Przez 14 miesięcy na rynku mieszkań na wynajem narosła bańka oczekiwań czynszowych, która pęknie w zderzeniu z rzeczywistością. Trudno przewidzieć skutki tego pęknięcia. Oby nie była to kolejna groźba „wojny cenowej”.

Wojna w Ukrainie trwa już ponad 400 dni.

Wybuch tej fazy wojny w lutym 2022 r. miał duży i natychmiastowy wpływ na polski rynek najmu mieszkań. Uruchomił efekt domina - uważa Sławek Muturi.

Niewątpliwie czeka nas 5-6 miesięcy niskiego sezonu najmu – do września nie spodziewamy się zatem wzrostu cen najmu - mówi twórca Mzuri.

Przed wojną w Ukrainie uciekły miliony uchodźców. Niektórzy z nich byli w stanie samodzielnie wynająć mieszkanie. Innym darmowe mieszkania zapewnili przysłowiowi Kowalscy, a ogromna skala tej pomocy uchodźcom - zwłaszcza w pierwszych tygodniach po napaści Rosji na Ukrainę - jest trudna do oszacowania.

Globalne korporacje wynajmowały w polskich miastach mieszkania dla swoich koleżanek i kolegów z filii w Kijowie. W efekcie mieszkania zaczęły bardzo szybko znikać z rynku, a ich ceny najmu, w konsekwencji, zaczęły rosnąć - mówi Sławek Muturi.

Czy rzeczywiście wzrosły o 50, 60 i więcej procent ?

Mówi się, że jest białe kłamstwo, zwykłe kłamstwo, bezczelne kłamstwo i… statystyka. Wszystko zależy od okresu, do którego porównujemy ceny. Jeżeli ktoś wynajął swoje mieszkanie w lipcu 2020 roku, a najemca się wyprowadził po 1,5 roku i właściciel ponownie je wynajął w marcu 2022, to owszem mógł uzyskać czynsz wyższy o 60 proc., a nawet więcej. Realne wzrosty wyniosły 10-20 proc. Właściciele mieszkań na wynajem otrzymali coś co nazywam „premią wojenną” - mówi Sławek Muturi.

Rynek dzisiaj

Ponad dwa lata temu w Mzuri zaczęto regularnie mierzyć liczbę ofert kawalerek, pokoi oraz mieszkań 2-pokojowych wystawionych na najpopularniejszych polskich portalach ogłoszeniowych w poszczególnych miastach.

Z analizy tych danych wynikają dość zaskakujące wnioski:

Od kwietnia 2022 roku liczba ogłaszanych mieszkań stale i stabilnie rośnie.

Dziś we wszystkich najbardziej interesujących nas segmentach rynku najmu, podaż jest wyższa niż była 12 miesięcy temu. Jeszcze w styczniu br. była o 4 proc. niższa niż w styczniu 2022, ale w lutym była już o 12 proc. wyższa rok-do-roku, a na koniec marca br. mieliśmy blisko 2,5-krotnie więcej dostępnych mieszkań niż 12 miesięcy temu.

Co ciekawe, rynkowa podaż nie rośnie w całej Polsce w identycznym tempie – efekt wojny w Ukrainie najwcześniej skończył się w Trójmieście, Wrocławiu, Krakowie i w Poznaniu. W Łodzi „efekt wojny” zniknął dopiero w lutym, ale za to bardzo gwałtownie (w styczniu było 5 proc. mniej mieszkań, a w lutym już o 29 proc. więcej), o wiele gwałtowniej niż w Gliwicach. W Warszawie i w Katowicach – zniknął dopiero w marcu.

Dziś we Wrocławiu mamy prawie 5-krotnie więcej dostępnych mieszkań na wynajem niż było 12 miesięcy temu. W Gdańsku, Krakowie i w Łodzi - 3,5-krotnie więcej. W Warszawie nieco ponad 2 razy więcej.

Wzrost podaży mieszkań nie jest równomierny we wszystkich segmentach rynku.

Zanik „efektu wojny” jest najmniej widoczny w segmencie pokoi na wynajem, a najbardziej spektakularny w segmencie mieszkań 2-pokojowych ( i większych, czyli tych najbardziej poszukiwanych przez „rodziny z Ukrainy”).

W segmencie 2-pokojowym podaż mieszkań na wynajem nie tylko 3-krotnie przekracza podaż sprzed roku, ale szybko zbliża się do poziomu z roku 2021, czyli roku, w którym przecież jeszcze byliśmy (aż do października) pod ogromnym wpływem pandemii - zamknięte uczelnie, lockdowny, itp.

Rynek najmu mieszkań, który w lutym 2022 roku nagle stał się „rynkiem właścicieli mieszkań” dziś – tak samo nagle - stał się zdecydowanie „rynkiem najemcy”. Dziś to nie właściciele dyktują czynsze najmu, tylko najemcy.

Upieranie się zatem dzisiaj przy wysokich, „wojennych” czynszach powoduje istotny wzrost ryzyka wydłużenia pustostanów - zauważa Sławek Muturi.

Jak będzie wyglądał rynek najmu w najbliższym czasie?

Rok temu wysoki sezon najmu zaczął się i zakończył kilka tygodni wcześniej niż zwykle. Pojawiły się też duże różnice pomiędzy miastami, których wcześniej nie obserwowaliśmy. Po 3 latach swoistego rollercoastera, rynek jest nadal rozchwiany.

Niewątpliwie czeka nas 5-6 miesięcy niskiego sezonu najmu – do września nie spodziewamy się zatem wzrostu cen najmu. Czy wzrosną we wrześniu? Zwykle wzrastały, ale dziś żyjemy w dziwnych czasach - prognozuje Sławek Muturi.

- Niepokojąca jest też dla mnie ta niezwykła rozbieżność pomiędzy opisami rzeczywistości w mediach, opiniami „ekspertów” oraz oczekiwaniami niektórych Właścicieli (bazującymi swoje oczekiwania na zasłyszanych opiniach, a nie na dogłębnej analizie rynku), a realiami, które widzimy my, opiekując się na co dzień największą bazą mieszkań na wynajem w Polsce. Dodam na marginesie, że choć w ostatnim czasie pęcznieją portfele PRS należące do ogromnych, zagranicznych funduszy inwestycyjnych, to Mzuri nadal opiekuje się tyloma mieszkaniami, co wszystkie fundusze razem wzięte - mówi Sławek Muturi.

W ciągu ostatnich 14 miesięcy narosła „bańka” oczekiwań czynszowych, która niewątpliwie pęknie w zderzeniu z rzeczywistością. Trudno jest mi przewidzieć skutki tego pęknięcia. Oby nie była to panika i kolejna groźba „wojny cenowej” - dodaje twórca Mzuri.

Kiedy pojawi się kolejny kryzys i jak długo będzie trwał?

Zdaniem eksperta, i dla najemców, i dla inwestorów oraz właścicieli mieszkań lepsza jest stabilność i przewidywalność niż ciągły rollercoaster, z którym mamy do czynienia od 3 lat.

Biorąc jednak pod uwagę ogromną skalę (ponad milion mieszkań na wynajem), ogromne rozdrobnienie (portfele największych graczy, w tym Mzuri oraz wszystkich PRS-ów razem to łącznie ok. 1,3 proc. rynku) oraz naturalną stabilność rynku najmu mieszkań, wierzę, że wkrótce powrócimy do stanu równowagi oraz do fazy nudnego, przewidywalnego, powolnego wzrostu tego rynku - mówi Sławek Muturi.

- Stabilny wzrost rynkowych cen mieszkań oraz wzrost czynszów najmu wynika z inflacji – rosnące ceny cementu, energii, robocizny, materiałów budowlanych, transportu, itp. Natomiast gwałtowne wzrosty lub spadki cen wynikają z nagłych zaburzeń relacji popytu i podaży - dodaje.

W przypadku najmu mieszkań, skutki szoków rynkowych nie bywają – na szczęście – długotrwałe.

- Szok pandemii na rynku najmu mieszkań trwał 19 miesięcy – od końcówki marca 2020 roku do początku października 2021 roku. „Efekt wojny w Ukrainie” trwał około roku - od końcówki lutego do grudnia 2022r. lub – w zależności od miasta, segmentu rynku – do marca br - zaznacza Sławek Muturi.

Spodziewam się, że w najbliższych 5 latach pojawi się kolejny szok. Gdybym miał stawiać na jego przyczynę, to poszukałbym dalej niż na naszym lokalnym podwórku – szoku nie spowoduje ani wzrost cen mieszkań wynikający z kredytów hipotecznych subsydiowanych z budżetu państwa, ani polityka RPP, ani ewentualny upadek dużego dewelopera. Czynnikiem, który może spowodować krach na rynku nieruchomości – o którym niewiele się w Polsce mówi – jest duży nawis, dziwnych, potencjalnie niespłacalnych kredytów hipotecznych w Chinach - mówi twórca Mzuri.

- Budowano tam w szaleńczym tempie widma (czasami całe osiedla, a nawet miasteczka), w których nikt nie mieszka. To napędzało wzrost gospodarczy, ale przecież te budowy finansowały banki. Nie tylko chińskie, ale też europejskie, globalne. Jeśli ta bańka pęknie (a chyba jest to nieuniknione, bo bańki mają to do siebie, że pękają), to uderzy w cały sektor finansowy. Polska nie ma akurat silnych powiązań z Chinami, ale znów zadziała efekt domina - tłumaczy.

I kolejny szok – tak jak ochłodzenie lat 2008-09, tak jak pandemia, tak jak efekt wojny w Ukrainie – przyjdzie do Polski z zewnątrz. Na szczęście prawdopodobnie nie będzie długotrwały.

