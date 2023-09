Zarząd Dekpolu w komentarzu do wyników wskazuje, że sytuacja rynkowa pozostaje wymagająca - w szczególności przekłada się to na Dekpol Steel, w którym są wyższe niż przed rokiem koszty działalności.

Widzimy, że stopniowo z kwartału na kwartał zamówienia wracają, a spółka ma na siebie plan i konsekwentnie go realizuje. Na przełomie roku przy bardzo chwiejnej sytuacji na rynku materiałów bardzo ostrożnie i selektywnie podchodziliśmy do nowych projektów dla Dekpol Budownictwo. Teraz ma to odzwierciedlenie w niższych w ujęciu rok do roku przychodach, ale też w utrzymaniu satysfakcjonującego poziomu marż - powiedział prezes Dekpolu Mariusz Tuchlin.