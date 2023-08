Grupa Robyg uruchomiła właśnie sprzedaż mieszkań - na osiedlu Stacja Jeżyce dostępne są lokale mieszkalne o metrażach od 29 do 113 mkw.

Cieszymy się, że możemy poszerzyć naszą ofertę w Poznaniu o tak wyjątkową inwestycję jaką jest Stacja Jeżyce. Osiedle wyróżnia fakt, iż najpierw zostało ono w całości wybudowane, a dopiero później trafia do sprzedaży. Jest to jedna z niewielu ofert, gdzie kupując mieszkanie w stanie deweloperskim można do niego najpierw wejść i docenić wszystkie zalety. Mieszkania wyposażone są w nowoczesny system Robyg Smart House by Keemple, umożliwiający zdalne sterowanie np. oświetleniem czy ogrzewaniem - mówi Anna Wojciechowska, Head of ESG, dyrektor sprzedaży i marketingu Robyg w Gdańsku i Poznaniu.