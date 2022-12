Develia rozpoczęła przekazywanie nabywcom lokali w XIII etapie Słonecznego Miasteczka . Inwestycja powstaje w Krakowie. W ramach osiedla przez ponad 10 lat firma wybudowała już blisko 1 400 mieszkań.

Develia przekazuje mieszkania w XIII etapie Słonecznego Miasteczka.

Słoneczne Miasteczko to osiedle kameralnych, 3-piętrowych budynków, które od ponad 10 lat rozbudowywane jest w Krakowie, przy ul. Henryka i Karola Czeczów w dzielnicy Bieżanów-Prokocim.

Zakończenie XIV etapu inwestycji zaplanowane jest na październik 2023 roku.

W ramach XIII etapu osiedla powstało 108 lokali mieszkalnych o metrażach od 24 do 92 m kw. i zróżnicowanych aranżacjach przestrzennych - nabywcy mogli wybierać od kawalerek do przestronnych, dwupoziomowych mieszkań 5-pokojowych. Do wszystkich – w zależności od kondygnacji – przypisane są balkony, loggie lub tarasy. Na potrzeby mieszkańców powstała też podziemna hala garażowa z miejscami postojowymi oraz komórkami lokatorskimi.

- Kupujący doceniają szeroki wybór funkcjonalnych metraży, pełną infrastrukturę z drogami wewnętrznymi, zielonymi skwerami, placami zabaw oraz atrakcyjną cenę, wyróżniającą się na tle krakowskiego rynku pierwotnego. W naszej ofercie pozostały jeszcze gotowe mieszkania w XIII etapie inwestycji oraz lokale powstające w ramach XIV etapu Słonecznego Miasteczka. Ich ceny zaczynają się już od 6350 zł za metr kwadratowy. Zakończenie XIV etapu inwestycji zaplanowane jest na październik 2023 roku – zapowiada Tomasz Kaleta, dyrektor departamentu sprzedaży w Develia.

Bieżanów-Prokocim to dzielnica, która łączy w sobie zalety rozbudowanej infrastruktury lokalnej z dobrym dojazdem do pozostałych części Krakowa. W okolicy nie brakuje przedszkoli, szkół, sklepów i placówek ochrony zdrowia. Niska zabudowa i obfitość terenów zielonych pozwalają jednocześnie odpocząć w ciszy i spokoju od wielkomiejskiego zgiełku. Wschodnia obwodnica autostrady S7 umożliwia szybki wyjazd z miasta. Tuż obok osiedla znajduje się oddana niedawno stacja kolejowa Kraków Złocień – za pośrednictwem szybkiej kolei aglomeracyjnej dojazd do centrum zajmuje kilkanaście minut.

Słoneczne Miasteczko to nie jedyna inwestycja Develii w Krakowie. W sprzedaży znajdują się projekty Centralna Park na Czyżynach, Przy Mogilskiej w dzielnicy Prądnik Czerwony oraz Grzegórzecka 77 na Grzegórzkach.

Develia, która w tym roku obchodzi 15-lecie działalności, to jeden z największych deweloperów w Polsce. Firma zrealizowała 38 osiedli, składających się w sumie ze 101 etapów inwestycyjnych – to ponad 14 tys. mieszkań o powierzchni przeszło 760 tys. m kw. Dzięki bogatemu doświadczeniu i kadrze wysokiej klasy specjalistów Develia dostarcza swoim nabywcom nieruchomości mieszkaniowe o niezmiennie najwyższej jakości.

