Sprzedaż nowych mieszkań na 7 największych rynkach w Polsce w lipcu 2023 r. wyniosła 5,8 tys. tys. i była o 100 proc. wyższa niż przed rokiem - wynika z danych Otodom Analytics.

Sprzedaż nowych mieszkań w Polsce rośnie.

W 7 największych Polskich miastach, w lipcu br. sprzedano 5,8 tys. tys. mieszkań.

To o 100 proc. więcej w porównaniu do analogicznego okresu z roku ubiegłego.

Deweloperzy wprowadzają na rynek mniej lokali niż sprzedają.

- Pobudzona Bezpiecznym Kredytem 2% sprzedaż w pierwszych dniach lipca pozwalała przypuszczać, że wynik ten może być nawet lepszy i sięgnąć 6 tys. mieszkań. Mimo, że rezultatu tego nie udało się osiągnąć, warto zauważyć, że najlepsza od dwóch lat sprzedaż zrealizowana została w pierwszym miesiącu wakacji. Ten natomiast w historii rynku pierwotnego był dotychczas miesiącem znacznie niższej aktywności nabywców - powiedziała Katarzyna Kuniewicz, dyrektorka badań rynku Otodom Analytics.

Mieszkania wprowadzone do sprzedaży i sprzedane. Źródło: Otodom Analytics

Zainteresowanie mieszkaniami nie słabnie, a deweloperzy nadal wprowadzają na rynek mniej lokali niż sprzedają, ale w porównaniu do czerwca w ofercie znalazło się o 18 proc. więcej nowych mieszkań.

- Wprawdzie liczba mieszkań wprowadzonych do sprzedaży w lipcu br. (4,6 tys.) była o 20 proc. niższa od liczby lokali sprzedanych, to jednak poziomu wprowadzeń przekraczającego 4 tys. nie widzieliśmy od czerwca 2021 r. Wtedy w rezultacie planowanych zmian legislacyjnych przyspieszono wprowadzenia nowych inwestycji zasilając w jednym miesiącu ofertę 9,5 tys nowych lokali.

W rezultacie tej ''anomalii' lipiec 2022 r. był najsłabszym pod względem wyprowadzeń miesiącem w historii pomiarów Otodom Analytics (od stycznia 2019 r.). Nie może zatem dziwić, że zestawienie obecnych wyników z tymi sprzed roku wypada spektakularnie - wzrost wyniósł aż 260 proc. - podaje Otodom Analytics.

Otodom poinformował, że w lipcu, kiedy program Pierwsze Mieszkanie, a wraz z nim możliwość składania wniosków o dopłaty weszła w życie, liczba wyszukiwań mieszkań na sprzedaż w serwisie Otodom wzrosła o 20 proc. w porównaniu do czerwca 2023 r. i o 44 proc. w porównaniu do lipca 2022 r.

Przy zwiększonym zainteresowaniu - zgodnie z oczekiwaniami - wzrosły także ceny mieszkań.

- W ujęciu miesięcznym wzrosty były niewielkie bo w zakresie 1-3 proc., ale w porównaniu do stycznia 2023 r. różnice są już znaczące. Najbardziej w ciągu ostatnich 6 miesięcy wzrosły ceny w Krakowie - o 14 proc. Za metr kwadratowy mieszkania trzeba tam zapłacić średnio 13.600 zł. Również w Gdańsku i Wrocławiu wzrosty były dwucyfrowe, odpowiednio o 12 proc. i 10 proc. Są to miasta, gdzie czas wyprzedaży oferty spadł poniżej 3 kwartałów. Mimo zmniejszającego się dystansu do kolejnych pod względem wysokości cen miast, najdrożej jest nadal w Warszawie, gdzie za metr kwadratowy mieszkania trzeba zapłacić średnio 14.400 zł - napisano.

