Profbud rozpoczął sprzedaż kolejnego etapu Osiedla Primo w Łodzi. W budynku znajdzie się łącznie ponad 300 mieszkań. Rozpoczęcie budowy planowane jest w II kwartale 2023 roku.

Profbud rozpoczął sprzedaż kolejnego etapu inwestycji mieszkaniowej, zlokalizowanej przy ulicy Lindleya w Łodzi.

Osiedle Primo etap IV będzie kontynuacją łódzkiej premiery dewelopera zrealizowanej w 2020 roku.

W budynku znajdzie się łącznie 326 mieszkań o zróżnicowanych metrażach.

Kolejny, czwarty etap inwestycji stanowić będzie jeden 5-piętrowy budynek, w którym łącznie znajdzie się aż 326 mieszkań o powierzchni od 26 do 105 mkw. W ofercie dewelopera klienci będą mieli do dyspozycji szeroki wybór lokali, zaczynając od jedno-, a kończąc na pięciopokojowych mieszkaniach. Zdecydowaną większość budynku zajmą natomiast mniejsze 1- i 2- pokojowe lokale. Wszystkie mieszkania będą posiadały balkony lub loggie, a te znajdujące się na parterze zostaną wyposażone w ogródki.

Wyróżnikiem inwestycji staną się lokale typu penthouse zlokalizowane na najwyższych kondygnacjach. Część z nich będzie wyposażona w tarasy na dachu, skąd w otoczeniu zieleni będzie można podziwiać widok na panoramę miasta oraz Dworzec Łódź Fabryczna. Na uwagę zasługuję także sama wysokość pomieszczeń wynosząca do 3 m, co z pewnością pozytywnie wpłynie na oświetlenie wnętrza, możliwości aranżacyjne oraz codzienny komfort użytkowania mieszkańców. W inwestycji przewidziano również wielostanowiskową halę garażową z możliwością zakupienia miejsc dla aut elektrycznych, boksów dla jednośladów oraz komórek lokatorskich. Aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom przyszłych mieszkańców w garażu budynku znajdą się również stacja do odkurzania samochodów oraz stojaki na rowery.

W ramach inwestycji powstanie 306 mieszkań. fot. mat. pras.

Czwarty etap Osiedla Primo zwraca uwagę architekturą budynku, która pozostaje spójna z poprzednimi etapami inwestycji oraz nawiązuję do historycznego stylu zabudowy pierzejowej charakterystycznej dla ery przemysłowej. Deweloper planuje osiągnąć taki efekt poprzez zastosowanie pionowych podziałów elewacji o zmiennej wysokości. Dodatkowo, wycofane pasy loggii, a także zróżnicowane ceglane elementy pierzei podkreślą rozbudowaną tektonikę fasad, będącą znakiem rozpoznawczym łódzkiego modernizmu lat 30.

Osiedle Primo etap IV będzie ogrodzone. Dodatkowe bezpieczeństwo na terenie inwestycji zapewni kontrola dostępu, monitoring oraz ochrona. Części wspólne w postaci dziedzińca z terenem zielonym, niską roślinnością, placem zabaw dla dzieci oraz małą architekturą pozostaną wspólne dla etapu III i IV. Na uwagę zasługuję także nowe, ekologiczne rozwiązanie w postaci paneli fotowoltaicznych, które dostarczą energię elektryczną do wspomnianych części wspólnych budynku.

Etap IV Osiedla Primo powstanie w doskonałej, śródmiejskiej lokalizacji, tuż przy ul. Lindleya i Tramwajowej znajdującej się w Nowym Centrum Łodzi.

Start budowy przewidziany jest na II kwartał 2023 roku. Szacowany termin zakończenia prac to z kolei III kwartał 2025 roku.

Za całościowy projekt wszystkich etapów Osiedla odpowiada pracownia architektoniczna Ja2plus, natomiast Generalnym Wykonawcą inwestycji jest firma Malbud-1.

