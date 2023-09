Wojna w Ukrainie i napływ uchodźców sprawiły, że mieszkania na wynajem szybko znikały z rynku. - Dopiero teraz wróciliśmy do normalności – mówił podczas Property Forum 2023 Sławek Muturi.

Sytuacja osób szukających mieszkania na wynajem jest dziś o wiele bardziej komfortowa niż rok czy dwa lata temu.

Na rynku jest dostępnych więcej mieszkań na wynajem niż rok temu.

W porównaniu do ubiegłego roku, zainteresowanie mieszkaniami na wynajem jest dziś mniejsze.

Jeszcze rok czy dwa lata temu najemcy spieszyli się z wyborem mieszkania. Teraz mają większy wybór - mogą dłużej szukać idealnego lokum – podkreśla Sławek Muturi, założyciel i prezes firmy Muturi.

Rynek najmu wraca do normalności

Pandemia oraz wojna w Ukrainie miały bardzo duży wpływ na rynek najmu w Polsce.

– Przez 22 lata ten rynek był bardzo nudny. Nic się nie działo. Przybywało potencjalnych najemców, nie było też dużych dysproporcji między najemcami i wynajmującymi. Spowolnienie nastąpiło trzy lata temu, gdy uderzyła w nas pandemia. Z naszej perspektywy pandemia trwała od marca 2020 do października 2021 roku. I gdy już wróciliśmy do tego, co wydawało nam się normą, rozpoczęła się wojna na Ukrainie. Dostaliśmy więc kolejny duży impuls, ale w zupełnie przeciwną stronę. Wojna i napływ uchodźców sprawiły, że mieszkania z rynku znikały bardzo szybko. Dopiero teraz wróciliśmy do normalności – mówi Sławek Muturi.

Sławek Muturi, założyciel i prezes firmy Muturi.

Kto wynajmuje dziś mieszkania?



Obecnie większość mieszkań firma Mzuri wynajmuje osobom młodym – studentom lub osobom rozpoczynającym pracę.

Po roku 2004, kiedy Polska wstąpiła do Unii Europejskiej, wśród wynajmujących pojawiło się wiele osób z Europy Zachodniej, przyjeżdżających do nas do pracy. Tendencja ta nasiliła się w 2008 roku, kiedy w Europie trwał kryzys i dla młodego Portugalczyka, mającego w swoim kraju 30- czy 40-procentowe bezrobocie, pewną opcją był przyjazd do Polski i praca tutaj dla globalnej marki. Dziś wygląda to zupełnie inaczej.

– W ostatnich latach duża część naszych najemców to ludzie z Ukrainy, Białorusi, z krajów dawnego Związku Radzieckiego. W pewnym momencie osoby z tych państw stanowiły nawet 50-55 procent wszystkich najemców. 40 procent stanowili Polacy. W tym roku spadła liczba osób wynajmujących mieszkania z Ukrainy i Białorusi. Teraz 60 procent stanowią Polacy, ale raczej młodzi ludzie – wyjaśnia Sławek Muturi.

Pojawi się coraz więcej osób starszych, w wieku 50+, szukających nie mieszkań na wynajem, a pokoi na wynajem - mówi Muturi.

Najem będzie rósł szybciej niż własność

Jaka jak przyszłość rynku najmu w Polsce? Sławek Muturi uważa, że sektor będzie rósł szybciej niż własność - z wielu powodów.

- Po pierwsze dlatego, że mieszkania będą coraz droższe. Gdy będą drożeć, to zwrot z najmu zacznie spadać - tłumaczy. - Po drugie, wiele osób chce być mobilnych. Nie przywiązywać się do miejsca – zaznacza.

Sławek Muturi wziął udział w rozmowie „Consumer experience”. Te trendy społeczne zmienią rynek nieruchomości, która odbyła się 19 września 2023 r. w trakcie Property Forum w Warszawie.

Condohotele w całej Polsce. Zobacz najnowsze inwestycje