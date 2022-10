Rząd zapowiada ustawę, która pozwoli ograniczyć wydatki samorządów na węgiel dystrybuowany do gospodarstw domowych. Dopłaci władzom lokalnym różnicę, jeżeli kupią surowiec droższy niż 2 tys. zł.

Powstanie ustawa, która przewiduje, że cena węgla dystrybuowanego przez samorządy dla gospodarstw domowych. Jeśli cena węgla wyniesie więcej niż 2 tys. zł. rząd wyrówna różnicę - powiedział, Premier Mateusz Morawiecki.

Dodał, że występują trudnościami z dystrybucją węgla. Aby trafił do mieszkańców niezbędne jest wsparcie gmin i samorządowców.

- Aby ta cena była jak najlepsza dla mieszkańców to proponujemy również w ramach tej ustawy dopłatę, która będzie powodowała, iż cena ma oscylować wokół 2 tys. (...) Jeżeli importowany węgiel będzie kosztował 2.500 zł, czy 2.300 zł, mówię o cenach brutto, to dopłacimy tę różnicę samorządom, by wystarczyło na transport do miejsca lokalnej, gminnej dystrybucji lub wielogminnej - wyjaśnił Premier.

