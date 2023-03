Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe mogą ubiegać się o finansowanie fotowoltaiki w EFL.

EFL uruchomił uproszczoną procedurę ubiegania się o finansowanie urządzeń fotowoltaicznych dla prosumentów lokatorskich.

Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, które od 1 lutego mogą składać wnioski do Banku Gospodarstwa Krajowego o dofinansowanie fotowoltaiki, mogą otrzymać grant w wysokości do 50 proc. wartości instalacji.

Grupa EFL jest aktywnym uczestnikiem „zielonej rewolucji” w Polsce. Spółka w 2022 roku wyleasingowała panele fotowoltaiczne o łącznej wartości ok 197 mln zł, co oznacza aż 52-proc. dynamikę r/r.

Z uwagi na zmianę przepisów dotyczących fotowoltaiki w 2022 roku, w szczególności pierwsza część ubiegłego roku obfitowała w zwiększone zainteresowanie słonecznymi instalacjami. Dotyczyło to jednak prosumentów indywidualnych. Właściciele obiektów wielolokalowych, z uwagi na taki sam grant, na jaki mogli liczyć właściciele domów jednorodzinnych, nie inwestowali aż tak na dużą skalę w panele fotowoltaiczne.

W tym roku może to się zmienić za sprawą instytucji prosumenta lokatorskiego. Dla Grupy EFL słoneczne instalacje to bardzo ciekawy segment rynku, a nasze zmiany są odpowiedzią na potrzeby klientów, którzy zostali objęci nowym rządowym programem grantowym - mówi Adam Linkiewicz, Market Produkt Manager EFL.

Jesteśmy przekonani, że bodziec w postaci dofinansowania nawet połowy wartości instalacji skłoni zdecydowanie większą pulę wspólnot czy spółdzielni mieszkaniowych do słonecznej inwestycji. Szczególnie teraz, kiedy budżety na energię są mocno nadwyrężone wysokimi opłatami za nią – mówi Adam Linkiewicz.

Prosument lokatorski zyska więcej niż indywidualny

Dopłaty do fotowoltaiki dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych to nowy program rządowy, dla tzw. prosumenta lokatorskiego.

Do tej pory prosumenci w budynkach wielorodzinnych byli traktowani na takich samych zasadach jak prosumenci w domach jednorodzinnych. W ramach programu Mój Prąd+ mogli otrzymać do 6 tys. zł dofinansowania. Teraz, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii do ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, a także zarządcy nieruchomości oraz inne podmioty mogą uzyskać status prosumenta energii odnawialnej (prosumenta indywidualnego), wytwarzającego energię na potrzeby części wspólnej budynku wielolokalowego (prosument lokatorski).

W efekcie prosument lokatorski, który zamontuje instalację fotowoltaiczną na budynkach wielolokalowych, może otrzymać na jej zakup dofinansowanie w wysokości do 50% wartości inwestycji oraz odzyskać nawet 100% wartości energii przekazanej do sieci. Budżet programu wynosi 500 mln zł (na pokrycie inwestycji o wartości 1 mld zł), co szacunkowo daje możliwość obsłużenia ponad 8 tys. inwestycji.

Wnioski o dopłaty można składać od 1 lutego 2023 do Banku Gospodarstwa Krajowego. Dofinansowaniem są objęte zakup, montaż lub budowa nowej instalacji odnawialnego źródła energii, modernizacja instalacji odnawialnego źródła energii, w wyniku której zainstalowana moc instalacji wzrośnie o co najmniej 25% oraz instalacje wspomagające takie jak magazyny energii czy pompy ciepła.

EFL gotowy do obsługi prosumentów lokatorskich

W odpowiedzi na nową instytucję prosumenta lokatorskiego lEFL dostosował wewnętrzne procedury i opracował rozwiązania, które będą wspierać proces obsługi wniosków na finansowanie urządzeń fotowoltaicznych dla prosumentów lokatorskich.

W ramach uproszczonej procedury spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe mogą liczyć na skrócony czas obsługi wniosków na urządzenia fotowoltaiczne. W konsekwencji właściciele lub zarządcy obiektów mogą w szybki i prosty sposób uzyskać finansowanie w postaci leasingu lub pożyczki potrzebne do realizacji słonecznej instalacji, przy okazji którego będą ubiegać się o grant rządowy.

