Stabilizuje się liczba wniosków o Bezpieczny Kredyt 2 proc. w ramach programu Pierwsze mieszkanie.

O nowych danych poinformowała Agnieszka Wachnicka ze Związku Banków Polskich. W zeszłym tygodniu liczba składanych wniosków osiągnęła +3870 szt tydzień do tygodnia.

Liczba wniosków ogółem na dzień 5.10.2023 od początku trwania programu to 54 161 szt.

Ekspertka ZBP podkreśliła spory wzrost liczby zawartych umów na poziomie +2881 szt. w ujęciu tygodniowym i 17548 szt. ogółem.

W ostatnim tygodniu zaobserwowano też lekkie wyhamowanie zakładania specjalnych kont kont mieszkaniowych (+81 tdt).

Kolejny tydzień z Bezpiecznym Kredytem 2% przynosi pewną stabilizację liczby składanych wniosków (3870 szt. t/t). Liczba wniosków ogółem na dzień 5.10.2023 to 54161 szt. Mocny⬆️liczby zawartych umów + 2881 szt. t/t, 17548 szt. ogółem.

Lekkie wyhamowanie⬆️kont mieszkaniowych (+81) — Agnieszka Wachnicka (@wachnickaa) October 9, 2023

W komentarzu do wpisu Agnieszka Wachnicka zaznaczyła, że raportowana liczba wniosków może, niestety, obejmować wnioski zdublowane. Wynika to ze specyfiki raportowania przez banki do BGK.

