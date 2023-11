Nabywcy mieszkań są petentami, a głównym zmartwieniem deweloperów jest to, co będą oferować jutro, jeśli dziś sprzedadzą wszystko. - Rynek mieszkaniowy zmienia się w karykaturę - uważa Kazimierz Kirejczyk, Senior Strategy Advisor Housing Sector JLL.

Cena za metr kwadratowy mieszkania w Warszawie to ok. 16,3 tys. zł. Stolicę goni Kraków kwotą 15,5 tys. zł za mkw. Trójmiasto i Wrocław oscylują wokół 14 tys. za mkw.

Średnie ceny mieszkań wzrosły w minionych trzech miesiącach najbardziej w Trójmieście (9 proc.) i Warszawie (8 proc.), zaś najmniej w Łodzi (3 proc.).

Łódź jest ewenementem na rynku mieszkaniowym: blisko 5,8 tys. lokali w sprzedaży. To najwyższa w historii tego rynku oferta, wyższa niż w Krakowie, Wrocławiu czy Poznaniu.

Nadwyżka popytu nad podażą pogłębiła się wyraźnie w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Trójmieście.

Deweloperzy sprzedali w trzecim kwartale 2023 r. 16,4 tys. mieszkań, czyli niewiele więcej niż w drugim kwartale, ale - w porównaniu np. do 2021 r. - to i tak bardzo dobry poziom.

- Warszawa, jako największy rynek mieszkaniowy w Polsce ze sprzedażą ok. 6 tys. lokali, umożliwiła taki rezultat dla wszystkich sześciu rynków. Stolica kwartał do kwartału odnotowała najwyższy, bo 25-procentowy wzrost sprzedaży - wylicza Aleksandra Gawrońska, Head of Residential Research JLL.

Łącznie sprzedanych zostało ponad 43 tys. lokali, co oznacza 24-procentowy wzrost w porównaniu do całego 2022 r., gdy na sześciu głównych rynkach było to 35 tys. jednostek.

Podaż mieszkań kuleje, jak nigdy

Deweloperzy wprowadzili na rynek ponad połowę mniej lokali niż w minionym roku.

Na sześciu rynkach do sprzedaży wprowadzono w minionym kwartale niecałe 10 tys. lokali, o 3 proc. mniej niż kwartał wcześniej. Oferta na koniec kwartału zmalała do nieco ponad 34 tys. jednostek. Mniej mieszkań w ofercie było ostatnio w pierwszym kwartale 2010 r., ale wtedy był to skutek globalnego kryzysu bankowo-finansowego.

Na sześciu rynkach do sprzedaży wprowadzono w minionym kwartale niecałe 10 tys. lokali, o 3 proc. mniej niż kwartał wcześniej. Oferta na koniec kwartału zmalała do nieco ponad 34 tys. jednostek. Fot. Rynek mieszkaniowy w Polsce JLL.

Największy problem z podażą mieszkań mają: Warszawa, Kraków i Wrocław. Patrząc na zmianę oferty rok do roku wygląda to następująco: Kraków -60 proc., Warszawa i Wrocław -40 proc.

Spośród wszystkich sześciu rynków, Kraków ma najgorszy wynik jeśli chodzi o podaż mieszkań - 3,8 tys. lokali. To dramatycznie niska oferta - podkreśla Aleksandra Gawrońska, Head of Residential Research JLL.

Aby odszukać w czasie rok, w którym ta oferta była mniejsza trzeba by cofnąć się o ponad 15 lat. Gdyby obecne tempo sprzedaży się utrzymało, lokale wyprzedałyby się w cztery miesiące.

Niewiele lepsza jest sytuacja w Warszawie (9 tys.), gdzie trwałoby to o miesiąc dłużej. Tak niskiej oferty nie było w stolicy od blisko 20 lat.

Ograniczona oferta będzie najprawdopodobniej wpływać na wyniki sprzedaży, a biorąc pod uwagę brak większych rezerw inwestycji z pozwoleniami na budowę i oczekiwania samorządów dotyczące finansowania infrastruktury, trudno przewidywać szybki wzrost nowej podaży i odbudowanie oferty do poziomu pozwalającego na zrównoważenie rynku - tłumaczy Kazimierz Kirejczyk, Senior Strategy Advisor Housing Sector JLL.

Miasto z zupełnie innego świata

Trójmiasto również odnotowało duży spadek podaży (-33 proc.)

- Jednak w tym przypadku to jest dobra informacja, bo - po dużych, nowych inwestycjach z połowy 2022 r. - liczba mieszkań w ofercie zbliża się do 6 tys. jednostek, czyli blisko długoterminowej średniej. Ten rynek jest najbliżej równowagi - opisuje Aleksandra Gawrońska.

Z kolei Poznań z liczbą 4,7 tys. lokali dostępnych na rynku nie ma powodów do zmartwień. Liczba lokali sprzedanych i wprowadzonych na rynek w ostatnich czterech kwartałach są tam niemal identyczne.

Na tym tle Łódź wygląda jak miasto z zupełnie innego świata. Oferta bliska 5,8 tys. jednostek jest najwyższa w historii tego rynku, i wyższa niż w Krakowie, Wrocławiu czy Poznaniu. To jedyna duża metropolia, w której w minionych czterech kwartałach sprzedało się wyraźnie mniej mieszkań niż pojawiło się w sprzedaży.

Ceny mieszkań szybują

Kiedy oferta się kurczy, a mieszkania szybko sprzedają, ceny muszą rosnąć.

Wzrost cen w skali roku był najwyższy w Warszawie (20 proc.) i Krakowie (19 proc.). W granicach 15,0-16,5 proc. wzrosły ceny ofertowe w Trójmieście, Poznaniu i Wrocławiu. Tylko w Łodzi było to niecałe 11 proc.

Średnie ceny lokali pozostających w ofercie na koniec kwartału wzrosły w minionych trzech miesiącach najbardziej w Trójmieście (9 proc.) i Warszawie (8 proc.), zaś najmniej w Łodzi (3 proc.).

W liczbach bezwzględnych, cena za metr kwadratowy w Warszawie to ok. 16,3 tys. zł. Stolicę goni Kraków kwotą 15,5 tys. zł za mkw. Trójmiasto i Wrocław oscylują wokół 14 tys. za mkw., a w Poznaniu jest to 12 tys. zł.

Kredyt 2 proc. podkręca rynek mieszkaniowy

Informacje z końca września tego roku potwierdziły bardzo wysokie zainteresowanie kredytami za 2 proc.

W Warszawie na koniec trzeciego kwartału prawie połowa mieszkań mieściła się limicie kredytu 2 proc. W Trójmieście i Wrocławiu ten udział wynosił ok. 60-70 proc., a w Poznaniu - bliżej 80 proc. W Łodzi nabywcy też mieli w czym wybierać i nie musieli się ograniczać do obrzeży.

- Przy tak szybkim wzroście cen w największych miastach program może sprzyjać wzrostowi sprzedaży i aktywności deweloperów w miejscowościach satelitarnych i na mniejszych rynkach. Z jednej strony wzmocni to mniejsze firmy i poprawi warunki zamieszkania w takich miastach, z drugiej jednak - może wesprzeć procesy rozlewania się metropolii i obciążyć transport podmiejski - uważa Kazimierz Kirejczyk, Senior Strategy Advisor Housing Sector JLL.

Warto podkreślić, że wybór mieszkań kwalifikujących się do programu bezpieczny kredyt 2 proc. się kurczy. Na początku października złożono ok. 65 tys. wniosków o kredyt 2 proc. Zawarto 17,5 tys. umów.

- Zatem tempo udzielania kredytów jest całkiem niezłe. Jeżeli się utrzyma, to na koniec roku ich liczba wyniesie 35-40 tys. To oznacza, że środki zostaną wyczerpane - tłumaczy Aleksandra Gawrońska, Head of Residential Research JLL.

W takiej sytuacji BGK ma obowiązek ogłosić wstrzymanie przyjmowania wniosków.

- Trudno powstrzymać się od refleksji, że w sytuacji tak skrajnej nierównowagi między popytem i podażą w niektórych miastach wolny rynek zmienia się w swoją karykaturę, w której nabywcy są petentami, a głównym zmartwieniem sprzedających jest to, co będą sprzedawać jutro, jeśli dziś sprzedadzą wszystko, co mają w ofercie - komentuje Kazimierz Kirejczyk, Senior Strategy Advisor Housing Sector JLL.

Condohotele w całej Polsce. Zobacz najnowsze inwestycje