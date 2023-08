Fiński deweloper YIT rozpoczął budowę oraz sprzedaż swojego najnowszego projektu: Spokojny Mokotów zrealizowany zostanie przy ul. Polskiej w Warszawie. Pierwszy etap inwestycji obejmuje 154 lokale mieszkalne.

Pierwszy etap Spokojnego Mokotowa to trzy budynki, w których łącznie powstaną 154 mieszkania o powierzchni od 26 do 103 m2,

Generalnym wykonawcą inwestycji jest Techbau,.

Zakończenie prac budowlanych zaplanowano na czwarty kwartał 2024 roku.

Pierwszy etap Spokojnego Mokotowa to trzy budynki, w których łącznie powstaną 154 mieszkania o powierzchni od 26 do 103 m², zlokalizowane na 4 kondygnacjach naziemnych. W parterze znajdą się również dwa lokale usługowe. Mieszkańcy otrzymają do dyspozycji podziemny parking z miejscami umożliwiającymi ładowanie samochodów elektrycznych oraz hybrydowych, zaś całość wyróżniać będzie unikatowy design, a także szereg rozwiązań proekologicznych, które znajdą swoje zastosowanie na terenie osiedla.

- Spokojny Mokotów to kolejna inwestycja, która zasila w tym roku portfolio YIT. Myśląc o przyszłych mieszkańcach, konsekwentnie tworzymy nowoczesne oraz funkcjonalne przestrzenie do życia, które, zgodnie z fińską filozofią projektowania, zapewnią najwyższą jakość, pełen komfort i wygodę w zrównoważonym wydaniu. Esencję tego podejścia stanowi nasz nowy projekt przy ul. Polskiej w Warszawie – mówi Tomasz Konarski, prezes zarządu YIT w Polsce.

Planowana inwestycja obejmie w całości łącznie ok. 300 mieszkań. Prowadzić będzie do niej nowa droga, która powstanie wraz z biegiem realizacji projektu.

Miejsce do spokojnego życia

Wszystkie przestrzenie wspólne Spokojnego Mokotowa zostały zaprojektowane zgodnie z autorską koncepcją YIT „More Life in Yards”, która odpowiada na współczesne potrzeby lokalnej społeczności i zachęca do spędzania czasu na świeżym powietrzu poprzez udostępnienie mieszkańcom przemyślanych i atrakcyjnych części wspólnych.

Na terenie osiedla powstaną m.in. strefa ciszy z miejscem do jogi oraz hamakami i ławkami, miejsce do zabaw i uprawiania sportu, a także przestrzeń przeznaczona do wspólnej integracji – strefa społeczna.

YIT, Spokojny Mokotów: Na terenie osiedla powstaną m.in. strefa ciszy z miejscem do jogi oraz hamakami i ławkami. Fot. mat. pras.

Otoczenie inwestycji jest bogate w tereny zielone, w tym Łachę Siekierkowską, a także liczne placówki edukacyjne, handlowe czy gastronomiczne. Bliskość Alei Józefa Becka oraz Alei Polski Walczącej umożliwi z kolei łatwy dojazd zarówno do pozostałych dzielnic Warszawy, jak i okolicznych miejscowości.

O deweloperze

YIT jest największym deweloperem w Finlandii i jedną z najbardziej znaczących firm budowlanych w Europie Północnej. Od 110 lat tworzymy lepsze warunki życia dla naszych klientów: funkcjonalne domy dla zrównoważonego życia, przyszłościowe budynki publiczne i komercyjne oraz infrastrukturę dla płynniejszego przepływu ludzi, biznesu i społeczeństwa. Zatrudniamy 5 000 ekspertów w dziewięciu krajach: Finlandii, Szwecji, Norwegii, Estonii, Łotwie, Litwie, Czechach, Słowacji i Polsce. Nasze przychody w 2022 roku wyniosły 2,4 miliarda euro. Akcje YIT są notowane na giełdzie NASDAQ Helsinki.

