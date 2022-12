Murapol rusza z grudniową kampanią promocyjną, w której można zaoszczędzić nawet 199 tys. zł. Pula specjalna obejmuje 255 mieszkań z pakietami bonusów w 13 miastach w całej Polsce.

17 grudnia, grupa Murapol organizuje w swoich biurach sprzedaży na terenie całej Polski Mieszkaniowy Dzień Otwarty.

Klienci mają do wyboru lokale aż w 22 projektach mieszkaniowych Grupy Murapol, zlokalizowanych na terenie Bydgoszczy, Gdańska, Gliwic, Krakowa, Łodzi, Poznania, Siewierza, Sosnowca, Torunia, Tychów, Warszawy, Wieliczki i Wrocławia.

Osoby zainteresowane zakupem mieszkania z grudniowej oferty dewelopera mogą zaoszczędzić nawet 199 tys. zł. W paczkach świątecznych bonusów mogą znaleźć się: rabat w cenie lokalu, smart home w wersji premium, nawet 2 miejsca postojowe w hali garażowej lub zewnętrzne, a także ubezpieczenie od utraty stałego źródła dochodu lub pobytu w szpitalu.

- Nie mogliśmy inaczej zakończyć tego roku, jak naszą kampanią promocyjną, skierowaną do wszystkich tych, którzy nadal zastanawiają się na zakupem nowego mieszkania. W pakiecie bonusów nie brakuje rozwiązań, które pomogą naszym klientom poczuć się komfortowo, bezpiecznie i przy okazji oszczędzać zużycie mediów, a co za tym idzie obniżyć rachunki za prąd czy wodę, co jest szczególnie istotne przy ciągle rosnącej cenie energii. Kupując mieszkanie objęte naszą grudniową promocją, można zyskać m.in. smart home w wersji premium, technologię pozwalającą na korzystanie z funkcji automatyki mieszkaniowej – komentuje Łukasz Tekieli, dyrektor ds. sprzedaży w Grupie Murapol.

W sobotę, 17 grudnia, grupa Murapol organizuje w swoich biurach sprzedaży na terenie całej Polski Mieszkaniowy Dzień Otwarty. Osoby, które odwiedzą w tym dniu biuro sprzedaży dewelopera w Bydgoszczy i Gdańsku mogą liczyć na specjalną niespodziankę - spotkanie z Andrzejem Bargielem, ambasadorem Grupy Murapol. To okazja, by porozmawiać z tym niezwykłym człowiekiem o jego wysokogórskich wyprawach w najwyższe szczyty świata.

