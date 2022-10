Projekt osiedla, przygotowany przez renomowaną pracownię JEMS Architekci, cechuje architektura w duchu nowoczesnego projektowania o eleganckich, prostych podziałach i proporcjach. Inwestycja będzie składać się z dwóch połączonych brył: 6-piętrowej i 11-piętrowej wieży. Znajdą się w nich w sumie 174 lokale o szerokiej palecie rozkładów i metraży. Nabywcy będą mogli wybierać spośród mieszkań 1-, 2-, 3- oraz 4-pokojowych, które zostaną wyposażone w przestronne loggie. Do dyspozycji mieszkańców przewidziano także podziemną halę garażową z komórkami lokatorskimi. W przyziemiu budynku znajdą się powierzchnie komercyjne pod sklepy, gastronomię i punkty usługowe, dzięki czemu nabywcy będą mogli zaspokoić większość codziennych potrzeb na miejscu.

Ursynów #22 to kolejna po Lizbońskiej inwestycja, którą realizujemy z Grupo Lar w Warszawie. Połączenie naszych bogatych doświadczeń pozwala nam dostarczać na rynek projekty najwyższej jakości, zlokalizowane w najbardziej atrakcyjnych lokalizacjach stolicy. Podobnie jest w przypadku tego osiedla – wysoki standard, sąsiedztwo terenów zielonych oraz dostęp do rozbudowanej infrastruktury lokalnej i komunikacyjnej gwarantują duże zainteresowanie kupujących – zapowiada Andrzej Oślizło, prezes zarządu Develia S.A.

Ursynów #22 to inwestycja stworzona dla mieszkańców ceniących wygodne pod wieloma względami funkcjonowanie. To drugie wspólne z firmą Develia przedsięwzięcie mieszkaniowe, którego sprzedaż uruchomiona została w tym roku. Oferuje lokalizację, która pozwala na wygodne dotarcie do innych dzielnic, realizację codziennych potrzeb i obowiązków oraz spędzania wolnego czasu. Chcemy zbudować inwestycję, która będzie domem dla wielu obecnych oraz nowych mieszkańców tej prężnie rozwijającej się i dość młodej dzielnicy. Wygodne i funkcjonalne mieszkanie tutaj może stać się ich nowym stylem życia - mówi Janusz Kraszewski, prezes zarządu Grupo Lar Polska.