Można odnieść wrażenie, że spośród wszystkich polskich lokalizacji, HREIT szczególnie upodobał sobie Łódź. To już szósta inwestycja dewelopera w mieście, a to zaledwie 5 lat łódzkiej działalności.

W pierwszym etapie inwestycji Apartamenty Kominiarska powstanie jeden budynek z dwiema klatkami o zróżnicowanej ilości kondygnacji.

W każdym apartamencie znajdzie się balkon lub loggia.

Ofertę poszerzą dodatkowo lokale usługowo-handlowe, które będą zajmować cały parter budynków.

Atutem Apartamentów Kominiarska jest wyjątkowo dogodna lokalizacja – w dzielnicy Bałuty, przy ul. Kominiarskiej, tuż przy zjeździe na Zgierską. Całą infrastrukturę niezbędną do codziennego funkcjonowania, mieszkańcy będą mieli pod ręką: sklepy, żłobek, szkoła, przedszkole, przychodnia lekarska, park, przystanek autobusowy, stacja paliw a nawet kilka klubów fitness, są osiągalne w ramach kilkuminutowego spaceru.

Ofertę poszerzą dodatkowo lokale usługowo-handlowe, które będą zajmować cały parter budynków.

W pierwszym etapie inwestycji powstanie jeden budynek z dwiema klatkami o zróżnicowanej ilości kondygnacji. W sumie znajdzie się w nim 130 apartamentów, dopasowanych do odmiennych potrzeb mieszkańców: od 1 do 4 pokoi, od 26 do 69 mkw. W każdym znajdzie się balkon lub loggia.

Dostęp na wyższe piętra usprawnią windy a wygodne parkowanie – 140 miejsc postojowych (na zewnątrz i w podziemnej hali garażowej). Przewidziano również przestrzeń wspólną, z zielenią i małą architekturą.

Rusza nowa inwestycja HREIT w Łodzi – Apartamenty Kominiarska już w sprzedaży. fot. mat. pras.

Apartamenty Kominiarska będą więc świetnym miejscem do zamieszkania – dla rodzin, które cenią udogodnienia, dla par, którym szkoda czasu na dojazdy do sklepu czy na siłownię, więc wolą wszystko mieć pod ręką, jak i dla singli, lubiących czuć puls miasta.

Condohotele w całej Polsce. Zobacz najnowsze inwestycje