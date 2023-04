Kupujący wracają na rynek. Sprzedaż mieszkań idzie w górę. - Notujemy około 11 proc. więcej kupujących niż w przed rokiem - komentuje Maciej Zięba, dyrektor operacyjny marek Homfi i Private House Brokers ocenia, że .

Kupujący mieszkania powoli wracają na rynek.

Proporcjonalnie do wzrostu liczby chętnych na mieszkania pojawia się także więcej ofert sprzedaży.

Początek 2023 roku przyniósł stabilizację na rynku nieruchomości. Czy obserwują Państwo większe zainteresowanie zakupem mieszkań?

W styczniu pierwszy raz od początku wojny w Ukrainie zanotowaliśmy wzrost liczby osób zainteresowanych zakupem nieruchomości. Końcówka lutego przyniosła te same wnioski - kupujący powoli wracają na rynek. To o ponad 11 proc. więcej kupujących niż w analogicznym okresie przed rokiem. Warto również zauważyć, że wprost proporcjonalnie do wzrostu liczby chętnych pojawia się także więcej ofert sprzedaży. W tej kategorii odnotowaliśmy około 22 proc. więcej ogłoszeń niż przed rokiem.

Czy zainteresowanie mieszkaniami na wynajem również się utrzymuje?

Wraz ze wzrostem liczby kupujących, zauważamy wciąż wysoki popyt na mieszkania na wynajem: ponad 1 500 poszukujących odnotowanych w lutym oraz 1729 w styczniu. Mimo to, nie jest to tak intensywny okres jak przed 12 miesiącami, gdy na jedną ofertę przypadało ponad dziesięciu zainteresowanych wynajmem (obecnie na jedną ofertę mamy średnio 4 do 5 chętnych osób). Nie widać wyraźnych spadków nominalnych cen nieruchomości, wygląda na to, że powiedzenie “taniej już było” jest nadal aktualne.

Jak agencje nieruchomości radzą sobie w trudnym czasie?

Odczuliśmy w zeszłym roku spadek liczby klientów zainteresowanych kupnem nieruchomości, natomiast zupełnie odmienną sytuację obserwowaliśmy, jeśli chodzi o wynajem. Rok 2022 i początek 2023 to czas zwiększonych dochodów dla wynajmujących mieszkania. Od marca zeszłego roku popyt na wynajem rósł bardzo dynamicznie - wtedy przyjęliśmy rekordową liczbę uchodźców z Ukrainy, co sprawiło, że w homfi od lutego do sierpnia 2022 roku na jedną ofertę na wynajem przypadało 13 potencjalnych najemców.

Wysokie zainteresowanie ofertami najmu utrzymywało się przez całe wakacje, co pokazuje, że studenci wrócili z nauki zdalnej, a co więcej zareagowali na sytuację na rynku nieruchomości i wcześniej niż zwykle zaczęli poszukiwać mieszkań dla siebie. W związku z tym mogliśmy nadal rozwijać nasz biznes. Pracy dla agentów nieruchomości nie brakuje, zmieniają się jedynie segmenty rynku, w których jest największy ruch. Aktualnie nadal obserwujemy spory deficyt lokali na wynajem - chętnych jest niemal 4 razy więcej niż ofert. Podobną sytuację zaczynamy obserwować w ofertach sprzedaży. Zaczyna ich brakować w stosunku do liczby poszukujących zdecydowanych na szybki zakup. Może to być pokłosie kolejnych informacji o rosnącej inflacji.

Mimo wysokich cen nieruchomości, większość naszych rodaków nadal dąży do posiadania własnego mieszkania?

Z naszych obserwacji wynika, że aktualnie najwięcej transakcji odnotowuje rynek wtórny - można tu znaleźć nieruchomości w korzystnej cenie gotowe do wprowadzenia od zaraz.

Dużą popularnością cieszą się kawalerki i mieszkania do 60 mkw, szczególnie chętnie nabywane przez młode osoby, do 30. roku życia oraz tuż ponad.

Mamy tutaj do czynienia z młodymi małżeństwami, które rozpoczynają swoje wspólne życie i wolą spłacać ratę kredytu i po latach mieć coś swojego, niż tę samą kwotę przeznaczać na comiesięczny czynsz. Oczywiście nadal wielkim zainteresowaniem cieszą się także funkcjonalne 2-pokojowe mieszkania o możliwie małym metrażu. Te są szczególnie rozchwytywane przez inwestorów, bo wciąż zapewniają bezpieczną lokatę kapitału i atrakcyjne stopy zwrotu.

Patrząc z perspektywy naszej drugiej marki Private House Brokers, mogę stwierdzić, że obecna sytuacja na rynku to duża szansa dla nieruchomości premium, na które popyt jest zawsze, niezależnie od sytuacji gospodarczej. Są to nieruchomości w dużej mierze kupowane za gotówkę, dlatego większość kryzysów nie dotyka nabywców z tego segmentu.

Czy klienci pytają o możliwość rezerwacji mieszkania w oczekiwaniu na nowy program rządowy?

Programy rządowe, które mają mieć premierę już w lipcu tego roku, skutkują większym zainteresowaniem klientów ofertami zakupu nieruchomości. Jak wspomniałem wcześniej, w naszym systemie CRM odnotowaliśmy wzrost liczby osób chętnych na zakup. Tę tendencję potwierdzają również firmy doradztwa kredytowego, z którymi współpracujemy. Wpływ na to ma na pewno obniżenie przez KNF bufora hipotecznego z 5 pp. do 2,5 pp. Wyliczając kwotę kredytu banki będą mogły przyjmować niższe oprocentowanie, a to poprawia zdolność kredytową Polaków. W części banków wzrośnie dostępna kwota nie tylko kredytów z oprocentowaniem stałym, ale również z oprocentowaniem zmiennym.

Ile aktualnie w przybliżeniu trwa proces zawarcia transakcji?

Nasze doświadczenia pokazują, że sprzedaż nieruchomości trwa aktualnie średnio około 3 miesięcy. Oczywiście, wszystko zależy od konkretnego przypadku: od lokalizacji, ceny, standardu wykończenia. Są sytuacje, gdy sprzedaż trwa dłużej, na przykład gdy właściciel oczekuje wyższej ceny niż rzeczywista wartość rynkowa nieruchomości. Wtedy właśnie przydaje się nasze podejście - przy wycenie nieruchomości na sprzedaż zawsze bazujemy na doświadczeniach naszych ekspertów i wyznaczamy optymalną cenę, która pozwoli sprzedającemu sfinalizować transakcję na korzystnych dla niego warunkach finansowych i w relatywnie krótkim czasie. W przypadku nieruchomości z segmentu popularnego może to być nawet kilka dni!

Ze strony kupującego proces zakupu nowej nieruchomości trwa natomiast średnio od 3 do 6 miesięcy. Jest to czas, jaki kupujący poświęca na analizę rynku, dokładną weryfikację ofert i wreszcie formalności związane np. z procedurą uruchomienia kredytu hipotecznego. Wydaje się, że to sporo czasu, ale nie ma w tym nic dziwnego - to kluczowa decyzja w życiu i musi być naprawdę dobrze przemyślana.

Czy Polacy chętnie kupują domy?

Tak, dużym zainteresowaniem wśród naszych klientów cieszą się domy, zarówno te w stanie surowym (których budowa rozpoczęła się w fazie zwyżkowej), jak i wykończone pod klucz. Po pandemicznych lockdownach, wiele osób zweryfikowało swoje potrzeby mieszkaniowe lub całkowicie przearanżowali swoje życie zawodowe, dzięki czemu za cenę mieszkania w mieście mogą się cieszyć większą przestrzenią i własnym ogródkiem.

Badania CBOS wskazują, że ponad 40 proc. Polaków mieszka w domach jednorodzinnych i w ciągu ostatnich 15 lat ta liczba się zwiększa. To dobra wiadomość - oznacza, że możemy sobie pozwolić na większy metraż. Albo, że nasze miasta są coraz bardziej "nieznośne".

