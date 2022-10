We wrześniu sprzedaż nowych mieszkań na siedmiu największych rynkach w Polsce wzrosła o prawie 13 proc. w stosunku do sierpnia - wynika z danych portalu tabelaofert.pl. Jednak w porównaniu z wrześniem ubiegłego roku sprzedaż spadła o ponad 46 proc.

Jeśli chodzi o wolumen sprzedaży, wrzesień był najlepszym miesiącem dla deweloperów od maja.

Wzrost zaobserwowano na każdym z analizowanych rynków.

W porównaniu z wrześniem ubiegłego roku sprzedaż spadła o ponad 46 proc. Pomimo tego nie spadają jednak ceny, choć realnie są one niższe dzięki powszechnym promocjom i rabatom.

We wrześniu na siedmiu największych rynkach w Polsce - Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Łódź, Katowice oraz Trójmiasto - sprzedano łącznie 2 876 mieszkań, co stanowi wzrost o 12,74 proc. w stosunku do sierpnia, ale spadek o 46,5 proc. w stosunku do analogicznego miesiąca ubiegłego roku. Był to najlepszy miesiąc dla deweloperów od maja.

Jeśli porównamy wolumen sprzedaży do średnich wartości za okres wakacji (czerwiec, lipiec, sierpień), to wyraźnie widać wzrosty we wszystkich analizowanych rynkach. Najszybciej sytuacja poprawia się w Katowicach, gdzie wzrost w stosunku do średniej sprzedaży z wakacji wyniósł 41 proc., jednak to wciąż spadek o ponad 35 proc. w stosunku do ubiegłego roku. Na drugim biegunie jest Kraków, gdzie zanotowany wzrost miał charakter symboliczny i wyniósł niespełna 0,7 proc. Łączna sprzedaż w tych miastach była we wrześniu większa o 8,3 proc. niż średnia sprzedaż w miesiącach wakacyjnych (czerwiec, lipiec, sierpień).

Sprzedaż mieszkań w ujęciu wrzesień 2022 r. do września 2021 r. Źródło. Tabelaofert.pl

Sprzedaż mieszkań w ujęciu wrzesień 2022 r. do sierpnia 2022 r. Źródło: Tabelaofert.pl

- Do danych za wrzesień należy podchodzić bardzo ostrożnie. Trzeba pamiętać, że właśnie zakończone wakacje to okres, kiedy ludzie po raz pierwszy od wybuchu pandemii nie mieli poważnych restrykcji covidowych i tłumnie wyjechali na wakacje. Zwiększona sprzedaż może wynikać po prostu z powrotu kupujących z wakacji. W dalszym ciągu bardzo zróżnicowana jest struktura sprzedaży - lepiej sprzedają się mieszkania gotowe oraz te które mają atrakcyjne rabaty i promocje. Jednak tam gdzie projekt ma odległy termin oddania i dodatkowo brak promocji, sprzedaż jest bardzo słaba - zastrzega Robert Chojnacki, założyciel serwisu tabelaofert.pl.

Portal mieszkaniowy tabelaofert.pl opublikował także dane dotyczące cen sprzedanych mieszkań. Wynika z nich, że ceny ofertowe nowych mieszkań ustabilizowały się, a zmiany w stosunku do ubiegłego miesiąca są symboliczne.

- Publikowane ceny mieszkań nie uwzględniają powszechnie udzielanych obecnie rabatów oraz czasowych promocji – zaznacza Robert Chojnacki.

Dodaje, że analizując dane o sprzedaży i cenach za ostatnie miesiące, można zaryzykować hipotezę, że klienci gotówkowi, którzy oczekiwali głębszych spadków, powoli tracą cierpliwość i zaczynają wracać na rynek, zwłaszcza że podaż nowych projektów jest rekordowo niska ze względu na masowe wstrzymywanie się deweloperów z wprowadzaniem na rynek nowych inwestycji.

- Jeżeli taka teza jest prawdziwa, to w kolejnych miesiącach powinniśmy obserwować powolne wzrosty sprzedaży. Kolejne podwyżki stóp procentowych nic tu nie zmienią, bo zakupów na kredyt i tak nie ma, a szaleństwo cenowe na rynku najmu pokazuje, po pierwsze, że mieszkań brakuje, po drugie, że zakup mieszkania na wynajem za gotówkę jest bardzo dobrym sposobem na ochronę kapitału przed inflacją - prognozuje Robert Chojnacki.

Katarzyna Tworska, dyrektor zarządzająca redNet 24, firmy specjalizującej się w sprzedaży mieszkań deweloperskich wyjaśnia, że obecnie przy zastosowaniu rozsądnej strategii rabatowej nie ma problemu ze sprzedażą mieszkań gotowych.

- Na jednym ze sprzedawanych przez nas projektów deweloperskich w Katowicach we wrześniu sprzedaliśmy więcej mieszkań niż przez całe wakacje, a dziennie mamy kilka spotkań z nowymi klientami. Widzimy też, że coraz więcej klientów inwestycyjnych, którzy wstrzymywali się z decyzjami, wraca na rynek, negocjuje cenę i po otrzymaniu finalnej propozycji rabatu decyduje się na podpisanie umowy - mówi Katarzyna Tworska.

