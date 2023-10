Aktualna sytuacja na rynku nieruchomości mieszkaniowych jest niejednoznaczna. Większość deweloperów nadal wstrzymuje się z uruchamianiem nowych inwestycji mimo wysokiego popytu i na pierwszy rzut oka sprzyjających warunków.

- Trudno ocenić bieżącą sytuację jako dobrą i komfortową dla deweloperów, którzy planują produkcję i nowe inwestycje w horyzoncie kilkuletnim - podkreśla Kuba Karliński, założyciel Magmillon.

- Rynkowi nieruchomości nie pomagają także politycy, którzy zauważyli problemy mieszkaniowe Polaków i postanowili wykorzystać je do swoich krótkoterminowych celów. Bezpieczny Kredyt 2 proc. jest tego świetnym przykładem. Mocno stymulowany zwiększoną akcją kredytową pobyt przełożył się na wzrost cen jeszcze przed uruchomieniem tego programu. Wiele osób, które odkładały zakup swojego mieszkania, a miały na nie pieniądze, postanowiły wrócić na zakupy - ocenia Kuba Karliński. - Jednocześnie trudno przewidzieć, jakie efekty ten program przyniesie w długim okresie, ponieważ 15 października 2023 r. odbędą się wybory parlamentarne, których wynik jest niepewny, a program Kredyt 2% ma być objęty limitami od nowego roku.

Deweloperzy planują swoje inwestycje w perspektywie kilku lat. Aktualnie sprzedawane nieruchomości będą oddane do użytku za 2-3 lata, natomiast uruchomienie inwestycji z przygotowaniem dokumentacji może trwać nawet 5-7 lat. Głównym wyzwaniem, zdaniem założyciela Magmillon, jest przewidzieć koszty realizacji takiej inwestycji i odpowiednio wycenić sprzedawane tam mieszkania. Przy coraz mniejszych marżach deweloperskich bardzo łatwo jest nie doszacować kosztów.

Jedno lub dwa takie potknięcia mogą zachwiać kondycją finansową dewelopera i zmusić go do ogłoszenia upadłości. Dlatego w sytuacji niepewności nie garną się oni do uruchamiania inwestycji bez przekonania, że będą w stanie nie tylko korzystnie je sprzedać, ale także wybudować w zaplanowanym budżecie. Dodatkowe ponadstandardowe zyski dla większości deweloperów nie będą wystarczającym bodźcem do podjęcia niepotrzebnego ryzyka - mówi Kuba Karliński.