W ostatnich miesiącach sprzedaż mieszkań wystrzeliła w górę. Wszystko wskazuje na to, że odwilż na rynku mieszkaniowym potrwa. Start nowego programu mieszkaniowego, obniżka stóp i ułatwiony dostęp do kredytów zachęci więcej osób do zakupu mieszkania.

Rynek mieszkaniowy powoli się odbudowuje po wielomiesięcznym zastoju.

Deweloperzy wyprzedają dziś większość mieszkań dostępnych w ich ofertach.

Najlepiej sprzedają się mieszkania o niewielkim mieszkaniu.

Ze względu na zwiększenie podaży deweloperzy planują nowe budowy.

Również Trei Real Estate Poland szykuje nowe inwestycje, w tym kilka z segmentu PRS.

Ostatnie dni przyniosły wiadomości o obniżeniu stóp procentowych: czy w konsekwencji może to jeszcze bardziej ożywić rynek mieszkaniowy? Branża deweloperska przetrwała chude miesiące. Wszystko wskazuje na to, że sytuacja powoli się normalizuje. Czy tak jest w istocie? Jak wyglądało I półrocze w Trei Real Estate Poland? Jacek Wesołowski: Wysoka inflacja, niestabilny rynek pieniądza oraz wciąż wysokie koszty budowy i energii elektrycznej składają się na warunki, które nie są łatwe dla prowadzenia biznesu w branży nieruchomości. Jednak z uwagi na to, że większość inwestycji finansujemy ze środków własnych, pierwsze półrocze zakończyliśmy, aż trzema otwarciami Vendo Parków. Z oferty mieszkaniowej sprzedaliśmy wszystkie dostępne do tej pory mieszkania oraz zabezpieczyliśmy nowe nieruchomości z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową na sprzedaż oraz pod wynajem instytucjonalny - mówi Jacek Wojciechowski. Odbudowa oferty wydaje się więc koniecznością. Ile mieszkań planują Państwo przekazać do końca roku? Obecnie sprzedaliśmy wszystkie mieszkania, jakie mieliśmy w naszej ofercie i teraz przygotowujemy nowe pozwolenia. W przypadku dwóch lub może nawet trzech inwestycji, których budowę zaczniemy w przyszłym roku, niebawem rozpoczniemy sprzedaż mieszkań. Czytaj więcej Rynek mieszkaniowy potrzebuje gruntów i efektywnych procedur Trei Real Estate Poland aktywnie rozwija sieć parków handlowych pod marką Vendo Park. Obecnie funkcjonuje 36 Vendo Parków w całej Polsce i z tego co wiemy w planach są kolejne otwarcia. Czy równie dużą uwagę skupiają Państwo na także na rynku mieszkaniowym? Mieszkania zajmują niezmiennie mocną pozycją w naszej strategii działania. Jako spółka Trei Residential oddaliśmy już do użytku osiedle Kraft, dostarczając na rynek łódzki 191 mieszkań, a w budowie mamy aktualnie osiedle Bacciarellego 54 we Wrocławiu, czwarty i ostatni już etap inwestycji, które dostarczy łącznie 276 lokali. Oprócz tego w stolicy będzie realizowany jeszcze jeden projekt mieszkaniowy. Nasze plany deweloperskie Trei Real Estate Poland obejmują również rozpoczęcie budów osiedli w Milanówku, Wrocławiu oraz Łodzi. Łącznie w ramach planowanych przedsięwzięć dzięki Trei w ofercie największych miast w Polsce pojawi się około 2 tys. mieszkań. Jacek Wojciechowski będzie jednym z goście tegorocznego Property Forum 2023, które odbędzie się 18-19 września w Warszawie. PRS to aktualnie perspektywiczny sektor rynku. Trei kieruje uwagę także w tym kierunku? Nasze plany obejmują m.in. projekt PRS w Poznaniu. Będzie to pierwsza inwestycja typu PRS od Trei w Polsce. Podobna realizacja z przeznaczeniem pod PRS powstanie także w Warszawie. Na najmie instytucjonalnym będziemy się koncentrować w przyszłości równolegle z rozwojem dotychczasowych inwestycji w segmentach handlowym i mieszkań na sprzedaż. Obniżenie stóp procentowych w krótkiej perspektywie z pewnością jeszcze bardziej ożywi rynek mieszkaniowy z uwagi na tańsze i przez to bardziej dostępne kredyty. Z pewnością. Ci, którzy mają już kredyty mogą się spodziewać obniżenia odsetek od swoich zobowiązań finansowych. Ci, którzy starają się o finansowanie zakupu mieszkania, na przykład przy okazji programu Bezpieczny kredyt 2%, będą mieli bardziej korzystne warunki. W dalszej perspektywie natomiast rynek mieszkaniowy ponownie będzie musiał mierzyć się z wysoką inflacją, a to z kolei może wpłynąć na mniejszy popyt. Czytaj więcej Obniżka stóp procentowych obudzi kolejnych chętnych na mieszkania Ale z perspektywy deweloperów decyzja RPP jest korzystna? Na pierwszy rzut oka tak, ale ta decyzja prawdopodobnie utrzyma inflację na poziomie wyższym niż preferowany. Jeśli tak się stanie, to wyższa inflacja oraz droższe kredyty w przyszłości ponownie osłabią rynek mieszkaniowy, przez co wielu mieszkańców Polski nie będzie mogła zaspokoić swoich potrzeb mieszkaniowych. Ponownie możemy spodziewać się sytuacji, w której inwestowanie w nieruchomości będzie zarezerwowane dla osób dysponujących większym kapitałem własnym - Jacek Wesołowski. Więc czy rynek mieszkaniowy w Polsce potrzebuje stałych i niskich stóp procentowych? Duża część przedstawicieli branży twierdzi, że tak. Dzięki stałym i niskim stopom procentowym osoby, które mają niższą siłę nabywczą, są w stanie zaspokoić swoje potrzeby mieszkaniowe. W innych przypadkach pozostaje im długoterminowy wynajem mieszkań. Czytaj więcej Trei pierwszym przedstawicielem deweloperów parków handlowych w zarządzie PRCH Szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl

