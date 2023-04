Nastroje na rynku mieszkaniowym po I kw. są dużo lepsze niż trzy miesiące wcześniej. Deweloperzy są zadowoleni z wyraźnie lepszej sprzedaży. Wszyscy uczestnicy rynku z nadzieją patrzą na uruchomienie „bezpiecznego kredytu 2 proc.".

Na sześciu największych rynkach deweloperzy sprzedali w I kwartale 2023 ponad 11,4 tys. lokali.

W I kwartale deweloperzy do sprzedaży wprowadzili około 6,8 tys. mieszkań.

Najmniej nowych mieszkań pojawiło się w Trójmieście.

W Warszawie na koniec marca klienci mogli wybierać z zaledwie około 12 tys. mieszkań.

Już w pierwszych miesiącach 2023 r. sprzedaż na każdym z dużych rynków była zdecydowanie wyższa niż w ostatnim kwartale minionego roku, który i tak był już wyraźnym odbiciem w porównaniu do załamania wolumenu sprzedaży w III kwartale 2022 r. - wynika z analiz JLL. Łącznie na sześciu największych rynkach deweloperzy sprzedali w I kwartale 2023 ponad 11,4 tys. mieszkań, co jest wynikiem o 34 proc. lepszym w porównaniu do ostatnich trzech miesięcy 2022 r. Liczba sprzedanych mieszkań była nawet wyższa niż w I kwartale minionego roku, kiedy inflacja i stopy procentowe dopiero zaczynały być dużym problemem dla nabywców.

Po stronie podaży dalsze wyhamowanie

Liczba nowowprowadzonych do oferty mieszkań była równie niska jak w IV kwartale zeszłego roku i wyniosła w okresie styczeń-marzec 2023 roku około 6,8 tys. jednostek. Najmniej nowych mieszkań pojawiło się w Trójmieście, w którym oferta była jednak już trzy miesiące wcześniej dość wysoka. Jednak na rynkach takich jak Kraków czy Warszawa różnica pomiędzy liczbą sprzedanych mieszkań, a wprowadzonych do oferty była na tyle duża, że oferta skurczyła się bardzo wyraźnie. W Warszawie na koniec marca klienci mogli wybierać z zaledwie około 12 tys. mieszkań, a w Krakowie nastąpił spadek liczby oferowanych jednostek do poziomu 6,6 tys.

Łącznie na sześciu głównych rynkach deweloperzy mieli w ofercie na koniec I kwartału około 44 tys. mieszkań.

„Bezpieczne kredyty za 2 proc.” już wpływają na rynek

Zapowiedź uruchomienia „bezpiecznych kredytów za 2 proc.” zmobilizowała dotychczas wahających się nabywców posiadających wystarczające zasoby gotówki do podpisania jeszcze w marcu umowy deweloperskiej, lub rezerwacji. Klienci obawiają się, że uruchomienie tanich kredytów zaowocuje wzrostem cen. Rzeczywiście, w wynikach po I kwartale 2023 roku na większości dużych rynków już widać wzrost średniej ceny mieszkań w ofercie o około 2-3 proc. kdk.

Ciekawym zjawiskiem, które rozpoczęło się już w minionym kwartale, były warunkowe umowy lub długoterminowe rezerwacje mieszkań, dokonywane przez nabywców liczących na uzyskanie „kredytów za 2 proc.”.

Gotówka ciągle na topie

Pierwsze trzy miesiące bieżącego roku nadal charakteryzowały się aktywnością głównie nabywców gotówkowych, chociaż zmniejszenie bufora ostrożnościowego przez KNF do 2.5 punktów procentowych dla kredytów o okresowo stałej stopie spowodowało wzrost zdolności kredytowej i wzrost popytu kredytowego. Jednak największa zmiana w tym zakresie dopiero przed nami. Pytanie czy kurcząca się oferta na rynku nie wpłynie silniej na wzrost cen mieszkań i czy deweloperzy zdążą na czas wprowadzić atrakcyjną ofertę dla klientów. Czas większych promocji i upustów, które obserwowaliśmy w III i IV kwartale minionego roku najprawdopodobniej już minął, a rynek spodziewa się dalszego wzrostu popytu związanego z „bezpiecznym kredytem”.

