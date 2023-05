Rynek nieruchomości szuka nowej równowagi. I kw. przyniósł mocne odbicie po słabym 2022 r., ale zaczyna brakować podaży z powodu niskiej aktywności deweloperów - zauważa Mateusz Bonca. Polska pozostanie bardzo atrakcyjnym miejscem do inwestowania.

Jeśli zmieni się mix energetyczny, to Polska pozostanie bardzo atrakcyjnym miejscem do inwestowania.

I kw. 2023 roku przyniósł odbicie w sprzedaży mieszkań po bardzo trudnym 2022 roku.

Popyt wzrósł, wzrosła także liczba transakcji, natomiast powoli kurczy się dostępna oferta, co jest związane z niską aktywnością po stronie deweloperów.

W Warszawie dostępnych jest tylko około 12 tys. mieszkań.

- Na rynek nieruchomości trudno patrzeć w horyzoncie jednorocznym. W dłuższej perspektywie czasowej, wierząc, że jesteśmy krajem bezpiecznym, nie ma fundamentalnych przesłanek, które wskazywałyby, że nieruchomości miałyby stanieć. Brakuje biur, mieszkań, i magazynów, a jednocześnie polepsza się logistyka. Jeśli zmieni się mix energetyczny, to Polska pozostanie bardzo atrakcyjnym miejscem do inwestowania - powiedział w wywiadzie dla PAP Biznes prezes JLL Polska Mateusz Bonca.

Mateusz Bonca, JLL

Wskazał, że I kw. 2023 roku przyniósł odbicie w sprzedaży mieszkań po bardzo trudnym 2022 roku, w którym odnotowaliśmy o około 50 proc. mniej transakcji w ujęciu rdr.

- W okresie od stycznia do marca br. zaobserwowaliśmy 34 proc. wzrost sprzedaży mieszkań w porównaniu do IV kwartału 2022, co było związane m.in. ze zmianami regulacyjnymi i projektem ustawy o tzw. bezpiecznym 2-proc. kredycie hipotecznym. Popyt wzrósł, wzrosła także liczba transakcji, natomiast powoli kurczy się dostępna oferta, co jest związane z niską aktywnością po stronie deweloperów - powiedział Bonca.

Dużo mniej elastyczna podaż potrzebuje więcej czasu niż popyt, aby powrócić do obserwowanego wcześniej poziomu.

- W tej chwili na części dużych rynków odnotowujemy jedne z najniższych poziomów dostępnej oferty, np. w Warszawie dostępnych jest tylko około 12 tys. mieszkań, zwykle było to około 18 tys. jednostek - powiedział Mateusz Bonca.

Sektor szuka nowej równowagi

- W 2021 roku odnotowaliśmy sprzedaż mieszkań na rynku pierwotnym na poziomie 70 tys. w sześciu głównych miastach, a w 2022 r. sprzedało się zaledwie 35 tys. mieszkań. Zawahania sprzedaży mogłoby nie być, gdyby fundusze krajowe i zagraniczne mogły efektywnie zapełnić lukę po inwestorach indywidualnych. Jednak funkcjonujące projekty PRS stanową jedynie promil udziału w całkowitych zasobach mieszkaniowych. W przygotowaniu jest około 40 tys. mieszkań, które mogłyby być wybudowane w tym modelu w ciągu 5 najbliższych lat, ale nawet przy realizacji tych założeń, udział sektora PRS w rynku najmu pozostanie niewielki - powiedział.

Zwrócił uwagę, że planowane wejście w życie „bezpiecznego kredytu 2 proc” już teraz zaktywizowało klientów indywidualnych. Nowe regulacje pomogą więc w odbudowaniu wolumenu sprzedaży w 2023 r. Dodatkowo, prawdopodobnie za jakiś czas, stopy procentowe spadną, a wtedy pojawi się naturalny popyt.

Szacujemy, że wybudowanie jednego mieszkania to jeden etat w budownictwie i półtora etatu w branżach ościennych. Jeśli 20-30 procentowy wzrost utrzyma się w ciągu całego roku, możemy spodziewać się pozytywnego wpływu zarówno na rynek pracy jak i PKB - powiedział Bonca.

