Dynamika wzrostów sprzedaży kredytów mieszkaniowych wciąż nie słabnie. Według danych ZFPF w drugim kwartale bieżącego roku sprzedano hipotek o wartości ponad 6 mln złotych, co daje wzrost o ponad 47 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem.

Sprzedaż kredytów hipotecznych rośnie.

W drugim kwartale bieżącego roku sprzedano hipotek o wartości 6 310,35 mln złotych, co daje wzrost o ponad 47 proc. w porównaniu z wynikami z zeszłego kwartału.

W przypadku kredytów firmowych widać stabilną sytuację.

W drugim kwartale udzielono kredytów firmowych na łączną sumę 512,42 mln zł, co oznacza wzrost o ponad 7,41 mln zł w porównaniu z ostatnim kwartałem ubiegłego roku.

Hossa na rynku hipotek

Wartość sprzedaży kredytów hipotecznych będącą udziałem firm członkowskich ZFPF zwiększyła się do poziomu ponad 6 310 mln złotych. Oznacza to skok aż 47-procentowy skok w porównaniu do pierwszego kwartału bieżącego roku. Dane świadczą o tym, że usługi pośredników finansowych cieszą się zainteresowaniem Polaków, a sytuacja na rynku nieruchomości pozostaje dynamiczna. Wpływ na to w tym okresie miały m.in. zmienne procedury udzielania kredytów oraz program rządowy “Bezpieczny Kredyt 2 proc”. Rosnąca inflacja sprawia ponadto, że Polacy chcą lokować kwoty w pewne środki jak zakup nieruchomości. Ożywienie sektora hipotek jest też rezultatem poprawy zdolności kredytowej, na którą ma wpływ złagodzenie wymagań zgodnie z zaleceniami Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Innym ważnym czynnikiem jest wzrost realnych wynagrodzeń, który napędza popyt na zakup i inwestycje w nieruchomości.

Rok 2023 upływa pod znakiem ożywienia na rynku kredytów hipotecznych w Polsce. W pierwszym kwartale odnotowaliśmy wzrost o 15 proc. w porównaniu do okresu ostatniego trymestru poprzedniego roku. Natomiast dane za drugi kwartał 2023 r. okazały się jeszcze lepsze. Wartość kredytów hipotecznych udzielonych przez spółki zrzeszone w Związku Firm Pośrednictwa Finansowego w tym okresie wyniosła 6 310,35 mln złotych. Nasze wyniki potwierdzają nie tylko rosnącą popularność kredytów hipotecznych wśród Polaków, ale także duże zainteresowanie usługami oraz zaufanie do kompetencji pośredników finansowych - komentuje Adrian Jarosz, prezes Związku Firm Pośrednictwa Finansowego oraz Prezes Zarządu Notus Finanse.

Dodaje, że można spodziewać się dalszych wzrostów sprzedaży hipotek w kolejnym kwartale z racji uruchomienia w lipcu programu „Bezpieczny Kredyt 2%.

Wartość kredytów hipotecznych sprzedanych przez ZFPF w I kw. 2023 r. i II kw. 2023 roku.

Drugi kwartał przyniósł aż o 47 proc. wartości kredytów udzielonych przez pośredników zrzeszonych w ZFPF. Odbicie na rynku zaczęło się więc jeszcze, zanim zaczął działać program „Bezpieczny kredyt 2%”. Jest to głównie zasługa złagodzenia Rekomendacji S, która poprawiła dostępność kredytów hipotecznych. Duże znaczenie miała z pewnością również zapowiedź uruchomienia programu dopłat. Osoby, które nie spełniały warunków programu, chciały dokonać zakupu, zanim nowy popyt podwyższy ceny - mówi Bartosz Kwieciński, prezes zarządu Expander Advisor.

Trzeci kwartał przyniesie jeszcze wyższe wartości udzielanych kredytów, ponieważ pośrednicy zostali zasypani wnioskami o preferencyjne kredyty.

- Eksperci pomagali porównać dostępne kwoty kredytu w poszczególnych bankach czy informowali o różnicach w poszczególnych ofertach. Z kolei obecnie kluczowa jest wiedza o tym, w którym banku taki kredyt można uzyskać najszybciej. Trudno jednak przewidzieć, jaki będzie wynik trzeci kwartału, ponieważ bardzo dużo zależy od tego, ile ze złożonych wniosków banki zdążą rozpatrzyć do końca września - dodaje Bartosz Kwieciński.

Firmy skłaniają się ku kredytom

W segmencie kredytów dla firm w drugim kwartale bieżącego roku również odnotowano wzrost. Eksperci finansowi zrzeszeni w ZFPF udzielili kredytów firmowych o wartości ponad 512 mln zł., czyli przeszło o 7,41 mln złotych więcej niż w I kw. bieżącego roku.

Kolejny kwartał obserwujemy lekką poprawę wyników w sprzedaży kredytów dla firm. Ciężko mówić w tym przypadku o jakimś przełomie, ale ponad 512 mln sprzedanych tych produktów finansowych jest sygnałem, że zainteresowanie klientów nie słabnie. Spadająca powoli inflacja oraz korekty stóp procentowych powinny w najbliższym okresie stanowić dodatkową zachętę dla właścicieli firm do śmielszego spojrzenia w stronę kredytów - komentuje Dominik Skrzycki, wiceprezes zarządu ZFPF, mFinanse.

Wartość kredytów firmowych sprzedanych przez ZFPF w I kw. 2023 r. i II kw. 2023 r.

- Drugi kwartał z rzędu rosną wartości udzielonych kredytów firmowych. Jest to jedyny segment, w którym wartość kredytów jest już wyższa niż w analogicznym okresie w ubiegłym roku. W tym przypadku wzrost również wynika prawdopodobnie z poprawy nastrojów. Zmiana nadal dotyczy jednak głównie finansowania krótkoterminowego. Wysokie stopy procentowe wciąż mocno ograniczały popularność kredytów inwestycyjnych - zaznacza Bartosz Kwieciński.

