Odczyty inflacji nie napawają optymizmem i nie potwierdzają deklaracji o końcu cyklu podwyżek. Branża oczekuje na kolejne posiedzenie RPP i jej decyzję o ewentualnej podwyżce stóp procentowych. Jak decyzja może wpłynąć na wysokość rat kredytów?

Prawdopodobna podwyżka stóp procentowych zapowiadana jest na 5 października. Grzegorza Aleksandrowicza, ekspert kredytowego Lendi informuje, że w Radzie Polityki Pieniężnej ścierają się aktualnie dwa stanowiska w kwestii działań, które należy przedsięwziąć.

- Część członków rady opowiada się za dalszymi i do tego dużymi podwyżkami stóp nawet do poziomu inflacji (czyli na dziś około 16 proc.), aby tę szybko przydusić poprzez wzrost kosztu pieniądza i spadek konsumpcji. Oczywiście takie działania doprowadziłyby zapewne do swoistego załamania rynku kredytowego i pogorszenia jakości portfeli kredytowych w bankach. Druga, chyba przeważająca w RPP grupa, opowiada się też za podwyżkami, ale do poziomu stóp procentowych równych połowie wartości inflacji, czyli na dziś dążenia do poziomu około 8 proc. Pytanie zatem brzmi, czy to będzie jednorazową podwyżką czy w dwóch, trzech a może czterech krokach. Brak podwyżek będzie postrzegany jako duża niespodzianka dobra dla kredytobiorców, ale zła dla celu RPP, jakim powinno być okiełznanie rozpędzającej się inflacji - mówi Grzegorz Aleksandrowicz.

Ekspert wyjaśnia, że żaden z powyższych wariantów nie jest dobry dla kredytobiorców, ale - jak mówi - kredytobiorcy muszą się dostosować i liczyć, że osoby odpowiedzialne za decyzje makroekonomiczne i politykę finansową Państwa podejmą wyważoną decyzję mając na uwadze ewentualne konsekwencje każdej z nich.

- W ostatnim czasie dostrzegamy tendencję podziału potencjalnych kredytobiorców na kredyt hipoteczny (tak, nadal tacy są) na tych, którzy aplikują o kwoty do 200 tys. zł, jako uzupełnienie posiadanego wkładu własnego lub środki na dokończenie budowy/wykończenie lokalu, i tych aplikujących o kwoty powyżej 700 tys. zł, którzy mają bardzo dobre dochody pozwalające na zaciąganie takich kredytów. Wcześniejsze decyzje nadzorcy rynku o zwiększeniu bufora przy liczeniu zdolności do 5 proc. spowodowały wycięcie największej grupy potencjalnych kredytobiorców - wyjaśnia Grzegorz Aleksandrowicz.

Przykład prognozowanego wzrostu rat w kilku wariantach tj. podwyżki o 0,25 p.p., 0,5 p.p. i 1 p.p.

Dla kredytu o wartości 300 tys. zł, zaciąganym na okres 30 lat kredytowania, przy marży banku 2,2 p.p. oraz 20 proc. wkładzie własnym. Przykład dotyczy mBanku, którego oferta dostępna jest dla osób osiągających dochody min. 7 tys. zł/mies netto. Poniższe symulacje dotyczą samych rat i nie uwzględniają produktów dodatkowych takich jak np. ubezpieczenie na życie.

Aktualna stawka WIBOR 3M mBanku to 7,10 proc. plus marża banku 2,2 p.p. daje oprocentowanie w wysokości 9,30 proc. Każdy wzrost oprocentowania względem obecnego np. o 1 proc. podwyższa poziom miesięcznej raty o niecałe 250 zł/mies., liczonego dla przykładu 300 tys. zł. Inaczej mówiąc przy powyższych założeniach podwyżka o 1 proc. to około 70-75 zł większa rata za każde 100 tys. kredytu.

Condohotele w całej Polsce. Zobacz najnowsze inwestycje