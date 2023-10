Ceny najmu nie rosną już tak gwałtownie, ale nadal utrzymują się na wysokim poziomie. To kłopotliwe dla osób, które rozpoczęły naukę na uczelniach wyższych. Te zazwyczaj są zlokalizowane w dużych miastach, gdzie ceny najmu utrzymują rekordowy poziom.

Studenci borykają się z wysokimi cenami mieszkań na wynajem.

Dostępna liczba łóżek w prywatnych i publicznych akademikach pokrywa jedynie 10 proc. zapotrzebowania.

Pokoje w akademikach starszej generacji cieszą się największą popularnością wśród młodych ludzi, bo są najtańszą opcją.

Za pokój o wielkości 22 mkw. w prywatnym akademiku w Krakowie trzeba zapłacić ponad 3 tys. zł za miesiąc.

Początek października to czas, w którym do miast akademickich masowo napływają studenci. Według danych GUS z czerwca 2023 roku, w Polsce na uczelniach wyższych kształci się łącznie 1 mln 223 tys. osób, co czyni nas jednym z większych ośrodków akademickich w Europie. Powrót studentów to również złoty czas dla wynajmujących - jak wynika z danych Cushman & Wakefield, obecnie dostępna liczba łóżek w prywatnych i publicznych akademikach pokrywa jedynie 10 proc. ogólnego zapotrzebowania. To niepodważalny dowód na to, że osoby studiujące w Polsce muszą szukać mieszkania we własnym zakresie.

Akademiki uczelniane na celowniku studentów

Pokoje w akademikach starszej generacji cieszą się największą popularnością wśród młodych ludzi, bo są najtańszą opcją. Dla przykładu, na krakowskim Uniwersytecie Jagiellońskim miejsce w pokoju wieloosobowym to koszt średnio 560 zł, natomiast samodzielny pokój to 840 zł. W zależności od rodzaju akademika do dyspozycji studentów mamy prywatną łazienkę i części wspólne - miejsca do integracji, do wspólnych zajęć, kuchnie, niejednokrotnie także żłobek dla tych studentów, którzy posiadają małe dzieci - mówi Maciej Zięba, dyrektor operacyjny homfi.

Coraz częściej w największych miastach Polski powstają również nowoczesne prywatne akademiki, które oferują studentom nie tylko wyższy standard i większą przestrzeń, ale także mnóstwo udogodnień w budynku, między innymi saunę, siłownię, jacuzzi, sale do gier, czy pralnię. Za pokój o wielkości 22 mkw. na okres 12 miesięcy, w akademiku tego typu w Krakowie zapłacimy 3 038 zł/mies. W Warszawie za podwyższony standard i powierzchnię o wielkości 16 mkw., ceny plasują się od 2 530 zł/mies., natomiast we Wrocławiu od 2060 zł/mies.

Co jeśli nie miejsce w akademiku?

Akademik to nie jedyna możliwość zakwaterowania dla osób na studiach. Osoby, dla których nie wystarczyło miejsc w akademikach lub studenci o bardziej zasobnym portfelu mają alternatywę w postaci najmu nieruchomości. Jak wskazują dane agencji nieruchomości homfi, najgorętszy okres na rynku najmu przypadł na wakacje. W lipcu i sierpniu liczba osób zainteresowanych najmem przekroczyła ponad 3 tys., a na jedną ofertę przypadało ponad 7 osób. We wrześniu najemców nadal nie brakowało - 2242 osoby to znak, że sytuacja na rynku najmu jest mocno rozgrzana, a oferty znikają w szybkim tempie - na jedną przypadało 4 zainteresowanych.

Ceny mieszkań na wynajem w górę

Większe zapotrzebowanie to również jeden z powodów, dla których ceny nieruchomości wciąż rosną. Powołując się na dane HREIT, największy wzrost cen najmu widać w Warszawie. To właśnie w stolicy Polski czynsz najmu kawalerki sięga 2 500 zł/mies. Kwota za najem 2- i 3-pokojowego mieszkania waha się od 3 500 zł do nawet 5 600 zł w zależności od lokalizacji i standardu wykończenia. Ponad 2 000 zł za najem mniejszego metrażu zapłacimy również w Krakowie, Wrocławiu oraz Gdańsku: kolejno 2 070 zł/mies., 2 174 zł/mies. oraz 2 288 zł/mies. Taniej za najem zapłacimy natomiast w Bydgoszczy, Katowicach oraz Łodzi - średnio od 1 327 zł do 1 537 za mieszkanie 1-pokojowe.

Nie przewidujemy w najbliższym czasie obniżek cen najmu. Chętnych nadal nie brakuje, a zwiększony popyt wpływa na wzrost cen. Do tego możemy doliczyć wzrost cen energii od początku przyszłego roku, który pojawi się wraz z wygaśnięciem rządowych tarcz. Sytuacja na rynku nieruchomości sprawia, że niektórzy nie mają wyjścia i muszą wynajmować, ponieważ nie mają środków na zakup własnego mieszkania. Dotyczy to zwłaszcza studentów i osób na początku swojej kariery zawodowej - mówi Maciej Zięba.

Condohotele w całej Polsce. Zobacz najnowsze inwestycje