szwedzku oznacza ciszę lub spokój, co idealnie odzwierciedla główne założenia tego projektu. Został on stworzony w taki sposób, aby zapewnić mieszkańcom spokojne, przyjazne miejsce do życia, otoczone zielenią, gdzie cisza i bliskość natury łączą się w harmonijną całość. Kładziemy nacisk na dbałość o detale i design, jednocześnie będąc w zgodzie z trendem zrównoważonego rozwoju - mówi Tomasz Soczawa, starszy menadżer projektu Stilla w spółce mieszkaniowej Skanska.

Stilla ma sprzyjać wspólnym aktywnościom i tworzeniu przyjaznej atmosfery wśród mieszkańców. Z myślą o integracji i zapewnieniu im przyjemnych miejsc do spędzania czasu na świeżym powietrzu, przyszli sąsiedzi będą mieli dostęp do patio - wewnętrznego dziedzińca. Ma on być zieloną oazą spokoju, stanowiącą idealne miejsce do odpoczynku, rekreacji i spotkań. Znajdzie się tam przestrzeń m.in. z pergolą, ławkami, zjeżdżalnią dla najmłodszych i stolikami dla mieszkańców.

Miejsca spotkań i możliwość uprawy własnych roślin

Unikatowym rozwiązaniem proponowanym przez dewelopera jest możliwość uprawy własnych roślin i warzyw we wspólnej szklarni. Z kolei właściciele mieszkań parterowych będą mogli korzystać z prywatnych ogródków. Teren inwestycji sąsiaduje także ze stawem, a na działce od strony północnej zostaną zachowane stare drzewa, m.in. brzozy i topole.

- Warto podkreślić, że balkony w projekcie Stilla będą większe niż standardowe. To udogodnienie pozwoli cieszyć się pięknymi widokami i bliskością przyrody, jednocześnie podkreślając nowoczesność i funkcjonalność architektury budynku. Inwestycja została zaprojektowana w taki sposób, aby większość mieszkań była doświetlona z dwóch przeciwległych stron, co zagwarantuje mieszkańcom doskonały dostęp do światła dziennego oraz stworzy przyjazne i jasne wnętrza - mówi Radosław Skowroński, architekt z pracowni Studio20.

Natura i ekologia

Inwestycja będzie składać się z dwóch przyległych do siebie budynków, które wizualnie oddzieli ściana w kolorze grafitowym. Dzięki licznym i dużym powierzchniom okiennym, Stilla będzie wizualnie otwarta.

W eksponowanej części inwestycji umiejscowione zostały mieszkania z narożnymi balkonami i oknami. Te rozwiązania są dzisiaj szczególnie poszukiwane, ponieważ doskonale integrują przestrzeń wewnętrzną z otoczeniem i pozwalają na maksymalne wykorzystanie naturalnego światła. Chcieliśmy, aby inwestycja doskonale komponowała się z istniejącymi budynkami i wyznaczała nowe standardy architektoniczne w tej części Warszawy - dodaje Radosław Skowroński.

Stilla będzie kolejnym projektem spółki mieszkaniowej Skanska, wpisującym się w nurt green city i zrównoważonego budownictwa. Dzięki panelom fotowoltaicznym inwestycja będzie bardziej energooszczędna. Przewidziano także zaawansowane czujniki monitorujące jakość powietrza na zewnątrz, dzięki którym mieszkańcy będą mogli śledzić poziom zanieczyszczeń w pobliżu swojego miejsca zamieszkania. Dodatkową gwarancję jakości przyszłego użytkowania stanowi planowana przez dewelopera certyfikacja BREEAM.

Realizacja inwestycji zakłada również poprawę lokalnej infrastruktury miejskiej, co przyczyni się do podniesienia komfortu życia również mieszkańców sąsiednich nieruchomości. Ulica Fajansowa, przy której będzie położony budynek, zostanie kompleksowo przebudowana. Powstaną nowe chodniki po obu stronach jezdni, szerokie oświetlenie i nowa nawierzchnia.

