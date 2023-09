Park linearny, prawie 300 mieszkań i kolejnych 10 nowych lokali usługowych zostanie przekazanych w Soho by Yareal. Osiedle wzbogaci się 4 budynki z usługami na parterach. W największej części kompleksu powstanie też przedszkole - Słoneczna Kraina.

Soho by Yareal powiększa się o kolejne 4 budynku.

Mieszkańcy osiedla do dyspozycji będą mieli park linearny, prawie 300 mieszkań i kolejnych 10 nowych lokali usługowych.

Kolejna część inwestycji zostanie przekazana na przełomie roku.

Nowa zabudowa powstaje wzdłuż 300-metrowej zielonej osi, na której trwają prace obejmujące m.in. sadzenie drzew, krzewów i bylin, oraz wyposażanie parku.

Wraz z oddaniem do użytku największej i najważniejszej części kompleksu, wprowadzi się do niego duże przedszkole - Słoneczna Kraina, z którym Yareal podpisał właśnie umowę najmu.

Jeszcze w tym roku liczba mieszkańców Soho by Yareal zwiększy się o kilkaset kolejnych rodzin dołączających do rosnącej społeczności dynamicznie rozwijającego się Kamionka. Korzystne zmiany na terenie dzielnicy - w tym m.in. perspektywa budowy trzeciej linii metra ze stacją „Mińska” - sprawiły, że w ostatnich latach na Kamionek coraz chętniej przeprowadzają się kolejni miłośnicy praskich klimatów. Szczególnie głębokie zmiany są konsekwencją gruntownej rewitalizacji poprzemysłowych terenów w kwartale ulic Mińskiej, Chodakowskiej, Żupniczej i Bliskiej.

W ramach projektu Soho by Yareal sporym wyzwaniem było zaprojektowanie i urządzenie 300-metrowej osi parkowej, ciągnącej się wzdłuż całego nowego kwartału, który po zakończeniu prac budowlanych stanowić będzie lokalne centrum usług, rozrywki i rekreacji.

Funkcja przedszkolna w ramach projektu mieszkaniowego była jednym z naszych celów w procesie komercjalizacji projektu. Tworzenie miejsc nie tylko atrakcyjnych biznesowo, ale przede wszystkim dla mieszkańców projektu, jest głównym założeniem Yareal. Projektowaliśmy zielony kompleks zgodnie z ideą 15-minutowego miasta, zapewniającego w jednym miejscu możliwość mieszkania, odpoczynku, rozrywki i pracy. Wybrane spośród wielu przedszkole Słoneczna Kraina, stworzy rodzinne miejsce dla naszych najmłodszych mieszkańców. A wokół przedszkola planujemy otworzyć dodatkowe usługi dla dzieci, w tym ich ulubione lodziarnie i sklepy - wyjaśnia Marta Zawadzka, dyrektor ds. najmu powierzchni komercyjnych Yareal.

Przedszkole Słoneczne Kraina zajmie cały parter apartamentowca Neon. Z wnętrza przedszkola dzieci będą mogły wychodzić wprost do nowo urządzonego parku.

70 dzieci uczęszczających do naszego przedszkola będzie miało do dyspozycji lokal o powierzchni ponad 300 mkw. z widokiem na bujną zieleń dookoła. Dosłownie kilka kroków będzie dzieliło nas od znakomicie wyposażonego placu zabaw wśród starych drzew. To już druga placówka Słonecznej Krainy w Soho na Kamionku, gdzie stale przybywa rodzin z maluchami, potrzebującymi nauki, opieki i swobodnego dostępu do przyrody oraz możliwości spacerów - dodaje Ewelina Hynek-Kwaśnik, dyrektorka Niepublicznego Przedszkola "Słoneczna Kraina" w Warszawie.

W kompleksie zaplanowano dobór zróżnicowanych najemców, których usługi uzupełnią ofertę już istniejącą w pobliżu Soho by Yareal. Oprócz restauracji i kawiarni wśród najemców mają pojawić się również m.in. lokalna piekarnia, lodziarnia, drobne usługi, ale też opieka medyczna oraz usługi z kategorii zdrowie i uroda.

W przyszłości, w miarę oddawania ostatnich etapów budowy, oferta handlowo-usługowa Soho by Yareal będzie się powiększać. Docelowo zaoferuje ponad 11 tys. mkw. powierzchni usługowej i handlowej, obejmującej nie tylko nowe budynki, ale również poddane rewitalizacji postindustrialne zabytki, które po przebudowie zyskają nowe funkcje.

W wybranych budynkach Yareal planuje również stworzenie nowoczesnych powierzchni biurowych, gdzie swoje siedziby będą mogły znów lokować małe lokalne firmy.

Soho by Yareal powstaje na Pradze Południe, w odległości o 5 km od ścisłego śródmieścia Warszawy, w pobliżu Parku Skaryszewskiego i Jeziorka Kamionkowskiego. 5-hektarowy kompleks składa się z nowych budynków wielorodzinnych z apartamentami i mieszkaniami o podwyższonym standardzie. Po ukończeniu inwestycja stanie się miejscem zamieszkania około 900 rodzin oraz siedzibą kilkudziesięciu firm, które będą świadczyć usługi przede wszystkim mieszkańcom i sąsiadom. To największy w historii Yareal projekt mieszkaniowy, który zdobył pionierski na polskim rynku certyfikat BREEAM Communities. Potwierdza on, że kompleks spełnia najwyższe standardy jakości projektu urbanistycznego, powstałego w konsultacji m.in. z lokalnym samorządem i z konserwatorem zabytków.

Szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl