Rynek najmu w Polsce czeka silny rozwój, gdyż jego udział jest wciąż na minimalnym poziomie. - Rynek PRS się buduje, pojawiło się kilkudziesięciu inwestorów. Do końca dekady mogą dostarczyć nawet 45 tys. mieszkań - mówi Mateusz Bonca, JLL.

Eksperci spodziewają się dalszego rozwoju i profesjonalizacji rynku najmu.

W Polsce aktualnie wybudowano około 14 tys. mieszkań PRS.

Do końca dekady planowana jest budowa kolejnych 45 tys. mieszkań na wynajem intytucjonalny,

Program "Bezpieczny Kredyt 2 proc." ciągnie w górę popyt na mieszkania, za czym nie nadąża podaż.

Mateusz Bonca: "Na rynku pojawiają się nowe inwestycje mieszkaniowe, jednak dzieje się to zbyt wolno".

Ceny materiałów budowlanych i wykonawstwa powoli się stabilizują.

Obserwujemy efekty wydarzeń z ostatnich lat, takich jak pandemia i napływ uchodźców po wybuchu wojny w Ukrainie, a jednocześnie stoimy w obliczu transformacji na polskim rynku. Rynek ten się budował, pojawiło się kilkudziesięciu inwestorów i operatorów rynku najmu. Inwestorzy ci zainwestowali w Polsce już ponad 2,2 mld EUR, powstało kilkanaście tysięcy lokali oferowanych w ramach najmu instytucjonalnego, a kolejne 45 tys. planowane jest do realizacji w perspektywie końca dekady - powiedział w rozmowie z PAP Biznes prezes JLL Mateusz Bonca.

Ekspert dodał, że gotowe lokale w najmie instytucjonalnym nadal stanowią poniżej jednego promila wszystkich zasobów mieszkaniowych w Polsce.

- Eksperci spodziewają się dalszego rozwoju i profesjonalizacji rynku najmu, a instytucjonalny PRS odegra w nim istotną rolę kreatora rynku najmu i impulsu podnoszącego jakość zaniedbanych prywatnych zasobów czynszowych. Możemy też spodziewać się dalszego rozwoju w kierunku np. mieszkań senioralnych, które będą niezbędne w obliczu zmian demograficznych - dodał Mateusz Bonca.

Zwrócił uwagę, że w krajach Europy Zachodniej widać znaczący udział najmu instytucjonalnego, który może przekraczać kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt proc.

W Polsce jest ponad 15 milionów mieszkań, ale mieszkania przeznaczone na wynajem instytucjonalny stanowią tylko ok. 14 tys.

Spodziewamy się, że rynek najmu instytucjonalnego będzie się dynamicznie rozwijał. Przyczyn jest wiele, a wśród nich czysto ekonomiczne i związane ze zdolnością nabywczą, ale także wynikające ze zmian społecznych - coraz więcej osób potrzebuje żyć bardziej elastycznie, przemieszczać się i na różnych etapach życia przenosić się do coraz większych, a potem być może coraz mniejszych mieszkań - dodał prezes JLL.

Polski sektor PRS potrzebuje inwestorów. Przed inwestycjami powstrzymują ich wysokie stopy procentowe

Aktualnie kluczowym wyzwaniem jest przyciągnięcie z powrotem międzynarodowych inwestorów do Polski oraz stworzenie zachęt dla rodzimych funduszy inwestycyjnych (TFI), ponieważ nie dysponują one odpowiednimi narzędziami finansowymi, aby inwestować w ten segment.

Trwają rozmowy na ten temat, jednak międzynarodowe fundusze, z uwagi na obecne warunki makroekonomiczne, a także poziom stóp proc. w Polsce, nie są jeszcze gotowe do natychmiastowego powrotu do Polski, ale wyraźnie rośnie ich zainteresowanie sytuacją na rynku i gotowość do ponownego analizowania potencjalnych inwestycji - powiedział prezes JLL.

Wyjaśnił, że jeśli chodzi o kwestie regulacyjne to trwa obecnie dyskusja dotycząca REIT-ów, które miały powstać w Polsce.

- Uruchomienie REIT - ów będzie zależne od gotowości dużych funduszy inwestycyjnych, które mają zdolność finansowania tego typu inwestycji, podjęcia ryzyka i stworzenia platformy inwestycyjnej - mówi Mateusz Bonca.

Cały sektor mieszkaniowy od długiego czasu odczuwa brak równowagi

Prezes JLL wyjaśnił, że cały sektor mieszkaniowy w Polsce nadal mierzy się z wieloma negatywnymi czynnikami.

Najpierw odnotowaliśmy zatrzymanie podaży ze względu na brak popytu, wysokie stopy procentowe i ograniczenie zdolności kredytowej spowodowały, że kupujący, korzystający z kredytów hipotecznych wycofali się. Teraz ruszył popyt, a podaż nie jest tak elastyczna i nie nadąża za wzrostem sprzedaży. Ze względu na zaburzenia na rynku kredytowym zaburzył się cały rynek mieszkaniowy, a za nim rynek budowlany i inne ościenne sektory - powiedział Mayeusz Bonca.

Nowe inwestycje zasilają rynek, jednak zbyt wolno

Potwierdził, że w ostatnim czasie nastąpił wzrost popytu indywidualnego na rynku mieszkaniowym przede wszystkim dzięki programowi „Bezpieczny Kredyt 2 proc.”. Na części rynków takich jak Warszawa, Kraków czy Wrocław dostępna oferta mieszkań została wyraźnie ograniczona.

Deweloperzy, którzy planowali przeznaczyć niektóre projekty na wynajem instytucjonalny, na nowo wrócili do sprzedaży wyłącznie dla klientów indywidualnych. Na rynku pojawiają się nowe inwestycje mieszkaniowe, jednak dzieje się to zdecydowanie zbyt wolno w porównaniu do wysokich wyników sprzedaży. Problemem jest m.in. długi czas oczekiwania na uzyskanie pozwoleń na ich budowę. To dotyczy wszystkich mieszkań, nie tylko w segmencie popularnym. Zauważamy, że rynek ruszył, a za nim, ponownie ruszyły też zakupy działek pod inwestycje mieszkaniowe - powiedział prezes.

Deweloperów czeka okres stabilizacji

Mateusz Bonca, pytany o dostęp do finansowania inwestycji przez branżę deweloperską, wskazuje, że sytuacja powoli się zmienia, a rynek zaczyna się przyzwyczajać, że pieniądz ma swoją cenę.

Inwestorzy, sprzedający i kupujący zaczynają powoli rozumieć, gdzie jest nowa równowaga cenowa, a banki prowadzą szersze analizy zanim podejmą się finansowania. Wysokiej jakości projekty mają dużą szanse na jego pozyskanie - powiedział Mateusz Bonca.

W ocenie Mateusza Boncy, najbliższe miesiące to będzie okres stabilizacji na rynku nieruchomości.

W najbliższych miesiącach będziemy obserwować proces stabilizacji i ustalania cen. Popyt w Polsce jest duży. Oczywiście rynki zatrzymały się lub też spowolniły nie tylko w naszym kraju, gdzie jeszcze pół roku temu na rynkach kapitałowych i transakcyjnych odnotowywaliśmy 70 proc. transakcji mniej w porównaniu do 2022 roku. Podobnie to wygląda na rynkach zagranicznych, zachodnich, więc jak ten proces tam się uruchomi, możemy spodziewać się „odbicia” także w Polsce - powiedział prezes JLL.

Mateusz Bonca pytany o koszty materiałów i pracy, odpowiada, że sytuacja pod tym względem raczej jest opanowana.

- Po wybuchu wojny w Ukrainie zauważyliśmy wzrost cen materiałów, obecnie ich poziom się ustabilizował. Jesteśmy cały czas w trendzie inflacyjnym natomiast jest to już dużo bardziej przewidywalne, niż było jakiś czas temu. To spowolnienie czy zatrzymanie niektórych inwestycji w ciągu ostatnich 12-18 miesięcy, powoduje, że jest więcej wykonawców, którzy mają przestrzeń, by podjąć się realizacji projektów - powiedział.

