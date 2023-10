Miniony tydzień dostarczył wiele ważnych informacji na rynku mieszkaniowym. Nowy Program Mieszkaniowy rozhulał się na dobre i pojawiły się pozytywne prognozy odnośnie inflacji. Mniej optymistycznie wyglądają jednak dane odnośnie cen mieszkań.

Program Bezpieczny Kredyt 2% stymuluje wzrost cen mieszkań.

Najbardziej w Polsce drożeją mieszkania w Warszawie i Krakowie.

Inflacja w październiku spadnie poniżej 7 proc.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy obniżył prognozę wzrostu gospodarczego Polski do 0,6 proc.

PHN startuje z budową drugiego etapu osiedla Młoda Białołęka.

Archicom sfinalizował zakup działki przy ul. Toruńskiej w Warszawie.

Yareal startuje z budową apartamentów w Wilanowie.

Develia zakończyła budowę inwestycji Toruńska Vita.

Rynek mieszkaniowy w drugim tygodniu października obfitował w istotne dla branży wydarzenia. Na sektor aktualnie silnie oddziałuje Nowy Program Mieszkaniowy, który mocno stymuluje sprzedaż mieszkań - zarówno na rynku pierwotnym, jak też wtórnym. Publikowane przez deweloperów dane odnośnie sprzedaży mieszkań wyraźnie wskazują, że sprzedaż wróciła do poziomu z II poł. 2021 r. A wszystko to przy nadal stosunkowo wysokich stopach procentowych i inflacji. W opinii ekspertów, największy wpływ na rynek mają obawy przed możliwym wzrostem cen nieruchomości i ograniczeniem ich oferty. Wśród kupujących nadal dużą część stanowią nabywcy gotówkowi, ale i liczba, i udział nabywców korzystających z kredytów wyraźnie rośnie. Co jeszcze mogliśmy w tym tygodniu obserwować w mieszkaniówce?

Bardzo duże zainteresowanie nowym programem mieszkaniowym

Agnieszka Wachnicka, wiceprezes ZBP poinformowała, że liczba wniosków o Bezpieczny Kredyt wzrosła w ubiegłym tygodniu o 3,1 tys. do 50.381. Podobnie było w przypadku liczba kont mieszkaniowych, która wzrosła o 295 do 3032 sztuk.

Kolejny tydzień z Bezpiecznym Kredytem 2% przynosi pewną stabilizację liczby składanych wniosków (3870 szt. t/t). Liczba wniosków ogółem na dzień 5.10.2023 to 54161 szt. Mocny⬆️liczby zawartych umów + 2881 szt. t/t, 17548 szt. ogółem.

Lekkie wyhamowanie⬆️kont mieszkaniowych (+81) — Agnieszka Wachnicka (@wachnickaa) October 9, 2023

Wiceprezes poinformowała także, że w tygodniu 21-28 września zawarto 2,67 tys. umów w ramach programu Bezpieczny Kredyt i łączna liczba tych kredytów sięgnęła 14 667.

Inflacja CPI w październiku spadnie poniżej 7 proc.

9 października Adam Glapiński, prezes Narodowego Banku Polskiego ocenił, że inflacja w tym miesiącu spadnie poniżej 7 proc. r/r, a jej spadek jest szybki i zgodny z prognozami banku.

Glapiński wskazał także, że polska gospodarka wyszła ze ścieżki wysokiej inflacji, co uzasadnia rozpoczęcie cyklu obniżek stóp procentowych.

Wyszliśmy z tego bolesnego kłopotu. Dokonana przez Radę Polityki Pieniężnej kolejna obniżka stóp procentowych o 0,25 pkt proc. dowodzi, jak dobra jest sytuacja - podkreślał Glapiński.

Podczas konferencji prasowej w poprzednim tygodniu szef NBP powiedział także, że inflacja ukształtuje się na poziomie 6-7 proc. na koniec br. oraz 5 proc. około połowy przyszłego roku.

MFW obniżył prognozę wzrostu PKB Polski

10 października dotarła do nas informacja, że Międzynarodowy Fundusz Walutowy obniżył prognozę wzrostu gospodarczego Polski do 0,6 proc. z 1,2 proc. w br. oraz podwyższył na rok przyszły do 2,3 z 2,2 proc. w 2024 r., podano raporcie "World Economic Outlook, October 2023 Update".

Według Funduszu, inflacja konsumencka w Polsce średniorocznie spowolni do 12 proc. r/r w br. wobec 14,4 proc. w 2022 r. i wyniesie 6,4 proc. w 2024 r. Na koniec br. inflacja konsumencka sięgnie 7,4 proc. r/r, na koniec przyszłego roku - 5,5 proc. r/r.

Ceny mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym nadal w górę

13 października rynekpierwotny.pl i gethome.pl poinformowali, że dramatycznie kurczy się oferta już nie tylko nowych, ale i używanych mieszkań, a ich ceny - szczególnie w Krakowie i Warszawie - szybują w kosmos.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii podało, że w ciągu trzech miesięcy od pojawienia się w ofercie banków „Bezpiecznego Kredytu 2%”, zgłosiło po niego ponad 63,6 tys. chętnych. Ponad 17,5 tys. osób otrzymało już pozytywną decyzję banku. Tak duże zainteresowanie zakupem powoduje, że liczba dostępnych na rynku mieszkań się skurczyła, tym bardziej, że deweloperzy w ubiegłym roku znacznie ograniczyli budowę nowych inwestycji. Szczególnie dramatyczna jest sytuacja w Krakowie, gdzie pod koniec września w ofercie firm deweloperskich było aż o 51 proc. mniej mieszkań niż jeszcze dziewięć miesięcy temu.

Eksperci podają, że średnia cena metra kwadratowego mieszkań dostępnych w ofercie firm deweloperskich rośnie w tym roku w tempie od dawna niespotykanym. Po dziewięciu miesiącach tego roku podwyżka w Krakowie wynosiła 22 proc., a w Warszawie – o 18 proc. Z danych Big Data RynekPierwotny.pl wynika, że w stolicy średnia cena metra przekroczyła pułap 16 tys. zł, a w Krakowie - 15 tys. zł.

PHN startuje z nową inwestycją w Warszawie

Polski Holding Nieruchomości poinformował o wyborze generalnego wykonawcy budowy drugiego etapu osiedla Młoda Białołęka, które powstaje w Warszawie. W nowej inwestycji PHN ma powstać 181 mieszkań. Docelowo, osiedle realizowane w trzech etapach, będzie liczyć ok. 500 mieszkań.

Drugie podejście do sprzedaży gruntu Alter Investment

Alter Investment wystawił ponownie na sprzedaż nieruchomość z pozwoleniem na budowę, przy ulicy Jabłoniowej 30 w Gdańsku. Projekt zakłada wybudowanie mieszkań o metrażu od 29 do 105 mkw. oraz lokalu usługowego 106 mkw.

To jedyny grunt w naszej ofercie z pozwoleniem na budowę, zazwyczaj takie grunty długo nie czekają na nabywców. Ten projekt też wykonywaliśmy pod konkretnego dewelopera i mielibyśmy już sprzedany, jednak sytuacja u niego na tyle się zmieniła, że nie był w stanie wykonać wcześniej zawartej umowy przedwstępnej. Obecnie mamy duże zainteresowanie tym projektem i prowadzimy zawansowane rozmowy z potencjalnymi klientami, a ponadto nieruchomość przy obecnej cenie jest bardzo opłacalna dla dewelopera, który zrealizuje projekt - mówił twórca Alter Investment Damian Tomasik.

Archicom domknął zakup nieruchomości w Warszawie

11 października Archicom podpisał umowę przenoszącą własność nieruchomości zlokalizowanej w rejonie ul. Towarowej w Warszawie. Cena za działkę wyniosła ponad 12 mln euro netto. Na terenie planowana jest realizacja inwestycji mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami.

Yareal rozpoczął budowę Enso Wilanów w Warszawie

Yareal rozpoczął budowę 89 apartamentów w warszawskim Wilanowie, z czego blisko połowa mieszkań została już sprzedana. Inwestycja Enso Wilanów powstaje przy skrzyżowaniu ulic Sarmackiej i Branickiego. W pobliżu skrzyżowania budowana jest obecnie linia tramwajowa łącząca Wilanów ze śródmieściem Warszawy. Generalnym wykonawcą pierwszego etapu Enso Wilanów będzie firma budowlana FineTech Construction.

Develia przed terminem oddała projekt Toruńska Vita

Develia poinformowała, że przed czasem zakończyła budowę inwestycji Toruńska Vita. Inwestycja powstaje na warszawskim Targówku. na warszawskim Targówku. W ramach projektu wybudowanych zostało łącznie 196 mieszkań i wkrótce rozpocznie się ich przekazywanie właścicielom.

