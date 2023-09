Dostępne mieszkania znikają z oferty deweloperów, a nowych inwestycji jest jak na lekarstwo. - Branża przygotowuje się do działania, ale jednocześnie czeka na to, co przyniosą kolejne miesiące – mówi Damian Tomasik, twórca Alter Investment.

Według Alter Investment możemy spodziewać się jeszcze większego deficytu mieszkań, ale to zaledwie jeden z kilku możliwych scenariuszy.

Na rynku trójmiejskim ruszyła nawet sprzedaż 100-metrowych mieszkań w cenie ok. 1 mln zł czy domów za 2,5 mln zł.

Widać wyraźny ruch na rynku gruntów po stronie klientów indywidualnych. Na rynku mieszkaniowym obserwujemy bardzo duże zainteresowanie Bezpiecznym kredytem 2 proc., pierwszą sporą obniżkę stóp procentowych i deficyt nowych mieszkań. Czy deweloperzy rozpoczęli poszukiwania działek Damian Tomasik: Notujemy bardzo dużo zapytań od deweloperów o dostępność i ceny gruntów, choć na razie ten wzrost zainteresowania nie przekłada się na konkretne transakcje, czy nawet wstępne decyzje o zakupie nieruchomości. Czytaj więcej Alter Investment wzmacnia dział sprzedaży Trudno się dziwić, bo sytuacja na rynku jest bardzo dynamiczna: liczba chętnych na Bezpieczny kredyt 2 proc. rośnie, ale banki nie spieszą się z rozpatrzeniem wniosków i chyba nikt nie spodziewał się takiej skali obniżki stóp procentowych. Popyt wystrzelił. Z rozmów z naszymi klientami z firm deweloperskich wynika, że zaczynają się sprzedawać nawet mieszkania, na jakie do tej pory nie było nabywców: zarówno te większe, jak i mniejsze, które nie spełniają kryteriów kwalifikujących je do Bezpiecznego kredytu 2 proc. Wszystkie mieszkania się sprzedają? Widać to bardzo wyraźnie na rynku trójmiejskim, gdzie ruszyła nawet sprzedaż 100-metrowych mieszkań w cenie ok. 1 mln zł czy domów za 2,5 mln zł. Czytaj więcej Alter Investment z kolejnymi umowami sprzedaży gruntów Zauważamy również zwiększony ruch na rynku gruntów pod zabudowę jednorodzinną, choć kupującymi są głównie klienci indywidualni, a nie firmy deweloperskie. Jak silna jest presja na ceny mieszkań? Obecnie możemy mówić o wzrostach - w stosunku do ubiegłego roku - na poziomie średnio 22 proc. w Trójmieście, czy 25 proc. w Krakowie i zapewne ceny będą dalej rosły. Czytaj więcej Walne zgromadzenie akcjonariuszy Alter Investment zatwierdziło rekordowe sprawozdanie za rok 2022 Warto jednak zauważyć, że w zeszłym roku podwyżki cen za mkw. były symboliczne – doświadczamy więc odłożonego wzrostu wartości, a dodatkowo, jeśli weźmiemy pod uwagę inne czynniki takie jak, m.in. wyższy koszt pracy i utrzymujące się na relatywnie niskim poziomie bezrobocie, mamy do czynienia z sytuacją sprzyjającą rosnącej konsumpcji. Krótko mówiąc: ludzi stać na spłatę kredytów. A podaż i ceny gruntów? Ze sporym wysypem gruntów różnego rodzaju mieliśmy do czynienia zaraz po ubiegłorocznych pierwszych perturbacjach na rynku. Aktualnie nie widać dużych wzrostów po stronie podażowej, co może wpłynąć na sukcesywne wzrosty cen projektów. Tym bardziej, że na rynku nieruchomości jest wciąż dużo gotówki. Czytaj więcej Wcześniej mieszkania i akademiki teraz retail i logistyka. Alter Investment nie zatrzymuje tempa Czy to oznacza, że luka podażowa zagości na naszym rynku mieszkaniowym na dłużej? Za wcześnie na takie prognozy. Widać wyraźnie, że liczba pozwoleń na budowę jest niewielka, podobnie jak pula gruntów do budowy lub projektowania. Co ciekawe, nie ma zbyt wielu nowych inwestycji – firmy wyprzedają lub kontraktują aktualną ofertę. W efekcie możemy spodziewać się jeszcze większego deficytu mieszkań, ale to zaledwie jeden z kilku możliwych scenariuszy. Pamiętajmy, że realizacja inwestycji mieszkaniowej to kilkuletni proces, a dzisiejsze specyficzne warunki sprawiają, że trudno przewidzieć, co się będzie działo w najbliższych miesiącach. Szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl

