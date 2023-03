Rzecznik rządu Piotra Müllera powiedział, że rozważne jest wprowadzenie rozwiązań legislacyjnych ws. kredytów frankowych. Rząd oczekuje na rozstrzygnięcie TSUE w tym obszarze.

Rząd nie wyklucza rozwiązań legislacyjnych ws. kredytów frankowych - wynika z wypowiedzi rzecznika rządu Piotra Müllera w rozmowie z RMF FM.

Jak wyjaśnił przedstawiciel, banki mają świadomość, że rozstrzygnięcie TSUE ws. kredytów frankowych może okazać się negatywne dla sektora bankowego, w związku tworzą rezerwy i fundusze, które są zabezpieczeniem na wypadek rozstrzygnięcie Trybunału.

- Czekamy na rozstrzygnięcie, to zależy od TSUE jak daleko to pójdzie. Banki same zrozumiały, że warto dokonywać pewnych ugód i liczba ugód w ostatnim czasie w tym obszarze bardzo się zwiększyła, ale nie wykluczam żadnych rozwiązań legislacyjnych w tym zakresie, ale też czekamy na rozstrzygnięcie TSUE w tym obszarze - powiedział Müller.

Przypomnijmy, że Anthony Michael Collins, rzecznik generalny TSUE w lutym wydał opinię w kwestii polskiej sprawy frankowej (C-520/21). Jego zdaniem, jeśli unieważnienie umowy kredytowej nastąpiło ze względu na nieuczciwe warunki, to konsumenci mogą dochodzić od banków roszczeń wykraczających poza zwrot świadczeń pieniężnych. Banki zaś mogą się domagać tylko zwrotu udostępnionego kapitału. Opinia rzecznika nie stanowi ostatecznego rozstrzygnięcia

