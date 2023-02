W Sosnowcu może powstać duża inwestycja mieszkaniowa. Mowa o projekcie na nawet 2 tysiące mieszkań. Wnioskodawca chce go zrealizować w ramach Narodowego Programu Mieszkaniowego. Już złożono wniosek o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji.

W Sosnowcu, na działce przy ulicy przy ul. Kukułek i 11 Listopada może powstać duże osiedle mieszkaniowe. Wcześniej na terenie nieruchomości planowano realizację centrum handlowego, dużo wskazuje jednak na to, że plany odnośnie zagospodarowania tego terenu ulegną zmianie. Aktualnie w Urzędzie Miasta w Sosnowcu procedowany jest wniosek o środowiskowych uwarunkowaniach dla mieszkaniowej inwestycji, która może powstać na wspomnianej działce. Rafał Łysy, rzecznik prasowy UM w Sosnowcu wyjaśnia, że wniosek dotyczy możliwości budowy do 2 tysięcy mieszkań w 8 budynkach na obszarze 8 ha. We wniosku jest mowa, że budynek może liczyć od od 4 do 15 kondygnacji.

- W tej chwili został złożony wniosek o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji, a więc to początkowy etap powstawania osiedla. Projekt jest jednak niezwykle ciekawy i konkurencyjny dla osób, które będą zainteresowane zamieszkaniem w tym miejscu - mówi Rafał Łysy.

Mieszkania mają powstać na terenie na którym pierwotnie planowana była budowa kompleksu handlowego wielkopowierzchniowego.

- Inwestorzy mieli już wydane pozwolenie na budowę. Dzięki rozmowom udało się właściciela terenu zainteresować innym rozwiązaniem, a mianowicie zmianą w MPZG z funkcji handlu wielkopowierzchniowego powyżej 2 tys. mkw. zabudowy na funkcje mieszkaniowe z usługą w parterze. Takie zmiany mogły być wprowadzone za wyłączną zgodą właściciela terenu, który miał aktualne pozwolenie na budowę centrum handlowego. Udało się osiągnąć porozumienie i plan został zmieniony - mówi Rafał Łysy.

Inwestorem projektu będzie spółdzielnia mieszkaniowa, jednak na razie pełnomocnik nie chce ujawnić jej nazwy.

Wnioskodawca chce zrealizować projekt w ramach Narodowego Programu Mieszkaniowego, którego celem jest zwiększenie dostępu do mieszkań osób o dochodach, które uniemożliwiają im zakup lub najem lokalu mieszkalnego na zasadach komercyjnych, a zarazem zarabiających za dużo by ubiegać się o lokal komunalny. Program zakłada, że najemca mieszkania będzie zobowiązany do wniesienia wkładu własnego na poziomie ok 20-30 proc. Uzyska także możliwość wykupu lokalu.

To dla miasta ważny projekt, Sosnowiec potrzebuje bowiem mieszkań. Na lokale od gminy potrzebujący nieraz czekają latami, a wyczekane mieszkanie nie zawsze też spełnia oczekiwania - wiele z nich bowiem desperacko potrzebuje remontów, na które nierzadko brakuje pieniędzy.

Miasto sukcesywnie, w miarę możliwości finansowych remontuje jednak budynki komunalne. Dodatkowo w Samorząd Sosnowca w styczniu br. ukończył budowę czterech nowych bloków z 88 mieszkaniami komunalnymi. Lokatorzy już odebrali klucze do nowych mieszkań. W mieście dawno nie było tego typu inwestycji. To pierwsze takie lokale od wielu lat. Koszt budowy projektu wyceniono na 16 mln zł, z czego około 80 proc. zapewniło wsparcie finansowe z Banku Gospodarstwa Krajowego.

