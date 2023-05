Osiedle Perun to inwestycja od Soho Development, która ma powstać w ramach ustawy lex deweloper w Warszawie. Decyzją warszawskich radnych, projekt po raz kolejny musi być skorygowany.

Soho Development chce wybudować inwestycję mieszkaniową na terenie dawnej fabryki Perun w Warszawie.

Osiedle powstanie w ramach ustawy lex deweloper.

Trwają dyskusję nad projektem osiedla.

Zgodnie z nowym projektem w budynkach będzie o tysiąc metrów kwadratowych mniej mieszkań niż początkowo zakładano.

W kwietniu odbyło się posiedzenie komisji radu przestrzennego Rady Warszawy. Spotkanie było poświęcone planom projektu dewelopera Soho Development, które ma powstać w dawnej fabryce Perun zlokalizowanej między ulicą Grochowską a ul. Stanisława Augusta.

Deweloper chce w ramach ustawy lex deweloper wybudować sześć budynków mieszkalnych, pomiędzy zabytkowymi fabrycznymi halami.

Tereny fabryki nadal objęty są dawnym planem zagospodarowania przestrzennego, który ogranicza budowę w tym miejscu obiektów o funkcji mieszkaniowej. Teraz plany mają być zrewidowane, kwestią problematyczną pozostaje wielkość budynków, a co za tym idzie liczba lokali, które w tym miejscu mogą powstać.

Warszawa.wyborcza.pl pisze, że na kwietniowej sesji radni wydali negatywną opinię dla wniosku dewelopera, który w związku z tym zawiesił wniosek.

To już czwarta korekta projektu osiedla. Najnowszy zakłada zmniejszenie wysokości trzech budynków. Jak czytamy, obiekty które mają stanąć od strony ul. Stanisława Augusta zostały pomniejszone z sześciu i siedmiu kondygnacji do pięciu i sześciu. Sześć zamiast siedmiu kondygnacji ma mieć także jeden blok od strony ul. Grochowskiej. Pozostałe trzy budynki, za sprawą obniżenia wysokości parteru mają być niższe o półtora metra. Chodzi o dostosowanie wysokości zabudowy od ulicy Grochowskiej do pierzei ulicy oraz o dostosowanie wysokości zabudowy przy ul. Stanisława Augusta do wysokości budynku po przeciwnej stronie ulicy - wyjaśnia Maciej Wandzel z Soho Development w rozmowie z serwisem.

Dodaje, że zgodnie z nowym projektem w budynkach będzie o tysiąc metrów kwadratowych mniej mieszkań niż początkowo zakładano. Niezmieniona zostanie natomiast liczba miejsc parkingowych.

