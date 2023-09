Trwa posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Decyzja czy stopy procentowe zostaną obniżone zapadnie już dzisiaj. Pomimo tego, że inflacja nie spadła poniżej 10 proc. rynek przewiduje obniżki na najbliższym posiedzeniu.

- Wskaźnik WIBOR 3M, który niejako przewiduje warunki rynkowe w najbliższych 3 miesiącach, spadł z utrzymującego się przez kilka miesięcy poziomu 6,9 proc. do 6,64 proc. Nie będzie zatem zaskoczeniem, jeżeli RPP zdecyduje się obniżyć stopy procentowe o 0,25 proc. - wyjaśnia Jakub Łapaj, ekspert kredytowy Lendi.

Taka informacja byłaby bardzo korzystna dla kredytobiorców. Obniżka oprocentowania o taką wartość przy przykładowym kredycie 400 tys. zł na okres 25 lat oznacza oszczędność na racie w wysokości ok 65 zł. Pamiętać jednak należy, że raty kredytów nie zależą bezpośrednio od stóp procentowych, a zazwyczaj od stawki WIBOR. Z racji, że w jakimś stopniu ta stawka uwzględniła przewidywania dotyczące obniżki stóp procentowych. Zatem ich zmiana może nie przełożyć się w takim samym wymiarze na obniżkę wskaźnika WIBOR.

Czy RPP rozpocznie cykl obniżek?

Jakub Łataj dodaje, że niestety inflacja oraz jej projekcje nadal odbiegają od celu inflacyjnego na poziomie 2,5 proc., zatem na dalsze obniżki prawdopodobnie będzie trzeba jeszcze trochę poczekać.

- Co prawda czynnikiem obniżającym inflację będzie efekt zwiększającej się bazy, dlatego pomimo zwiększających się cen długoterminowy trend inflacji powinien być spadkowy. Raczej będzie to jednak proces bardziej długotrwały niż w projekcjach NBP. W czarnym scenariuszu dla kredytobiorców, gdy zostaną zakończone tarcze antyinflacyjne, uwolnione zostaną ceny paliw i jeżeli ustanie presja polityczna związana z wyborami to nie można wykluczyć także ponownej podwyżki stóp po okazaniu się, że inflacja nie wraca do celu - mówi Jakub Łataj.

