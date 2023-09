Jakie są preferencje Polaków związane ze standardem deweloperskim mieszkania? Co trzeci Polak woli gładkie ściany niż rozwiązania ekologiczne. Chociaż ich znaczenie jest coraz większe, dla większości klientów nadal stanowią one kwestię drugorzędną.

Znaczenie rozwiązań ekologicznych w nowych inwestycjach mieszkaniowych rośnie, jednak dla większości klientów nadal stanowią one kwestię drugorzędną.

Uwaga kupujących przy wyborze nowego mieszkania skupia się na estetycznym wykończeniu.

Gładkie ściany są kluczowym aspektem, na który zwracają uwagę w ocenie standardu deweloperskiego.

Rozwiązania OZE będą zyskiwać na znaczeniu ze względu na tzw. zieloną legislację.

Niewielu deweloperów projektuje z myślą o efektywności energetycznej.

Na zlecenie Skanska Residential Development Poland, Otodom zapytał Polaków poszukujących mieszkań o ich preferencje związane ze standardem deweloperskim mieszkania. Wyniki rzucają nowe światło na zainteresowanie klientów rozwiązaniami ekologicznymi. Wzrost świadomości jest powolny, a to właśnie efektywne energetycznie mieszkania, zgodne z „zielonymi” dyrektywami, będą najbardziej opłacalne w eksploatacji w najbliższych latach.

Polacy wybierają gładkie ściany

Chociaż znaczenie rozwiązań ekologicznych jest coraz większe, dla większości klientów nadal stanowią one kwestię drugorzędną. Większa uwaga nabywców przy wyborze nowego mieszkania skupia się na estetycznym wykończeniu. Zgodnie z danymi Otodom Analytics 48 proc. badanych wskazało, że gładkie ściany są kluczowym aspektem, na który zwracają uwagę w ocenie standardu deweloperskiego.

Rozwiązania ekologiczne były ważne dla dużo mniejszej liczby ankietowanych. Systemem automatyki mieszkaniowej jest zainteresowanych 39 proc. osób, a rekuperację wskazało 35 proc. respondentów. Panele fotowoltaiczne były preferowane przez zaledwie 33 proc. potencjalnych nabywców. Ważna dla Polaków jest za to wysokiej klasy stolarka okienna o niskim współczynniku przenikania ciepła - taką odpowiedź wskazała blisko połowa (46 proc.).

Dzisiaj ma być taniej, a „zielono” jutro

- Świadomość rośnie, ale jest jeszcze dużo do zrobienia w tym obszarze. Dzisiejsi nabywcy mieszkań nie podejmują decyzji zakupowych ze względu na wyznaczone przez dewelopera cele ekologiczne czy certyfikację BREEAM. Umiarkowane zainteresowanie rozwiązaniami ekologicznymi może też wynikać z niezrozumienia korzyści eksploatacyjnych oraz środowiskowych i obaw o wysokie koszty początkowe związane z implementacją takich rozwiązań. Efekty ekologicznych i finansowe inwestycji mogą być widoczne dopiero w dłuższej perspektywie. Bywają również trudne do oszacowania - ceny energii, na przykład, podlegają zmianom niełatwym do precyzyjnego prognozowania. Tymczasem rozwiązania OZE muszą być i będą standardem, bo tak stanowi cała zielona legislacja - wyjaśnia Artur Łeszczyński, dyrektor ds. rozwoju biznesu w Skanska Residential Development Poland.

Jak zielony ład wpłynie na ceny nowych nieruchomości?

Zdaniem eksperta mieszkania z rynku wtórnego, czyli co najmniej pięcioletnie, znajdują się w budynkach, które w fazie eksploatacji konsumują wyraźnie więcej energii niż te, które aktualnie są oddawane do użytku lub które zostaną wybudowane w nadchodzących latach zgodnie z tzw. Zielonym Ładem. Według założeń Dyrektyw EPBD budynki wielorodzinne w UE oddawane od 2028 roku mają być zeroemisyjne. W realiach polskich nadal będą mogły konsumować do 65 kWh/m2 energii pierwotnej rocznie, ale energia ta ma być wyprodukowana ze źródeł odnawialnych, w obrębie budynku lub w jego najbliższym otoczeniu. Legislacja nie tylko obejmuje nowe inwestycje, ale też te użytkowane. W kłopotliwej sytuacji mogą znaleźć się wspólnoty mieszkaniowe, które w przyszłości będą musiały starać się o fundusze na zmianę parametrów energetycznych użytkowanych budynków. To mieszkańcy będą zmuszeni dołożyć się do tej inwestycji w swoich czynszach.

W kolejnych latach będziemy również obserwować coraz większą dysproporcję pomiędzy inwestycjami, które są efektywne energetycznie, a tymi, w których nie została przeprowadzona modernizacja cieplna.

Mieszkanie droższe dziś opłaci się w bliskiej przyszłości

- Osiedla realizowane zgodnie z wytycznymi zielonego budownictwa wymagają dzisiaj nieco wyższego budżetu. Jednak dzięki większej efektywności energetycznej budynku, stawianiu sobie większych wymagań i stosowaniu droższych rozwiązań, klient końcowy otrzymuje mieszkanie tańsze w eksploatacji. To nie troska o środowisko napędza decyzje o zakupie „zielonych” mieszkań, lecz raczej ich potencjalnie niższe koszty eksploatacji w czasie użytkowani - wyjaśnia Artur Łeszczyński.

Jeszcze niewielu deweloperów projektuje z myślą o efektywności energetycznej i porównuje skuteczność różnych rozwiązań. Koncepcja zielonej inwestycji ma wielorakie aspekty i nie ogranicza się jedynie do wykorzystania odnawialnych źródeł energii. To m.in. zadbanie o szczelność cieplną budynku czy używanie materiałów pochodzących z recyklingu, w tym z selektywnej rozbiórki.

- W Skanska Residential Development Poland już dzisiaj stosujemy najlepsze dostępne rozwiązania termiczne, energooszczędne okna i drzwi. Poza tym edukujemy mieszkańców w temacie oszczędzania i dajemy im narzędzia służące racjonalnemu i świadomemu korzystaniu z energii elektrycznej i cieplnej - niemal każde mieszkanie Skanska jest wyposażone w system automatyki mieszkaniowej, który pozwala nim efektywnie zarządzać - wyjaśnia Łeszczyński.

