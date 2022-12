Przypomnijmy, po informacji o wydaniu przez Sąd Okręgowy w Katowicach postanowienia o zabezpieczeniu spłaty kredytu hipotecznego udzielonego w złotówkach mówiącego o tym, iż kredytobiorcy na czas procesu będą musieli spłacać kredyt oparty wyłącznie na marży bez uwzględnienia wskaźnika WIBOR w mediach zawrzało. Związek Banków Polskich postanowił odnieść się i zakwestionować doniesienia medialne.

Według ZBP, na razie nie ma mowy ani o wyroku sądu ani też o kwestionowaniu samego wskaźnika WIBOR.

Nie jest to ostateczna decyzja, a postanowienie sądu o charakterze zabezpieczającym, czyli czysto proceduralne ułożenie na czas procesu przejściowych zasad, na jakich klient ma spłacać kredyt do czasu wyroku - wyjaśniał Tadeusz Białek, wiceprezes ZBP podkreślając, że jest to wyłącznie środek zapobiegawczy, zastosowany przez sąd na czas trwania postępowania.