Sprzedaż mieszkań w największych miastach w Polsce na koniec 2022 r. wyniosła niewiele ponad 35 tys. lokali.

Ceny od tego czasu wzrosły średnio o prawie 90 proc., czyli znacznie więcej, niż wyniosła skumulowana inflacja.

Wydarzenia ostatnich kilkunastu miesięcy silnie wpłynęły na kondycję rynku mieszkaniowego w Polsce.

- Presja inflacyjna, a przede wszystkim istotne ograniczenie dostępności kredytów przez wysoki poziom stóp procentowych sprawiły, że sprzedaż nowych mieszkań w 6 największych miastach w Polsce na koniec minionego roku runęła o 45 proc. r/r - podaje tabelaofert.pl.

Najmocniej sprzedaż nowych mieszkań spadła we Wrocławiu (49 proc.), najmniej w Poznaniu (40 proc.).

Znaleźliśmy się tym samym na poziomach widzianych ostatnio w 2013 roku, a w przypadku Warszawy nawet rok wcześniej. Za to diametralnie inne wnioski przynosi analiza cen - dziś mieszkania kosztują niemal dwa razy tyle co dziesięć lat temu, mimo że skumulowana inflacja w tym okresie wyniosła "jedynie" 36 proc. - wyjaśnia serwis.

Ceny nowych mieszkań na przestrzeni ostatniej dekady sukcesywnie rosły we wszystkich sześciu największych miastach w Polsce.

- Z niewielkimi korektami mieliśmy do czynienia na przykład w Warszawie czy Poznaniu na koniec 2016 roku lub w Krakowie, Łodzi czy Wrocławiu w 2015 roku. Były to jednak spadki w okolicach 2 proc. rok do roku - powiedziała Ewa Palus, analityczka Rednet Consulting.

Poziom udzielanych kredytów w IV kwartale 2022 roku był o 72 proc. niższy niż rok wcześniej, przy czym wartość udzielonych kredytów spadła o 16,8 mld zł.

W pierwszych danych z początku roku można zaobserwować lekkie ożywienie na rynku. Jest ono efektem przede wszystkim częściowego luzowania polityki kredytowej przez banki.

Na wzrost zainteresowania nieruchomościami na rynku pierwotnym wpłynęło także ogłoszenie założeń programu “Bezpieczny Kredyt”, który ma zacząć obowiązywać od lipca tego roku.

- Jednak z ostatecznymi ocenami, czy rynek nieruchomości wrócił na ścieżkę stabilnego wzrostu, poczekać trzeba będzie przynajmniej do końca roku. Po pierwsze, ponieważ sytuacja makroekonomiczna wciąż poddawana jest presji wielu czynników zewnętrznych, które również w negatywnym stopniu mogą oddziaływać na rynek. Po drugie, również kontekst wewnętrzny (inflacja oraz wzrost cen nieruchomości) wciąż mogą hamować sprzedaż nowych mieszkań - napisano w raporcie.

