„Miasta Szczęśliwe” - tak nazywa się podcast Skanska o zrównoważonej urbanistyce. Ekolodzy, urbaniści, architekci, badacze trendów i dziennikarze - to tylko niektórzy eksperci, którzy opowiedzą o projektowaniu przyjaznych miast i osiedli.

Skanska rusza z nowym podkastem "Miasta Szczęśliwe".

Słuchowisko, podzielone na dziesięć merytorycznych odcinków, jest realizowane na portalu stacji radiowej TOK FM.

Prowadzącym program jest prezenter - Jerzy Telesiński.

Ideą dla stworzenia podcastu „Miasta Szczęśliwe” była popularyzacja zrównoważonego sposobu projektowania i realizowania inwestycji deweloperskich przez Skanska. To koncepcja, której podstawowym założeniem jest fakt, że każde nowopowstające osiedle mieszkaniowe stanowi trwały i spójny element tkanki miejskiej.

Program skierowany jest zarówno do mieszkańców osiedli i domów jednorodzinnych, jak i wszystkich osób zainteresowanych zagadnieniami z zakresu urbanistyki, architektury oraz ekologii i “zielonych” rozwiązań stosowanych w budownictwie.

- Postanowiliśmy wykorzystać popularny i nośny format podcastu, by w przystępny sposób opowiedzieć o istotnych kwestiach związanych z rozwojem miast i z nowoczesnym projektowaniem budynków oraz osiedli mieszkalnych, które często uchodzą za zawiłe i skomplikowane - mówi Aleksandra Goller, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu w spółce mieszkaniowej Skanska. – Ze względu na to, że realizując inwestycje korzystamy ze wsparcia, wiedzy i doświadczenia licznych ekspertów, to właśnie im postanowiliśmy oddać głos w naszym programie, którego formuła opiera się na merytorycznej dyskusji prowadzącego i zaproszonych gości - dodaje.

10 odcinków o zrównoważonych osiedlach i miastach

Emisja podcastu Skanska rozpoczęła się na początku października. Przez kolejne tygodnie odbiorcy będą mogli poznać wiele interesujących faktów o ekologicznym budownictwie mieszkaniowym oraz o planowaniu przestrzennym miast.

Urbanistyka w duchu zrównoważonego rozwoju, energooszczędność budynków, „zielony” transport czy architektura sprzyjająca budowaniu sąsiedzkich społeczności - to tylko kilka tematów, o których Jerzy Telesiński porozmawia z gośćmi programu.

Podcastu „Miasta Szczęśliwe” można posłuchać we wszystkich popularnych platformach streamingowych oraz na portalu rozgłośni radiowej TOK FM - tokfm.pl.

