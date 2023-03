Już połowa mieszkań od Yareal na Bemowie znalazła właścicieli. Pierwszy z dwóch kwartałów miejskich tworzących inwestycję o nazwie Neowo powstaje w sąsiedztwie metra Chrzanów. Na początku 2025 roku do 164 mieszkań wprowadzą się pierwsi właściciele.

Yareal w połowie wyprzedał mieszkania w ramach inwestycji Neowo.

Pierwszy z dwóch kwartałów miejskich tworzących inwestycję powstaje w sąsiedztwie realizowanej w tym samym czasie stacji metra Chrzanów.

Na początku 2025 roku do 164 mieszkań wprowadzą się pierwsi właściciele.

Do budowy osiedla zostanie wykorzystany niskoemisyjny beton.

Neowo to pierwsza na Bemowie inwestycja Yareal, w ramach której trwa budowa popularnych na rynku, kompaktowych mieszkań z ogródkami, loggiami, tarasami i antresolami na ostatnich piętrach. We wnętrzu kwartału miejskiego tworzącego Neowo powstanie duży, zielony dziedziniec, składający się z przestrzeni wypoczynkowej, czyli rekreacyjnego skweru oraz placu zabaw dla dzieci, a także przestrzeni użytkowej, na której pojawią się ogrody społeczne. To coraz częściej spotykana wielkomiejska forma zrównoważonej uprawy własnych kwiatów, warzyw, ziół na użytek domowej kuchni, prowadzona w specjalnie przygotowanych kontenerach szkółkarskich.

Wewnętrzne tereny wspólne wzbogaci dodatkowo słoneczny taras dla mieszkańców na dachu budynku, obsadzony roślinami w donicach i wyposażony w sprzęt rekreacyjny.

- Najchętniej wybierane metraże w pierwszym etapie Neowo to dwu- i trzypokojowe mieszkania o powierzchni od 31 do 75 mkw. Oferta Yareal na Bemowie – w której są dostępne również większe mieszkania - została przygotowana z myślą o nabywcach popularnych lokali średniej wielkości, poszukiwanych najczęściej w świetnie skomunikowanej lokalizacji przez rodziny planujące poprawę warunków mieszkaniowych. Znakomite połączenie z resztą miasta zapewni powstająca w sąsiedztwie stacja drugiej linii metra Chrzanów, a także pobliska ekspresowa obwodnica Warszawy. Zaplanowaliśmy też dużo rozwiązań przyjaznych dla rowerzystów - zarówno na zielonym patio, jak i w podziemnym garażu powstanie w sumie aż 160 miejsc parkingowych dla rowerów, czyli prawie tyle samo co dla samochodów - wyjaśnia prezes Yareal, Jacek Zengteler.

Obecnie na placu budowy trwają prace związane z wykonaniem konstrukcji fundamentów oraz części podziemnej budynku.

Razem z pierwszym etapem inwestycji powstanie fragment ogólnodostępnego skweru, prowadzącego do wejścia na przyszłą stację metra Chrzanów. Docelowo będzie to 300-metrowa, biegnąca przez sam środek inwestycji zielona oś widokowa, łącząca stację kolei podziemnej ze skrzyżowaniem ulic Lazurowej i Człuchowskiej. Właśnie na tym zielonym skwerze, podobnie jak na wewnętrznym patio, pojawią się meble i wyposażenie wytworzone z poddanych upcyklingowi łopat wiatraków, pochodzących z wycofanych elektrowni wiatrowych. Już w ubiegłym roku pierwsze elementy z łopat wiatraków zostały zastosowane na zieleńcu obok biura sprzedaży Yareal, funkcjonującego obok terenu budowy Neowo.

Projekt Yareal przełamuje dominującą obecnie w okolicy tzw. urbanistykę łanową, wprowadzając zabudowę złożoną z kwartałów miejskich. W efekcie NEOWO wprowadzi na tym terenie miastotwórczy, znacznie bardziej wygodny i przyjazny mieszkańcom układ ulic, przyczyniający się do poprawy komunikacji w pobliżu stacji metra.

Zrównoważony charakter oraz zastosowane w ramach inwestycji przyjazne dla środowiska rozwiązania - takie jak odzysk elementów wiatraków czy elektrownia fotowoltaiczna - zapewniły Neowo zielony certyfikat BREEAM. Yareal jest rekordzistą pod względem liczby uzyskanych certyfikatów zrównoważonego budownictwa - już ponad 40 budynków wzniesionych przez dewelopera uzyskało w systemie BREEAM ocenę Good lub Very Good.

