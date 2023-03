Rząd zapowiedział walkę z patodeweloperką i zmiany rozporządzenia ws. warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Co na to deweloperzy? Jak oceniają proponowane zmiany?

Stanowisko Polskiego Związku Firm Deweloperskich po konferencji Ministra Rozwoju i Technologii Waldemara Budy:

"Kierunkowo zgadzamy się z zaprezentowanymi dziś przez resort rozwoju rozwiązaniami. Wiele z nich to realizacja postulatów środowiska. Polski Związek Firm Deweloperskich pozytywnie ocenia wprowadzenie rozwiązań promujących transport rowerowy, zwiększających liczbę terenów zielonych w miastach, czy ograniczających spekulacje na rynku pierwotnym poprzez wprowadzanie zakazu cesji nieruchomości.

Jako organizacja branżowa zgadzamy się i popieramy propozycje zmian legislacyjnych mających na celu poprawę wadliwych przepisów. Doceniamy również wysiłki Ministerstwa służące ukróceniu nieodpowiedzialnych praktyk na rynku. Warto jednak podkreślić, że w przeciągu ostatnich dziesięciu lat prywatni przedsiębiorcy wybudowali ponad milion mieszkań, a szeroko komentowane przypadki nieprawidłowych działań stanowią promil tej liczby.

Nadal chcemy aktywnie uczestniczyć w rozmowie dotyczącej wdrożenia zaproponowanych zmian. Czekamy na szczegóły dotyczące propozycji w zakresie obowiązku budowy placów zabaw dla inwestycji powyżej 20 mieszkań. Zwracamy uwagę, że wprowadzenie powyższych zmian w życie spowoduje ograniczenie podaży działek możliwych do wykorzystania na cele mieszkaniowe. To w konsekwencji doprowadzi do spadku inwestycji deweloperskich oraz istotnego wzrostu cen lokali, zwłaszcza w centrach dużych miast.

Firmy zrzeszone w Polskim Związku Firm Deweloperskich od wielu lat realizują marzeń Polaków o własnym mieszkaniu. Wierzymy, że zgodnie z zapowiedzią Pana Ministra głos branży jest brany pod uwagę i zarówno obecne, jak i każda kolejna propozycja zmian będzie tworzona w atmosferze dialogu i współpracy".

Polski Związek Firm Deweloperskich jest organizacją branży deweloperskiej, która od 2002 roku lat reprezentuje interesy firm deweloperskich w Polsce i Unii Europejskiej.

Jak podawaliśmy, w piątek na konferencji szef resortu rozwoju i technologii ogłosił, że projekt zmiany rozporządzenia ws. warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, jest już gotowy, wkrótce zostanie upubliczniony.

Wśród rozwiązań, które znajdą się w projekcie, wymienił:

zwiększenie odległości między budynkami znajdującymi się na sąsiadujących działkach. Obecnie to 4 m do granicy działki, czyli minimum 8 m między budynkami; po zmianie ma być to minimum 5 m do granicy działki, czyli 10 m między budynkami.

Kolejna zmiana dotyczy budowy balkonów. Po zmianie przepisów będą obowiązywały zasady dotyczące przegród między balkonami. Określona zostanie minimalna wysokość i szerokość przegrody; będą musiały one też przepuszczać odpowiednią ilość światła.

Ponadto minimalna powierzchnia lokalu użytkowego ma wynieść 25 m kw. Ma to nie dotyczyć lokali na parterze lub pierwszym piętrze, które są dostępne bezpośrednio z ulicy. Jak tłumaczył Buda, celem jest wyeliminowanie sytuacji, w których lokale użytkowe są sprzedawane jako lokale inwestycyjne i wykorzystywane jak pełnowartościowe mieszkania do mieszkania na stałe. Reguła co najmniej 25 m kw. ma nie obejmować akademików, hoteli i aparthoteli.

Wśród rozwiązań, które mają się znaleźć w rozporządzeniu, zaproponowano też podwyższoną izolację akustyczną drzwi wejściowych. Dodatkowo deweloper powinien poinformować klienta, czy zostało wykonane badanie poziomu akustyki mieszkania.

Kolejne zmiany to:

obowiązkowe place zabaw o powierzchni minimum 20 m kw. przy budynkach powyżej 20 mieszkań (w przypadku 21-50 mieszkań powierzchnia placów zabaw powinna wynosić 1 m kw. na każde mieszkanie;

przy budynkach z 51-100 mieszkaniami min. 50 m kw., a przy inwestycjach od 101 do 300 mieszkań na każdy lokal ma przypadać min. 0,5 mkw. placu;

przy blokach powyżej 300 mieszkań plac zabaw będzie miał powierzchnię min. 300 m kw.);

konieczność zapewnienia 20 proc. terenu biologicznie czynnego na ogólnodostępnych placach i rynkach;

pomieszczenia lub wiaty na rowery i wózki, którego powierzchnia wynosiłaby co najmniej 15 m kw.

