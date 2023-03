- Rząd wciąż analizuje szczegóły projektu ustawy o ograniczeniach w nabywaniu lokali mieszkalnych, nie rozstrzygnął jeszcze kwestii dotyczących ewentualnych ograniczeń dla osób fizycznych w tym obszarze - poinformował rzecznik rządu Piotr Müller.

Rzecznik rządu Piotr Müller powiedział w rozmowie z radiem RMF FM, że tematy związane z kupowaniem mieszkań oraz z programem mieszkaniowym, który jest proponowany, mogą zostać połączone w jeden projekt.

- Mamy rozwiązania kredytowe dotyczące mieszkań, które przedstawił minister Waldemar Buda i najprawdopodobniej do tego pakietu dołączymy kwestie dotyczące pewnych ograniczeń, ale takich, które dotyczą hurtowego zakupu czy zakupu wielu mieszkań, po to, aby nieco ochłodzić koniunkturę na rynku - powiedział Müller.

Dodał, że zakupy hurtowe mieszkań na pewno zostaną ograniczone, natomiast co do kwestii osób fizycznych to rozstrzygnięcie jest jeszcze kwestią do dalszej analizy.

Przypomnijmy, że w styczniu 2023 roku Ministerstwo Rozwoju i Technologii poinformowało o skierowaniu do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów projektu ustawy o ograniczeniach w nabywaniu lokali mieszkalnych.

Wstępny projekt zakłada, że instytucje, fundusze inwestycyjne czy indywidualni inwestorzy posiadający co najmniej pięć lokali mieszkalnych będą mogli zakupić tylko jedno mieszkanie raz na rok. Ponadto, kupując szóste lub kolejne mieszkanie, trzeba będzie zapłacić wyższy podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 6 proc. Podatek ma być stosowany także przy transakcjach na rynku pierwotnym.

