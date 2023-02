Przy ulicy Szybkiej we Wrocławiu trwają prace przy budowie apartamentowca Midori House. Inwestorem jest Spravia. Generalnym wykonawcą projektu jest Arkop Budownictwo.

- Cieszę się, że to właśnie my zostaliśmy wybrani przez dewelopera na generalnego wykonawcę. Teren od Spravii przejęliśmy na początku stycznia i od razu przystąpiliśmy do ogrodzenia działki, organizowania zaplecza budowy i przyłączenia mediów. Obecnie trwają prace ziemne przy wykopie. Płytę fundamentową planujemy zakończyć już w kwietniu - mówi Krzysztof Pianowski, prezes zarządu Arkop Budownictwo.

W ramach projektu powstanie 46 apartamentów, o metrażach od 42 do 138 mkw. Mieszkania będą miały dostęp do loggi i tarasów otwartych na zieleń i rzekę. Midori House będzie budynkiem typu waterfront skąpanym w zieleni.

Inwestycja powstanie w otoczeniu zieleni. fot. mat. pras.

Mieszkańcy do dyspozycji będą mieli 38 miejsc parkingowych w podziemnej hali garażowej, stanowiska umożliwiające ładowanie samochodów elektrycznych, rowerownię i całodobową ochronę.

