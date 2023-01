Deweloperzy podali informacje na temat sprzedaży mieszkań w 2022 roku. Jak kształtowała się sprzedaż w porównaniu z 2021 rokiem? Ile mieszkań deweloperzy mają aktualnie w ofercie? Czy wybór jest mniejszy niż rok temu?

Rynek nieruchomości w 2022 roku nie był łatwy dla firm deweloperskich.

Sytuacja była specyficzna - wysoka inflacja, wojna za naszą wschodnią granicą, drogie kredyty oraz bardzo duża niepewność.

Wynikiem tego był spadek sprzedaży nowych mieszkań w porównaniu do 2021 roku.

Wojna w Ukrainie, kryzys gospodarczy, rosnąca inflacja i duże problemy Polaków z pozyskaniem kredytów sprawiły, że dla całej branży rok 2022 okazał się gorszy niż zakładano. Jakie wyniki sprzedaży osiągnęli deweloperzy w 2022 roku?

Grupa Atal w 2022 roku zawarła 2091 umów deweloperskich oraz przedwstępnych.

- Choć zanotowaliśmy niższy o około połowę wynik sprzedażowy r/r, należy zauważyć że odnosimy go do roku 2021, który był rekordowy w całej historii naszej i rynku. W przychodach 2022 roku Grupa Atal uzna łącznie 3380 lokali mieszkalnych i usługowych przekazanych netto nabywcom w tym okresie - powiedziała Angelika Kliś, członek zarządu Atal.

Aktualnie w ofercie dewelopera znajduje się około 4500 mieszkań na 7 największych rynkach Polski.

Angelika Kliś, Atal

Ronson nie zwalnia tempa

Ronson Development w 2022 roku sprzedał 442 i przekazał 746 mieszkań w porównaniu do 877 lokali sprzedanych i 1007 przekazanych w 2021 roku.

- Nasza oferta obroniła się dzięki swojej różnorodności, mimo, że trend spadkowy widoczny był w całej branży. W 2022 roku wprowadziliśmy sporo nowych projektów - 11 willi w Novej Królikarni, Grunwald Między Drzewami w Poznaniu, który wygenerował świetny wynik na etapie przedsprzedaży, Osiedle Vola w Warszawie, które dzięki standardowi premium daje stabilną sprzedaż. Oprócz tego inwestycje Nowa Północ w Szczecinie, gdzie w 6 etapach zbudujemy 550 mieszkań oraz EKO Falenty pod Warszawą, gdzie budujemy kompaktowe domy jednorodzinne. Najwięcej lokali sprzedaliśmy w naszych flagowych warszawskich projektach Ursus Centralny i Miasto Moje. To osiedla samowystarczalne, otoczone infrastrukturą komunikacyjną, medyczną i komercyjną, rozwiązaniami ekologicznymi i innowacyjnymi. A także dobrze zlokalizowane względem centrum miasta - powiedział Boaz Haim, prezes Ronson Development.

Boaz Haim

Deweloper w 2023 roku rozpocznie budowę kolejnych etapów dotychczas realizowanych projektów z segmentu popularnego, takich jak Ursus Centralny, Miasto Moje, Nowe Warzymice, czy Viva Jagodno. Uruchomi też zupełnie nowe, w tym: Zielono Mi na warszawskim Mokotowie. W 2023 roku ma też w planach wprowadzenie kolejnych etapów Novej Królikarni.

- Na dziś mamy do zaproponowania 1094 mieszkania i domy - dodał Boaz Haim.

Spravia zadowolona z wyników

Spravia, w 2022 roku zawarła 966 umów przedwstępnych sprzedaży lokali mieszkalnych, w porównaniu z 1524 umowami zawartymi w 2021 roku. W czwartym kwartale 2022 roku podpisanych zostało 310 umów, w porównaniu z 362 umowami w czwartym kwartale roku poprzedniego. Z kolei liczba zawartych umów notarialnych przeniesienia własności lokalu mieszkalnego w całym 2022 roku wyniosła 1585, w porównaniu z 1890 umowami zawartymi w 2021 roku (IV kw. 2021 roku - 338; IV kw. 2021 roku - 555).

- Podsumowując, jesteśmy zadowoleni z osiągniętych rezultatów, gdyż w 2022 roku zrealizowaliśmy 75 proc. założonego budżetu. Budżet przewidywał przedsprzedaż 1279 mieszkań i wynikał z liczby projektów, które mieliśmy przygotowane i przeznaczone do wprowadzenia. Jednocześnie jednym z największych wyzwań ubiegłego roku była sytuacja na rynku kredytów hipotecznych. Dla porównania, kredytowanie przy zakupie mieszkań z naszej oferty w 2021 roku kształtowało się na poziomie około 50 proc., podczas gdy w 2022 roku spadło do około 30 proc. - powiedział Damian Kapitan, prezes Spravia.

Damian Kapitan

Niełatwy rok w Lokum Deweloper

Michał Witkowski, dyrektor ds. sprzedaży Lokum Deweloper wyjaśnia, że rok 2022 był trudny nie tylko dla branży deweloperskiej, ale przede wszystkim dla osób zainteresowanych zakupem mieszkań.

- Jeszcze w 2021 roku odsetek naszych klientów dokonujących transakcji za gotówkę wynosił około 30 proc., pozostałe 70 proc. stanowili nabywcy realizujący najczęściej własne potrzeby mieszkaniowe finansowane z udziałem kredytów hipotecznych. Natomiast w 2022 roku proporcje diametralnie się odwróciły. Osoby wspomagające zakup kredytem hipotecznym to jedynie niecałe 20 proc. naszych klientów, zaś ponad 80 proc. transakcji sprzedaży odbywa się za gotówkę. Taka sytuacja doprowadziła do ogólnego spadku sprzedaży mieszkań - powiedział Michał Witkowski.

Michał Witkowski

Lokum Developer w minionym roku zawarł 435 umów przedwstępnych i deweloperskich. To o 42 proc. mniej w stosunku do 2021 roku. Najwięcej mieszkań zakontraktowano ze stosunkowo najpóźniej wprowadzonych do sprzedaży etapów wrocławskich osiedli Lokum Porto i Lokum Verde oraz z III etapu krakowskiej inwestycji Lokum Vista.

- W bieżącym roku nie planujemy znacząco poszerzać naszej oferty mieszkań. Wg stanu na koniec 2022 w sprzedaży posiadaliśmy prawie 800 lokali. Oczywiście, stale monitorujemy rynek, aby móc na bieżąco reagować na oczekiwania naszych klientów. Liczymy na to, że wraz ze spadkiem inflacji i stóp procentowych oraz zapowiadaną korektą rekomendacji KNF zdolność nabywcza klientów poprawi się i będą mogli oni uzyskać kredyt hipoteczny pozwalający na zakup wymarzonego lokum. Odrodzony popyt pozwoli nam na uruchamianie nowych inwestycji - dodał Michał Witkowski.

Dekpol na bieżąco uzupełnia ofertę

Liczba mieszkań sprzedanych w 2022 roku na podstawie zawartych umów rezerwacyjnych, deweloperskich i przedwstępnych w Dekpol wynosiła 341, wobec 490 zakontraktowanych w 2021 roku. Natomiast liczba lokali, które zostaną rozpoznane w wyniku finansowym grupy to 380 wobec 406 mieszkań w 2021 roku.

- Wybór lokali w naszej ofercie w porównaniu z rokiem ubiegłym był na podobnym poziomie. Na bieżąco uzupełniamy ofertę i nie zamierzamy zwalniać tempa. Aktualnie w sprzedaży posiadamy 680 lokali, z czego część jest już gotowa do odbioru. Lokale oferowane są w ramach takich inwestycji jak: Osiedle Kociewskie, Trimare, Osiedle Pastelowe, Neo Jasień, Baltic Porto, Baltic Line, Lazur Park, Villa Neptun, Sol Marina oraz Grano Marina Hotel - powiedział Sebastian Barandziak, prezes zarządu Dekpol Deweloper.

Sebastian Barandziak

Wawel Service powiększa ofertę

- Jeżeli chodzi o 2023 rok, wybór nowych mieszkań i domów w naszej ofercie w 2023 będzie większy. Aktualnie w ofercie mamy sześć inwestycji w Krakowie, w tym dwie z mieszkaniami gotowymi do obioru: Piasta Park oraz Zielone Mogilany, dwie inwestycje w Katowicach, które również wkrótce będą gotowe do odbioru. Klientom oferujemy również inwestycje w górach: Osada Czorsztyn nad Zalewem Czorsztyńskim oraz Novi Mocarni w Kościelisku, naszą tegoroczną premierę mieszkaniową. W planach mamy również wprowadzenie do sprzedaży kolejnej inwestycji mieszkaniowej na Śląsku - powiedziała Anna Bieńko, dyrektor sprzedaży w Wawel Service.

Eco Classic ogranicza ofertę

Eco Classic, w 2022 roku ze względu na znaczący wzrost kosztów kredytu i wprowadzone przez KNF dodatkowe obostrzenia dotyczące sposobu liczenia zdolności kredytowej wstrzymał rozpoczęcie sprzedaży 3 planowanych inwestycji.

- Sprzedaż spadła znacząco z powodu braku klientów kredytowych, ale również z powodu ograniczenia oferty - przyznała Zuzanna Należyta, dyrektor ds. handlowych w Eco Classic.

Zadowalające wyniki w J.W. Construction Holding

W J.W. Construction Holding wyniki sprzedaży w 2022 są satysfakcjonujące.

- We wszystkich inwestycjach wybór mieszkań jest mniejszy niż rok temu, bo oferty z każdym miesiącem ubywa. Przede wszystkim zostały ostatnie sztuki kawalerek i małych mieszkań. Oczekujemy ożywienia sprzedaży w drugiej połowie tego roku. Impulsem popytowym będzie niewątpliwie rządowy program wsparcia przy zakupach pierwszego mieszkania - powiedziała Małgorzata Ostrowska, dyrektor pionu marketingu i sprzedaży w J.W. Construction Holding.

Małgorzata Ostrowska

Aria Development kontynuuje realizację projektów

Aria Development w 2022 sprzedała nieco mniej mieszkań niż rok wcześniej. Jak mówi Marek Pawlukiewicz, rzecznik prasowy Aria Development, rekordowy rok 2021 w najbliższych latach będzie trudny do powtórzenia.

- W tamtych okresie sprzyjało otoczenie makroekonomiczne oraz kredyty były zdecydowanie bardziej dostępne przy niskich stopach procentowych. Obecnie prowadzimy projekt – nowe Osiedle Natura 2 w Wieliszewie, który realizujemy w trzech etapach. Z 1 i 2 etapu pozostały nieliczne lokale, które są gotowe i dostępne „od ręki”. W trzecim etapie mamy duży wybór mieszkań, zarówno 30 metrowych, kompaktowych, jak i dużych - powiedział Marek Pawlukiewicz.

Aurec Home zrealizował cele sprzedażowe

Aurec Home planując 2022 rok, założył zmianę tempa sprzedaży i wysokie progi ze względu na niestabilną sytuację gospodarczą w Polsce, ale systematycznie je realizował. Firma osiągnęła dobre wyniki finansowe z uwagi na wysoką sprzedaż mieszkań.

- Obecnie w inwestycji Miasteczko Jutrzenki mamy jeszcze w ofercie około 140 mieszkań o różnych powierzchniach od 40 do 98 mkw. Dzięki temu, że mamy przygotowane do sprzedaży kolejne etapy tej inwestycji, możemy stale utrzymać różnorodność oferty mieszkaniowej. Dostępne są jeszcze ostatnie lokale z terminem odbioru w kwietniu 2023 r. Kolejne mieszkania z czwartego etapu planujemy przekazać w ręce właścicieli w czwartym kwartale 2023 roku, a z etapu piątego w drugim kwartale 2024 roku - powiedziała Mariola Żak, dyrektor sprzedaży i marketingu w Aurec Home.

Grunty nie tracą na popularności

Alter Investment specjalizuje się w sprzedaży gruntów. Firma w 2022 sprzedała parcele, na których może powstać ponad 1600 lokali mieszkalnych.

- Był to rekordowy pod względem sprzedaży rok dla Alter Investment. Proces przygotowania gruntu do rozpoczęcia budowy trwa często kilka lat. Uzyskanie uzgodnień oraz pozwoleń na budowę coraz bardziej się wydłuża, a z drugiej strony - jak widać na naszym przykładzie - bardzo dobrze przygotowane nieruchomości spotykają się z ogromnym zainteresowaniem deweloperów - mówił Damian Tomasik, założyciel Alter Investment.

