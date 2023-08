Polski rynek PRS czeka na REIT-y. - Paradoksalnie, jedyną dzisiaj opcją zainwestowania w najem instytucjonalny w Polsce jest kupienie akcji niemieckiej spółki giełdowej - podkreśla Jan Dziekoński, założyciel agencji doradczej FLTR.

Najbliższa dekada na rynku najmu w Polsce, podobnie jak ta miniona, upłynie pod znakiem rosnącego popytu na mieszkania wśród migrantów ekonomicznych.

- Właściwie od 2014 r. mniej więcej jedną trzecią tego sektora wypełnia właśnie ta grupa najemców. Pytanie brzmi: jak zapewnić odpowiednią podaż - zauważa Jan Dziekoński, analityk rynku nieruchomości, założyciel butikowej agencji doradczej FLTR.

Ekspert dodaje, że dzisiaj w Polsce wynajmowanych jest ok. 1,2 mln - 1,3 mln mieszkań. W ciągu dekady będziemy potrzebowali ok. 300 - 500 tys. mieszkań na wynajem dla migrantów.

PFR Nieruchomości zainicjowało efekt kuli śniegowej, bo buduje mieszkania na wynajem w takich miastach, jak Katowice czy Szczecin, gdzie żaden zagraniczny fundusz nie zainwestuje póki nie pojawi się w tych ośrodkach jakaś podaż - tłumaczy Jan Dziekoński, analityk rynku nieruchomości, założyciel butikowej agencji doradczej FLTR.

- Takiej należy się spodziewać luki demograficznej na rynku pracy. To jest problem, który trzeba rozwiązać. Gdybyśmy mieli ustawę o REIT-ach, byłby on mniejszy. Dzisiaj paradoksalnie, jedyną możliwością zainwestowania w najem instytucjonalny w Polsce, jest kupienie akcji niemieckiej spółki giełdowej - podkreśla Jan Dziekoński.

Efekt kuli śniegowej na rynku PRS

W ostatniej dekadzie to prywatni inwestorzy dostarczyli na rynek większość podaży mieszkań na wynajem.

Luka w podaży mieszkań na wynajem jest dramatyczna. Samo łóżko - nie pokój czy mieszkanie - dla pracownika pod wschodnią granicą kosztuje 1,3 tys. zł.

- Miejmy nadzieję, że instytucjonalni, publiczni gracze dostarczą w następnej co najmniej tyle samo. Rolą takich podmiotów jest wchodzenie do nowych miast. Na przykład PFR Nieruchomości zainicjowało efekt kuli śniegowej, bo buduje w takich miastach, jak Katowice czy Szczecin, gdzie żaden zagraniczny fundusz nie zainwestuje póki nie pojawi się w tych ośrodkach jakaś podaż - tłumaczy Jan Dziekoński.

W tym kontekście pożyteczną rolę odgrywają jednocześnie inwestorzy prywatni, którzy lubią inwestować w miastach, takich jak: Bytom, czy Pcim Dolny.

- To pokazuje kapitałowi prywatnemu, że można inwestować także w mniejszych miastach, co jest bardzo potrzebne. Przecież fabryki, w których pracować będą migranci nie powstają w Warszawie, Gdańsku czy Wrocławiu, lecz we Wrześni czy pod Iławą - w miejscach, w których tej podaży brakuje. Sytuacja jest tak dramatyczna, że samo łóżko - nie pokój czy mieszkanie - dla pracownika pod wschodnią granicą kosztuje 1,3 tys. zł - wylicza Jan Dziekoński.

Prywatne i publiczne inwestycje powinny się uzupełniać. Punktowe działania niewiele dają. Jeden program kredytowy niewiele pomoże - uważa Jan Dziekoński, analityk rynku nieruchomości, założyciel butikowej agencji doradczej FLTR.

Zwarta drabinka potrzeb mieszkaniowych

Cykl życia najemcy jest różny. Potrzeby korzystania z mieszkania zmieniają się wraz z upływem czasu, więc potrzebna jest tzw. drabinka różnych projektów odpowiadających na różne etapy życia i możliwości dochodowe.

- Cześć lokali mogą dostarczać na rynek prywatni inwestorzy w sektorze premium lub upper middle. Ważny jest też segment ekonomiczny oraz wspierany społecznie. W sumie, łącznie muszą to być zwarte i długofalowe rozwiązania. Dla każdego jest miejsce. Prywatne i publiczne inwestycje powinny się uzupełniać. Punktowe działania niewiele dają. Jeden program kredytowy niewiele pomoże - uważa Jan Dziekoński, analityk rynku nieruchomości, założyciel butikowej agencji doradczej FLTR.

